Soluzioni di risposta agli incidenti

Per aiutare a proteggere la comunità in un ambiente sempre più digitalizzato, la città di Los Angeles ha collaborato con IBM per creare un gruppo di condivisione informatica che semplifichi la segnalazione di attività criminali online. Mettendo insieme l'intelligence sulle minacce di collaboratori fidati, i dati possono essere convertiti in conoscenze significative e azioni decisive per prevenire la criminalità informatica.