Il futuro dell'observability è nell'AI

Scopri come gli agenti AI stanno plasmando i moderni ambienti cloud-native in sistemi è possibile comprendere, prevedere e controllare.

Sfata i miti sull'observability Tieni traccia delle principali metriche SLA

Il divario di visibilità

Gli ambienti cloud-native sono in continua evoluzione. I microservizi vengono ridistribuiti, i container si aggiornano e le piattaforme cloud sostengono aggiornamenti che rimodellano silenziosamente le dipendenze. Ciò che dovrebbe essere osservabile diventa frammentato e i team DevOps perdono il contesto di cui hanno bisogno per rimanere all'avanguardia.

Ti sembra familiare? Elimina il rumore e riacquista chiarezza in sistemi moderni e in rapida evoluzione con Full Stack Observability.

 Leggi ora la guida
≥30%

dei dati si sovrappongono agli strumenti di telemetria

 14%

delle sfide degli sviluppatori sono legate alla sicurezza

 40%

delle sfide degli sviluppatori si verificano durante la lavorazione o gestione dei dati

 Le analisi

più utenti dipendono dall'observability
Quando tutto funziona, fino a quando smette di farlo

La sicurezza è l'ostacolo più persistente per la distribuzione cloud-native. I rilasci in rapida evoluzione si scontrano con i controlli lenti e manuali, e il più piccolo errore di certificazione diventa un'interruzione del sistema.

Con l'espansione delle architetture, i workflow di sicurezza creati per i sistemi statici rimangono indietro, causando guasti ricorrenti, costosi punti ciechi e ritardi nelle distribuzioni.

Illustrazione di quadrati sparsi, alcuni rossi e altri grigi

Le piattaforme cloud cambiano costantemente: AWS da sola ha introdotto 47 aggiornamenti di servizio in un solo mese.

Ogni aggiornamento comporta nuovi comportamenti, dipendenze e rischi che le recensioni tradizionali non possono monitorare. I team dedicano più tempo a inseguire i cambiamenti che a migliorare il sistema. I framework di conformità, come GDPR, HIPAA e PCI-DSS, aggiungono ulteriore pressione.

Senza un monitoraggio adattivo, le configurazioni errate emergono solo dopo aver causato interruzioni, violazioni o violazioni degli SLA.

Illustrazione di un'applicazione centrata che passa attraverso workflow diversi e circolari, come un processo tecnologico

I sistemi cloud-native ora producono 100 volte più observability e fino a 500 volte più trasferimenti di dati rispetto alle app tradizionali.

Ogni aggiornamento di microservizio, container, gateway e cloud aggiunge un altro flusso di segnale, eppure gli strumenti restano frammentati. Gli insight si diffondono su formati e piattaforme, trasformando le competenze in congetture e nascondendo i problemi reali sotto il rumore.

Illustrazione di diversi workflow, provenienti dalla stessa direzione
Un'illustrazione di due grafici a bolle con valori percentuali: quello più piccolo mostra "100 volte" e quello più grande mostra "500 volte".

La complessità della telemetria continua a crescere

La telemetria sta diventando sempre più difficile da cogliere, gestire e interpretare. Ogni cambiamento introduce dati diversi e in espansione, nuove metriche, log e tracce con formati e significati diversi, rendendo la normalizzazione e l'analisi essenziali per ottenere insight. 

L'observability efficace dipende da strumenti scalabili, monitoraggio adattivo, dati integrati e avvisi proattivi per garantire lo stato di salute del sistema in un contesto di cambiamento costante.

100 volte
più entità da monitorare nelle architetture cloud-native
500 volte
più dati trasferiti per l'observability

Sei bloccato dalla complessità dell'IT?

Raccogli i dati che stanno dietro ai miti per semplificare il tuo IT e guidare i risultati aziendali.

Leggi il report

L'observability basata su AI stabilisce un nuovo standard

L'observability cloud-native ha superato i limiti umani. Con la crescita dei microservizi, la telemetria aumenta, gli strumenti si moltiplicano e i team si affidano a insight condivisi. 

L'AI aiuta a invertire questa tendenza riducendo il rumore, evidenziando ciò che conta e collegando il comportamento del sistema ai risultati aziendali. Di conseguenza, gli ambienti cloud diventano sufficientemente osservabili da supportare un'ottimizzazione continua per resilienza, affidabilità e crescita.

Rendering digitale di un blocco dall'Automation Tool Kit.
Fasi successive

Passa dal monitoraggio reattivo a insight predittivi e automatizzati. Esplora come l'observability potenziata dall'AI può elevare la tua strategia e preparare i tuoi sistemi per il futuro.

 Scarica il report completo
Note a piè di pagina

Observability potenziata dall'Ai: sfruttare l'AI generativa per insight migliorati nello sviluppo di app, DevOps, operatori e sfide di sicurezza", Report sulla ricerca EMEA, T1 2024