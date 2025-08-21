Analisi intelligente degli incidenti

Indaga e risolve gli incidenti IT fino all'80% più velocemente con l'agentic AI

Leggi il Gartner® Magic Quadrant 2025
Una rappresentazione visiva dei grafici di dati connessi, degli avvisi e degli indicatori di stato in un workflow.

Accelera la risposta e il ripristino

Il primo passo per risolvere un problema IT è comprendere l'intera natura e la portata dell'incidente, inclusa l'identificazione della probabile causa principale. Tuttavia, questa indagine richiede tempo e competenze che possono ridurre significativamente il tempo medio di riparazione (MTTR), soprattutto per problemi più complessi. IBM Instana Observability consente di eseguire indagini intelligenti sugli incidenti con il supporto dell'agentic AI, per un'analisi della causa principale più rapida, più completa e più precisa.

Funzioni principali

Dashboard Instana che mostra il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni full stack
Indaga a fondo con un solo clic
  • Avvia un'indagine basata sull'agentic AI in merito a un incidente e Instana elaborerà immediatamente un'ipotesi per identificarne i dettagli, dove si è verificato e il suo impatto, fornendoti una conoscenza completa dell'incidente in pochi secondi.

  • Instana mostra il ragionamento e le azioni dell'agente AI in tempo reale, consentendoti di supervisionarne l'addestramento e convalidarne i risultati.
Dashboard di Instana che mostra il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e il rilevamento automatico
Correggi più rapidamente
  • Dopo avere verificato l'ipotesi della causa dell'incidente determinata da IBM Instana, è il momento di correggere. Instana utilizza l'agentic AI per creare un runbook di azioni passo dopo passo.

  • Mantieni il pieno controllo sulle azioni implementate.
Log nel context summary che mostrano il periodo di retention, il volume dei log e il conteggio dei log.
Automatizza per ridurre ulteriormente l'MTTR
  • Con un paio di clic, Instana crea uno script Bash o un playbook Ansible per ogni fase della correzione.
  • Esporta il tuo script su GitHub o Gitlab per la revisione, il test e l'implementazione.
Traccia i dati da Jaeger nell'interfaccia utente di Instana
Lascia che l'AI svolga il lavoro manuale
  • Facendo clic su "Genera un riepilogo", Instana riepilogherà l'incidente, comprese informazioni chiave come la probabile causa principale, l'impatto sull'azienda e le azioni eseguite.
Benefici

Comprendi gli incidenti più velocemente

Con un solo clic puoi lanciare un'indagine completa basata sull'agentic AI in merito a un incidente, per identificare i dettagli, dove si è verificato e il suo impatto.
Correzione più rapida

Utilizza la gen AI per creare un runbook dettagliato di azioni per porre rimedio all'incidente e per creare uno script Bash per ogni passaggio, risparmiando tempo di sviluppo.
Riduci il lavoro manuale

Genera un riepilogo istantaneo dell'incidente, inclusa la probabile causa principale, l'impatto aziendale e le azioni eseguite da condividere con gli stakeholder.
Ottieni istantaneamente le risposte di cui hai bisogno

Usa l'assistente di chat AI per chiedere ulteriori analisi, approfondire i dati senza uscire dalla pagina dell'incidente o generare grafici e tabelle per comprendere meglio il problema.

Risorse

Risolvi gli incidenti più velocemente con IBM Instana
Ridurre l'MTTR con l'agentic AI
Webinar IDC: How Agentic AI is Evolving Observability
Consulta la documentazione
Fasi successive

Sblocca le prestazioni delle applicazioni cloud-native con osservabilità automatizzata e basata su AI.

 Prova Instana Sandbox Prenota una demo live