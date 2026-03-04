Implementa codice sicuro più velocemente con automazione basata su policy, sicurezza left shift e observability in tempo reale, con l'AI al centro.
Integra sicurezza, conformità, vulnerabilità ed esposizione in ogni fase della tua pipeline DevOps, dal provisioning dell'infrastruttura al tempo di esecuzione, con controlli automatizzati, insight e validazione in tempo reale.
Grazie al rilevamento del rischio a livello di codice, alle definizioni validate dell'infrastruttura, all'applicazione automatizzata delle policy, all'observability continua e alla correzione controllata, la sicurezza diventa un requisito predefinito, non un elemento secondario
Usa la priorità basata su AI per permettere ai team di concentrarsi sulle vulnerabilità e sui problemi più critici che possono interrompere la produzione o bloccare i rilasci invece di inseguire avvisi di basso valore
I controlli relativi alla sicurezza e alle policy sono integrati direttamente nel codice, nell'infrastruttura come codice e nei workflow degli sviluppatori, in modo che i team possano individuare i problemi durante la fase di sviluppo anziché dopo l'interruzione delle pipeline
Consenti ai team di distribuire applicazioni sicure più rapidamente, riducendo rilavorazioni e ritardi grazie a test automatizzati, insight in tempo reale e processi di sicurezza semplificati.
Le vulnerabilità spesso emergono dopo il completamento delle build, causando rielaborazioni e ritardi nella consegna. I controlli automatizzati precoci rilevano tempestivamente le vulnerabilità, danno priorità ai problemi più critici e semplificano la correzione. Ciò riduce gli attriti e impedisce l'avanzamento di codice rischioso.
Gli strumenti di monitoraggio tradizionali sono difficili e richiedono molto tempo per essere configurati, oltre a una vasta esperienza di codifica e scripting. Questi strumenti sono anche inclini a generare falsi allarmi a causa di problemi come modifiche minori all'interfaccia utente.
I team IT possono avere difficoltà a dare priorità agli avvisi a causa della mancanza di contesto, il che crea confusione e rallenta la classificazione degli incidenti. La correlazione intelligente dei segnali delle applicazioni e la classificazione degli avvisi in base all'impatto possono ridurre la confusione e accelerare l'identificazione della causa principale.
Le modifiche manuali al cloud, la deriva dell'ambiente e i modelli incoerenti aumentano i rischi operativi, di sicurezza, di conformità e di costo. Definisci un IaC basato su policy come sistema di registrazione, applicando le linee guida delle policy come codice. Standardizza e assicurati che ogni modifica sia versionata, convalidata e conforme in tutti gli ambienti ibridi.
Le aziende gestiscono migliaia di risorse e aggiornamenti costanti, pertanto l'applicazione manuale delle patch è lenta e soggetta a errori. L'alto rischio, la documentazione complessa e la pressione normativa rendono difficile l'applicazione tempestiva delle patch.
Le soluzioni DevSecOps di IBM integrano la sicurezza in tutti i livelli dello stack IT