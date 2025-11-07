Concert è facile da usare ed è progettato per gestire gli ambienti dei clienti di qualsiasi complessità, automatizzando non solo l'applicazione delle patch in sé, ma l'intero processo di gestione delle patch end-to-end. Eliminando il lavoro manuale, Concert riduce il sovraccarico amministrativo e l'errore umano, riducendo al contempo il tempo totale e il costo del patching. Questo offre ai team IT la larghezza di banda necessaria per concentrarsi sull'innovazione e su altre iniziative di maggior valore.