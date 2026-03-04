Soluzioni DevSecOps

Implementa codice sicuro più velocemente con automazione basata su policy, sicurezza left shift e observability in tempo reale, con l'AI al centro.

Sblocca la sicurezza shift-left

Sicurezza che accelera la distribuzione e la consegna delle app

Integra sicurezza, conformità, vulnerabilità ed esposizione in ogni fase della tua pipeline DevOps, dal provisioning dell'infrastruttura al tempo di esecuzione, con controlli automatizzati, insight e validazione in tempo reale.
Rendi la sicurezza un valore predefinito

Grazie al rilevamento del rischio a livello di codice, alle definizioni validate dell'infrastruttura, all'applicazione automatizzata delle policy, all'observability continua e alla correzione controllata, la sicurezza diventa un requisito predefinito, non un elemento secondario
Prioritizzare i rischi con l'intelligenza basata su AI

Usa la priorità basata su AI per permettere ai team di concentrarsi sulle vulnerabilità e sui problemi più critici che possono interrompere la produzione o bloccare i rilasci invece di inseguire avvisi di basso valore
Inserisci guardrail nel codice e nell'infrastruttura

I controlli relativi alla sicurezza e alle policy sono integrati direttamente nel codice, nell'infrastruttura come codice e nei workflow degli sviluppatori, in modo che i team possano individuare i problemi durante la fase di sviluppo anziché dopo l'interruzione delle pipeline
Accelera la consegna sicura del codice

Consenti ai team di distribuire applicazioni sicure più rapidamente, riducendo rilavorazioni e ritardi grazie a test automatizzati, insight in tempo reale e processi di sicurezza semplificati.

Sfide di sicurezza nella pipeline DevOps

Vulnerabilità scoperta troppo tardi

Le vulnerabilità spesso emergono dopo il completamento delle build, causando rielaborazioni e ritardi nella consegna. I controlli automatizzati precoci rilevano tempestivamente le vulnerabilità, danno priorità ai problemi più critici e semplificano la correzione. Ciò riduce gli attriti e impedisce l'avanzamento di codice rischioso.

Rendering digitale di un blocco dell'Automation Tool Kit che mostra diversi fili che collegano i valori monetari agli output, mostrando la responsabilità finanziaria e la visibilità delle risorse
Rendering digitale di un blocco dall'Automation Tool Kit che mostra un input per il linguaggio naturale che genera codice e uno schermo con oggetti 3D che rappresentano infrastrutture cloud che mostrano lo sviluppo di codice per gestire asset

Configurazione CI/CD lenta e manuale

Gli strumenti di monitoraggio tradizionali sono difficili e richiedono molto tempo per essere configurati, oltre a una vasta esperienza di codifica e scripting. Questi strumenti sono anche inclini a generare falsi allarmi a causa di problemi come modifiche minori all'interfaccia utente. 

Avvisi irrilevanti e triage inefficiente

I team IT possono avere difficoltà a dare priorità agli avvisi a causa della mancanza di contesto, il che crea confusione e rallenta la classificazione degli incidenti. La correlazione intelligente dei segnali delle applicazioni e la classificazione degli avvisi in base all'impatto possono ridurre la confusione e accelerare l'identificazione della causa principale.

Rendering digitale di un blocco dall'Automation Tool Kit che mostra una ruota, una scatola trasparente e una struttura simile a una giostra che contiene diverse app che mostrano la gestione delle applicazioni e gli insight basati su AI
Rendering digitale di un blocco dell'Automation Tool Kit che mostra un blocco con una mappa con oggetti emergenti che rappresentano lo stato operativo e cursori, che illustrano la gestione delle prestazioni delle risorse fisiche

Cambiamenti infrastrutturali incoerenti e non governati

Le modifiche manuali al cloud, la deriva dell'ambiente e i modelli incoerenti aumentano i rischi operativi, di sicurezza, di conformità e di costo. Definisci un IaC basato su policy come sistema di registrazione, applicando le linee guida delle policy come codice. Standardizza e assicurati che ogni modifica sia versionata, convalidata e conforme in tutti gli ambienti ibridi. 

Sovraccarico di patch e workflow soggetti a errori

Le aziende gestiscono migliaia di risorse e aggiornamenti costanti, pertanto l'applicazione manuale delle patch è lenta e soggetta a errori. L'alto rischio, la documentazione complessa e la pressione normativa rendono difficile l'applicazione tempestiva delle patch.

Rappresentazione digitale di un blocco dell'Automation Tool Kit che mostra un compartimento trasparente pieno di quadrati organizzati e uno scanner, in alto, che identifica i problemi negli stack di applicazioni  

DevSecOps basato su AI senza accumulo eccessivo di tool

Fotografia di Landon Nordeman di un cliente che interagisce con uno schermo digitale che mostra un grafico di rete con nodi e cluster interconnessi all'IBM Think 2024 a Boston, Massachusetts
IBM Instana
Rileva i problemi in anticipo e accelera le metodologie CI/CD con insight in tempo reale
Una persona in un ufficio moderno che utilizza uno schermo televisivo per presentare il codice ai collaboratori
IBM Concert
Visibilità continua dei rischi e correzione automatica
Due persone sono sedute a una scrivania condivisa con due monitor, sedie da ufficio e una lavagna con diagrammi colorati e note in un ambiente d'ufficio moderno
IBM Terraform
Costruisci infrastrutture guidate dalle policy per una scalabilità sicura come codice
Esplora le risorse aggiuntive
report
Spotlight carousel report illustration
La guida alla sicurezza Shift-Left
Imparerai come le pratiche proattive eliminano le vulnerabilità in fase avanzata
notizie
Spotlight carousel news illustration
La guida 2026 a DevOps
Esplora una vasta gamma di argomenti DevOps, dai fondamenti del ciclo di vita DevOps all'automazione dell'infrastruttura, osservabilità e altro ancora.
report
Spotlight carousel report illustration
Full Stack Observability per i team DevOps
Massimizzare la sicurezza riducendo al minimo i punti ciechi
notizie
Spotlight carousel news illustration
Cos'è la DevOps security?
Un approccio di sviluppo in cui i processi di sicurezza sono prioritari ed eseguiti durante ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC).
report
Spotlight carousel report illustration
Il futuro dell'observability è nell'AI
Il 14% delle sfide DevOps deriva dalla sicurezza
Fasi successive

Le soluzioni DevSecOps di IBM integrano la sicurezza in tutti i livelli dello stack IT

 Sblocca la sicurezza shift-left Scarica la guida DevOps Observability
Esplora le soluzioni IBM DevSecOps Prova IBM Instana Prova IBM Concert