Risolvi gli incidenti più velocemente con IBM Instana Intelligent Incident Investigation basata sull'agentic AI

Annunciata l'ultima funzionalità AI di IBM® Instana, Intelligent Incident Investigation con tecnologia agentic AI, ora disponibile in anteprima. Instana utilizza già l'AI causale per identificare la probabile causa principale di un incidente. Ma ora, con un solo clic, gli utenti possono avviare un'indagine completa con agentic AI sull'incidente e Instana elaborerà immediatamente un'ipotesi per individuare i dettagli del problema, dove si è verificato e il suo impatto, fornendo una conoscenza completa dell'incidente in pochi secondi.

Con costi di tempo di inattività superiori a 300.000 USD all'ora per le medie e grandi imprese secondo ITIC, ogni secondo conta. In combinazione con gli ambienti dinamici e distribuiti gestiti da molte aziende, tra cui l'uso di microservizi, containerizzazione, modelli cloud-native, e architetture ibride e multi-cloud, i sistemi IT sono ora incredibilmente grandi e complessi. Inoltre, questi ambienti generano un'enorme quantità di dati operativi che rendono difficile l'identificazione dei segnali dal rumore.

Gli strumenti di osservabilità end-to-end completi, come IBM Instana, includono funzionalità di automazione e AI che accelerano l'identificazione, il tracciamento e la risoluzione dei problemi e aiutano a ridurre l'MTTR. Ma ci vogliono comunque tempo ed esperienza per seguire il filo di un problema, per ricercare e risolvere i problemi nelle applicazioni e nell'infrastruttura.