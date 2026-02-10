I team DevOps e SRE stanno adottando un approccio di shift-left observability quale parte del loro regolare workload per risolvere proattivamente i problemi prima che si presentino. Con il monitoraggio sintetico (noto anche come monitoraggio attivo o proattivo), stanno creando ed eseguendo test sintetici per distribuire rilasci più veloci e sicuri e ottimizzare continuamente l'esperienza dell'utente.

Tuttavia, gli strumenti tradizionali di monitoraggio sintetico sono difficili e richiedono molto tempo da configurare, oltre a una vasta esperienza di codifica e scripting. Inoltre, questi strumenti generano spesso falsi allarmi a causa degli errori di script causati da problemi come modifiche minori all'interfaccia utente.

IBM® Instana Observability fornisce un monitoraggio sintetico in grado di simulare le azioni degli utenti su un'applicazione basandosi su fattori come la posizione geografica, i tipi di rete, diversi dispositivi e molto altro. Questi test sintetici monitorano costantemente le caratteristiche delle prestazioni, come disponibilità e tempo di risposta, a intervalli predefiniti.

Fornendo in tempo reale dati contestuali sulle prestazioni delle applicazioni, puoi identificare proattivamente i problemi tramite la notifica dei guasti e investigarli più rapidamente con le funzionalità di agentic AI. IBM Instana offre anche una soluzione di monitoraggio sintetico low-code. Che tu stia preparando il lancio di un prodotto su un nuovo mercato o voglia soddisfare i requisiti SLO, puoi continuare a distribuire il codice in modo sicuro su larga scala.