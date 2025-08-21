Il primo passo per risolvere un problema IT è comprendere l'intera natura e la portata dell'incidente, inclusa l'identificazione della probabile causa principale. Tuttavia, questa indagine richiede tempo e competenze che possono ridurre significativamente il tempo medio di riparazione (MTTR), soprattutto per problemi più complessi. IBM Instana Observability consente di eseguire indagini intelligenti sugli incidenti con il supporto dell'agentic AI, per un'analisi della causa principale più rapida, più completa e più precisa.