Gestione automatica delle patch

Rileva. Assegna le priorità. Risolvi. Automatizza end-to-end.

Schermata della dashboard di gestione automatizzata delle patch

Sfida aziendale

Molte organizzazioni devono affrontare un'enorme complessità di patching, la gestione di migliaia di asset e un flusso costante di aggiornamenti dei fornitori che richiedono il coordinamento tra più team ( proprietari di applicazioni, sviluppatori, sicurezza e operazioni). Questo processo ad alta intensità di risorse, che riguarda più stakeholder, è soggetto a ritardi ed è quasi impossibile da gestire manualmente. Con l'aumento del numero di applicazioni, il volume delle richieste di applicazione delle patch aumenta in modo esponenziale, rendendo i metodi manuali sempre più insostenibili.
Sovraccarico e complessità delle patch

Le aziende si destreggiano tra migliaia di asset e costanti aggiornamenti dei fornitori, il che rende ingestibile l'applicazione manuale delle patch.
Tempo di applicazione delle patch lento o exploit rapidi?

Gli exploit spesso compaiono in pochi giorni, tuttavia le aziende impiegano settimane o mesi per applicare le patch.
Carico di lavoro dei processi manuali e rischio di errore

I workflow di applicazione delle patch sono in gran parte manuali, dalla preparazione all'esecuzione, fino alla documentazione, con un elevato rischio di errore. Ciò grava sui team IT e rallenta notevolmente il processo. 
Pressioni per la conformità e l'audit

Le normative (PCI DSS, HIPAA, NIST e altre) richiedono patch tempestive, tuttavia la conformità spesso è in ritardo rispetto alla realtà.

IBM affronta la sfida

IBM Concert automatizza la gestione delle patch end-to-end integrando il rilevamento continuo delle vulnerabilità, la definizione delle priorità dei rischi basata su AI e l'implementazione delle patch orchestrate su infrastrutture ibride e multi-cloud. Concert supporta il patching del sistema operativo, con patch per l'ambiente dei container e del linguaggio sulla roadmap del prodotto, per estendere ulteriormente la copertura.

Sostituendo l'applicazione manuale delle patch con l'automazione intelligente, Concert consente alle aziende di implementare le patch fino a dieci volte più velocemente, così come di ridurre il tempo medio per applicarle e i costi operativi. Questa efficienza consente al personale IT di concentrarsi su iniziative di maggior valore, rafforzando al contempo la sicurezza dell'intero ambiente IT.
Integrazione e analisi dei dati (rilevamento) Definizione delle priorità basata su AI (priorità) Orchestrazione automatica delle patch (patch) Automazione del workflow (automazione)

Applicazione nel mondo reale

Deutsche Telekom sceglie IBM Concert per accelerare i processi IT con l'automazione basata su AI

"Cercavamo una soluzione autonoma sul mercato che combinasse tutti gli aspetti complessi della gestione delle patch e automatizzasse tutto in modo affidabile".

Dr. Peter Leukert, Group CIO di Deutsche Telekom

 

Lavoratore con auricolare acceso, a un computer in una stanza buia con più schermi

Casi d'uso

Livello di resilienza

Valuta il tuo livello di resilienza e automatizza le correzioni attraverso azioni basate su AI.

Gestione delle vulnerabilità dell'applicazione

Ottieni una visibilità unificata sulle vulnerabilità dell'applicazione e dell'infrastruttura con un'assegnazione delle priorità dei rischi basata su AI.
Gestione della conformità delle applicazioni

Utilizza gli agenti AI per garantire una conformità costante e in tempo reale tra policy standard e personalizzate.
Gestione dei certificati SSL/TLS

Centralizza e automatizza il monitoraggio dello stato di salute dei certificati con insight basati su AI.
Analisi della composizione del software

Consenti ai team delle applicazioni di ridurre al minimo i rischi della supply chain del software e di migliorare la produttività degli sviluppatori.

