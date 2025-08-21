Indaga e risolve gli incidenti IT fino all'80% più velocemente con l'agentic AI
Il primo passo per risolvere un problema IT è comprendere l'intera natura e la portata dell'incidente, inclusa l'identificazione della probabile causa principale. Tuttavia, questa indagine richiede tempo e competenze che possono ridurre significativamente il tempo medio di riparazione (MTTR), soprattutto per problemi più complessi. IBM Instana Observability consente di eseguire indagini intelligenti sugli incidenti con il supporto dell'agentic AI, per un'analisi della causa principale più rapida, più completa e più precisa.
Con un solo clic puoi lanciare un'indagine completa basata sull'agentic AI in merito a un incidente, per identificare i dettagli, dove si è verificato e il suo impatto.
Utilizza la gen AI per creare un runbook dettagliato di azioni per porre rimedio all'incidente e per creare uno script Bash per ogni passaggio, risparmiando tempo di sviluppo.
Genera un riepilogo istantaneo dell'incidente, inclusa la probabile causa principale, l'impatto aziendale e le azioni eseguite da condividere con gli stakeholder.
Usa l'assistente di chat AI per chiedere ulteriori analisi, approfondire i dati senza uscire dalla pagina dell'incidente o generare grafici e tabelle per comprendere meglio il problema.
Sblocca le prestazioni delle applicazioni cloud-native con osservabilità automatizzata e basata su AI.