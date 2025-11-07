Rileva. Assegna le priorità. Risolvi. Automatizza end-to-end.
Molte organizzazioni devono affrontare un'enorme complessità di patching, la gestione di migliaia di asset e un flusso costante di aggiornamenti dei fornitori che richiedono il coordinamento tra più team ( proprietari di applicazioni, sviluppatori, sicurezza e operazioni). Questo processo ad alta intensità di risorse, che riguarda più stakeholder, è soggetto a ritardi ed è quasi impossibile da gestire manualmente. Con l'aumento del numero di applicazioni, il volume delle richieste di applicazione delle patch aumenta in modo esponenziale, rendendo i metodi manuali sempre più insostenibili.
Le aziende si destreggiano tra migliaia di asset e costanti aggiornamenti dei fornitori, il che rende ingestibile l'applicazione manuale delle patch.
Gli exploit spesso compaiono in pochi giorni, tuttavia le aziende impiegano settimane o mesi per applicare le patch.
I workflow di applicazione delle patch sono in gran parte manuali, dalla preparazione all'esecuzione, fino alla documentazione, con un elevato rischio di errore. Ciò grava sui team IT e rallenta notevolmente il processo.
Le normative (PCI DSS, HIPAA, NIST e altre) richiedono patch tempestive, tuttavia la conformità spesso è in ritardo rispetto alla realtà.
IBM Concert automatizza la gestione delle patch end-to-end integrando il rilevamento continuo delle vulnerabilità, la definizione delle priorità dei rischi basata su AI e l'implementazione delle patch orchestrate su infrastrutture ibride e multi-cloud. Concert supporta il patching del sistema operativo, con patch per l'ambiente dei container e del linguaggio sulla roadmap del prodotto, per estendere ulteriormente la copertura.
Sostituendo l'applicazione manuale delle patch con l'automazione intelligente, Concert consente alle aziende di implementare le patch fino a dieci volte più velocemente, così come di ridurre il tempo medio per applicarle e i costi operativi. Questa efficienza consente al personale IT di concentrarsi su iniziative di maggior valore, rafforzando al contempo la sicurezza dell'intero ambiente IT.
Concert aggrega i dati delle applicazioni provenienti da più fonti (tra cui scansione delle vulnerabilità, monitoraggio dell'infrastruttura IT, inventari delle applicazioni e database CVE) per creare automaticamente la topologia della tua applicazione. Questo offre ai team una visione complessiva dei punti in cui sono necessarie le patch, quali asset sono interessati e la gravità di ciascuna vulnerabilità.
Concert applica l'AI generativa per valutare il rischio e il contesto aziendale, fornendo poi un punteggio di rischio. I fattori considerati includono la mappatura delle dipendenze, la topologia del sistema, la criticità del servizio, le finestre di manutenzione e le priorità organizzative. Invece di un approccio generico di applicazione di tutte le patch, il motore AI di Concert produce piani di patch ottimizzati che bilanciano velocità, rischio e tempo di attività.
Concert supporta l'applicazione di patch al sistema operativo su Windows Server, Red Hat e altre distribuzioni Linux. Può utilizzare strumenti come Ansible Playbooks (in AWS o in altri ambienti), per eseguire le implementazioni delle patch durante le finestre di manutenzione predefinite, garantendo una implementazione affidabile, con un tempo minimo di inattività e l'allineamento alle pianificazioni aziendali.
Guardando al futuro, le funzionalità della roadmap pianificate estenderanno la funzionalità di gestione delle patch di Concert agli ambienti dei container e dei linguaggi moderni, offrendo una copertura completa per l'evoluzione del panorama IT.
Concert è facile da usare ed è progettato per gestire gli ambienti dei clienti di qualsiasi complessità, automatizzando non solo l'applicazione delle patch in sé, ma l'intero processo di gestione delle patch end-to-end. Eliminando il lavoro manuale, Concert riduce il sovraccarico amministrativo e l'errore umano, riducendo al contempo il tempo totale e il costo del patching. Questo offre ai team IT la larghezza di banda necessaria per concentrarsi sull'innovazione e su altre iniziative di maggior valore.
"Cercavamo una soluzione autonoma sul mercato che combinasse tutti gli aspetti complessi della gestione delle patch e automatizzasse tutto in modo affidabile".
Dr. Peter Leukert, Group CIO di Deutsche Telekom
