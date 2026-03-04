Le modifiche manuali al cloud, la deriva dell'ambiente e i modelli incoerenti aumentano i rischi operativi, di sicurezza, di conformità e di costo. Definisci un IaC basato su policy come sistema di registrazione, applicando le linee guida delle policy come codice. Standardizza e assicurati che ogni modifica sia versionata, convalidata e conforme in tutti gli ambienti ibridi.

