Simulare le interazioni degli utenti da diverse postazioni per monitorare e ottimizzare le prestazioni dell'applicazione
I team DevOps e SRE stanno adottando un approccio di shift-left observability quale parte del loro regolare workload per risolvere proattivamente i problemi prima che si presentino. Con il monitoraggio sintetico (noto anche come monitoraggio attivo o proattivo), stanno creando ed eseguendo test sintetici per distribuire rilasci più veloci e sicuri e ottimizzare continuamente l'esperienza dell'utente.
Tuttavia, gli strumenti tradizionali di monitoraggio sintetico sono difficili e richiedono molto tempo da configurare, oltre a una vasta esperienza di codifica e scripting. Inoltre, questi strumenti generano spesso falsi allarmi a causa degli errori di script causati da problemi come modifiche minori all'interfaccia utente.
IBM® Instana Observability fornisce un monitoraggio sintetico in grado di simulare le azioni degli utenti su un'applicazione basandosi su fattori come la posizione geografica, i tipi di rete, diversi dispositivi e molto altro. Questi test sintetici monitorano costantemente le caratteristiche delle prestazioni, come disponibilità e tempo di risposta, a intervalli predefiniti.
Fornendo in tempo reale dati contestuali sulle prestazioni delle applicazioni, puoi identificare proattivamente i problemi tramite la notifica dei guasti e investigarli più rapidamente con le funzionalità di agentic AI. IBM Instana offre anche una soluzione di monitoraggio sintetico low-code. Che tu stia preparando il lancio di un prodotto su un nuovo mercato o voglia soddisfare i requisiti SLO, puoi continuare a distribuire il codice in modo sicuro su larga scala.
Scopri immediatamente dove si verificano i rallentamenti, qual è il problema e fino a che punto si estende l'impatto
Individua in tempo reale i rallentamenti nelle prestazioni, le anomalie delle risorse e i problemi operativi
Acquisisci dati sulle tracce e sulle metriche da più piattaforme e servizi per offrire ai team di engineering una visibilità migliore
Grazie alla visibilità approfondita degli incidenti, puoi identificare la causa e isolare il codice sorgente "colpevole"
Monitora e ottimizza le esperienze degli utenti finali sugli endpoint con il software cloud-native di monitoraggio dell'esperienza digitale.
Il monitoraggio delle applicazioni mobili con IBM Instana Observability consente di identificare e risolvere rapidamente i problemi per ridurre il rischio di frustrazione o abbandono degli utenti.
Offri un'esperienza web eccezionale ai clienti con un contesto approfondito e una risoluzione più rapida dei problemi.
Usa le funzionalità di monitoraggio sintetico di IBM Instana per simulare le interazioni degli utenti e accelerare la pipeline CI/CD.