I controlli di sicurezza legacy alla fine della pipeline creano colli di bottiglia che rallentano i rilascio, aumentano le rilavorazioni ed espongono a rischi. Questa guida mostra come i team DevOps moderni integrano la sicurezza e l'osservabilità all'inizio con uno shift left di sicurezza nella progettazione, nella codifica e nei processi CI/CD per interrompere quel ciclo.

Imparerai come le pratiche proattive eliminino le vulnerabilità dell'ultimo stadio, riducano i rollback imprevedibili e diano ai team di sviluppo e operazioni la fiducia necessaria per fornire un software sicuro più velocemente e con meno interruzioni.

Risultati principali: