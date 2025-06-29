Risolvi gli incidenti più velocemente con IBM Instana Intelligent Incident Investigation basata sull'agentic AI

29 giugno 2025
Annunciata l'ultima funzionalità AI di IBM® Instana, Intelligent Incident Investigation con tecnologia agentic AI, ora disponibile in anteprima. Instana utilizza già l'AI causale per identificare la probabile causa principale di un incidente. Ma ora, con un solo clic, gli utenti possono avviare un'indagine completa con agentic AI sull'incidente e Instana elaborerà immediatamente un'ipotesi per individuare i dettagli del problema, dove si è verificato e il suo impatto, fornendo una conoscenza completa dell'incidente in pochi secondi.
Con costi di tempo di inattività superiori a 300.000 USD all'ora per le medie e grandi imprese secondo ITIC, ogni secondo conta. In combinazione con gli ambienti dinamici e distribuiti gestiti da molte aziende, tra cui l'uso di microservizi, containerizzazione, modelli cloud-native, e architetture ibride e multi-cloud, i sistemi IT sono ora incredibilmente grandi e complessi. Inoltre, questi ambienti generano un'enorme quantità di dati operativi che rendono difficile l'identificazione dei segnali dal rumore.
Gli strumenti di osservabilità end-to-end completi, come IBM Instana, includono funzionalità di automazione e AI che accelerano l'identificazione, il tracciamento e la risoluzione dei problemi e aiutano a ridurre l'MTTR. Ma ci vogliono comunque tempo ed esperienza per seguire il filo di un problema, per ricercare e risolvere i problemi nelle applicazioni e nell'infrastruttura.
Sono le 2 di notte e il tuo strumento di osservabilità ha appena rilevato un incidente che ha avuto un impatto negativo sull'attività aziendale. Il tuo ingegnere di affidabilità del sito (SRE) viene chiamato e apre il suo computer portatile. La sua missione: capire qual è il problema specifico, cosa lo ha causato e risolverlo il prima possibile. Invece di passare da una dashboard all'altra seguendo il thread dell'incidente tra applicazioni e infrastrutture, come sarebbe il workflow se il nostro SRE potesse utilizzare rapidamente e facilmente l'agentic AI per svolgere il lavoro investigativo?
In Instana, il ragionamento e le azioni dell'agente AI che indaga sull'incidente vengono visualizzati in tempo reale, consentendo all'SRE di supervisionare il suo flusso di pensiero e convalidare i risultati. I primi utenti di Intelligent Incident Investigation di Instana hanno segnalato un aumento del tempo necessario per indagare sugli incidenti fino all'80% più velocemente.
"Siamo entusiasti di utilizzare la nuova soluzione Intelligent Incident Investigation di Instana", ha affermato Mahesh Billa, CIO dell'organizzazione client zero di IBM. "Questo permetterà al nostro team delle operazioni di passare dal rilevamento all'indagine alla correzione in tempi record".
Dopo aver indagato sull'incidente e verificato l'ipotesi di Instana, è il momento di rimediare. Instana utilizza l'agentic AI anche in questo caso: utilizzando i risultati dell'indagine sugli incidenti, l'ingegnere di affidabilità del sito (SRE) può valutare un runbook di azioni create passo dopo passo per rimediare all'incidente. Ora l'SRE concentra il suo tempo sull'azione per correggere il problema, mantenendo il pieno controllo su quali azioni vengono implementate.
Non riesci a ricordare gli argomenti e i parametri di una determinata azione alle 2 di notte? Non è affatto strano. Anche in questo caso Instana è d'aiuto. Con un paio di clic, viene creato uno script Bash per ogni passaggio, che può poi essere esportato su GitHub per la revisione, il test e l'implementazione.
Un compito critico ma noioso dopo un incidente è documentare esattamente cosa è successo e condividerlo con gli stakeholder. Instana si occupa anche di questo: fai clic su "Genera un riepilogo" e Instana riassumerà l'incidente, includendo informazioni chiave come la causa principale, l'impatto aziendale e le azioni eseguite.
L'agentic AI integrata fornisce un'identificazione della causa principale più rapida, completa e accurata in modo da poter ottenere una conoscenza completa dell'incidente in pochi secondi. Grazie all'indagine e alla correzione intelligente degli incidenti, puoi:
IBM Instana offre una visibilità completa di applicazioni, servizi e infrastrutture per il rilevamento e la risoluzione rapidi dei problemi. Perché Instana rispetto ad altri strumenti di osservabilità e APM?
IBM Instana Intelligent Incident Investigation è ora in anteprima. Per provarlo di persona, registrati per la prova gratuita. Oppure, per una panoramica completa e per ottenere risposte alle tue domande, prenota una demo live.