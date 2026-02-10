Monitoraggio sintetico

Simulare le interazioni degli utenti da diverse postazioni per monitorare e ottimizzare le prestazioni dell'applicazione
Schermata dell'interfaccia utente del monitoraggio sintetico di Instana
In evidenza
notizie
Spotlight carousel news illustration
Presentiamo il monitoraggio sintetico in CI/CD per IBM Instana Observability, disponibile come anteprima pubblica.
Portare i test di produzione alla pre-produzione: Instana aggiunge il monitoraggio sintetico al tuo CI/CD. Scopri perché è importante adesso e cosa puoi aspettarti.
notizie
Spotlight carousel news illustration
Affidabilità più intelligente attraverso il monitoraggio dell'esperienza digitale
Gli strumenti DEM leader offrono ai team IT una visibilità end-to-end sui percorsi degli utenti, contribuendo a garantire un'esperienza digitale senza interruzioni su applicazioni, siti web e app. Leggi questo post sul blog per scoprire come IBM Instana sta definendo la prossima era dell'affidabilità

Accelera la pipeline CI/CD monitorando le caratteristiche delle prestazioni

I team DevOps e SRE stanno adottando un approccio di shift-left observability quale parte del loro regolare workload per risolvere proattivamente i problemi prima che si presentino. Con il monitoraggio sintetico (noto anche come monitoraggio attivo o proattivo), stanno creando ed eseguendo test sintetici per distribuire rilasci più veloci e sicuri e ottimizzare continuamente l'esperienza dell'utente.

Tuttavia, gli strumenti tradizionali di monitoraggio sintetico sono difficili e richiedono molto tempo da configurare, oltre a una vasta esperienza di codifica e scripting. Inoltre, questi strumenti generano spesso falsi allarmi a causa degli errori di script causati da problemi come modifiche minori all'interfaccia utente. 

IBM® Instana Observability fornisce un monitoraggio sintetico in grado di simulare le azioni degli utenti su un'applicazione basandosi su fattori come la posizione geografica, i tipi di rete, diversi dispositivi e molto altro. Questi test sintetici monitorano costantemente le caratteristiche delle prestazioni, come disponibilità e tempo di risposta, a intervalli predefiniti.

Fornendo in tempo reale dati contestuali sulle prestazioni delle applicazioni, puoi identificare proattivamente i problemi tramite la notifica dei guasti e investigarli più rapidamente con le funzionalità di agentic AI. IBM Instana offre anche una soluzione di monitoraggio sintetico low-code. Che tu stia preparando il lancio di un prodotto su un nuovo mercato o voglia soddisfare i requisiti SLO, puoi continuare a distribuire il codice in modo sicuro su larga scala.

 Monitoraggio sintetico con Instana 101 Il potere dell'observability nei test di pre-produzione

Funzioni principali

Schermata della dashboard di Instana che mostra il full stack del monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni
Identifica in modo proattivo i problemi e riduci il MTTR

Utilizza gli script di test API automatici per simulare i test sintetici programmati e on-demand con le tue applicazioni web o per dispositivi mobili, verificando prestazioni e disponibilità dal punto di vista di un utente ipotetico.

Potenzia DevOps con uno strumento di monitoraggio sintetico che esegue anche SSL, DNS e test degli script del browser, aiutandoti a identificare problemi come tempi di risposta lenti, tassi di errore elevati o funzionalità mancanti. 

 Maggiori informazioni sui tipi di esecuzione dei test sintetici
Schermata dell'interfaccia utente del monitoraggio sintetico low-code di Instana
Lancia rapidamente prodotti in un nuovo mercato senza una conoscenza approfondita della codifica

Usa il test semplice dell'API per monitorare un singolo endpoint REST API eseguendo una richiesta HTTP GET su un URL specificato. Con questo test, gli utenti possono configurare parametri come URL, codici di risposta attesi e impostazioni di timeout senza scrivere alcun codice.

Esegui un semplice test del browser per controllare una pagina web e rilevare errori HTTP e disponibilità di base. Con questo test, gli utenti possono fornire un URL e IBM Instana eseguirà un semplice caricamento del browser per verificare lo stato della pagina. 

 Maggiori informazioni sui tipi di test per il monitoraggio sintetico
Diagramma di flusso dell'architettura sintetica Points of Presence (PoP) di IBM Instana
Distribuisci il codice in modo sicuro con regolarità

Riutilizza gli stessi test che vengono eseguiti in produzione per garantire la coerenza tra la convalida pre-distribuzione e il monitoraggio nel mondo reale. Utilizzando le stesse definizioni di test, si eliminano le lacune nella copertura del test e si evita la falsa sicurezza causata da condizioni di test non allineate. 

Rileva regressioni, dipendenze interrotte o degrado delle prestazioni prima che i cambiamenti raggiungano la produzione.  

 Maggiori informazioni su come eseguire un test sintetico
Schermata della dashboard di Instana che mostra SLO basati sui risultati del monitoraggio sintetico
Raggiungi gli obiettivi di prestazioni come latenza, traffico, errori e saturazione

Crea e gestisci gli obiettivi SLO in base ai risultati del monitoraggio sintetico. Seleziona e immetti i seguenti campi per configurare il tuo SLO: entità (test sintetico), ambito, indicatore (latenza, traffico, ecc.), obiettivo (finestra temporale, durata, ecc.) e identificatori. 

Ottieni configurazioni di avviso generate automaticamente, chiamate SmartAlertTM, che si basano su blueprint pronti all'uso come la lentezza del sito web, gli errori JavaScript e i codici di stato HTTP. Puoi configurare lo SmartAlert affinché venga inviato su un canale di allarme preferito quando il test sintetico per una posizione fallisce. 

 Maggiori informazioni sulla creazione di un obiettivo SLO
Benefici

il 65% Riduzione dei tempi di risposta agli incidenti

Scopri immediatamente dove si verificano i rallentamenti, qual è il problema e fino a che punto si estende l'impatto 

 Leggi la storia del cliente Quasi zero Tempi di inattività previsti o imprevisti

Individua in tempo reale i rallentamenti nelle prestazioni, le anomalie delle risorse e i problemi operativi

 Leggi la storia del cliente 50% Rilevamento delle anomalie più veloce

Acquisisci dati sulle tracce e sulle metriche da più piattaforme e servizi per offrire ai team di engineering una visibilità migliore

 Leggi la storia del cliente 1/2 Il tempo necessario per risolvere gli incidenti

Grazie alla visibilità approfondita degli incidenti, puoi identificare la causa e isolare il codice sorgente "colpevole"

 Leggi la storia del cliente
Casi d'uso correlati
Due persone che lavorano a una scrivania con un monitor davanti
Monitoraggio dell'esperienza digitale

Monitora e ottimizza le esperienze degli utenti finali sugli endpoint con il software cloud-native di monitoraggio dell'esperienza digitale.

 Scopri di più
Primo piano delle mani di una persona che digita su uno smartphone
Monitoraggio delle applicazioni mobili

Il monitoraggio delle applicazioni mobili con IBM Instana Observability consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi per ridurre il rischio di frustrazione o abbandono degli utenti.

 Scopri di più
Una persona che cammina in una fabbrica tenendo un tablet in mano
Monitoraggio del sito web

Offri un'esperienza web eccezionale ai clienti con un contesto approfondito e una risoluzione più rapida dei problemi.

 Scopri di più

Risorse

Fasi successive

Usa le funzionalità di monitoraggio sintetico di IBM Instana per simulare le interazioni degli utenti e accelerare la pipeline CI/CD.

 Prova Instana Sandbox Prenota una demo live