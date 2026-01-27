Scopri come gli agenti AI stanno plasmando i moderni ambienti cloud-native in sistemi è possibile comprendere, prevedere e controllare.
Gli ambienti cloud-native sono in continua evoluzione. I microservizi vengono ridistribuiti, i container si aggiornano e le piattaforme cloud sostengono aggiornamenti che rimodellano silenziosamente le dipendenze. Ciò che dovrebbe essere osservabile diventa frammentato e i team DevOps perdono il contesto di cui hanno bisogno per rimanere all'avanguardia.
Ti sembra familiare? Elimina il rumore e riacquista chiarezza in sistemi moderni e in rapida evoluzione con Full Stack Observability.
dei dati si sovrappongono agli strumenti di telemetria
delle sfide degli sviluppatori sono legate alla sicurezza
delle sfide degli sviluppatori si verificano durante la lavorazione o gestione dei dati
più utenti dipendono dall'observability
La sicurezza è l'ostacolo più persistente per la distribuzione cloud-native. I rilasci in rapida evoluzione si scontrano con i controlli lenti e manuali, e il più piccolo errore di certificazione diventa un'interruzione del sistema.
Con l'espansione delle architetture, i workflow di sicurezza creati per i sistemi statici rimangono indietro, causando guasti ricorrenti, costosi punti ciechi e ritardi nelle distribuzioni.
Le piattaforme cloud cambiano costantemente: AWS da sola ha introdotto 47 aggiornamenti di servizio in un solo mese.
Ogni aggiornamento comporta nuovi comportamenti, dipendenze e rischi che le recensioni tradizionali non possono monitorare. I team dedicano più tempo a inseguire i cambiamenti che a migliorare il sistema. I framework di conformità, come GDPR, HIPAA e PCI-DSS, aggiungono ulteriore pressione.
Senza un monitoraggio adattivo, le configurazioni errate emergono solo dopo aver causato interruzioni, violazioni o violazioni degli SLA.
I sistemi cloud-native ora producono 100 volte più observability e fino a 500 volte più trasferimenti di dati rispetto alle app tradizionali.
Ogni aggiornamento di microservizio, container, gateway e cloud aggiunge un altro flusso di segnale, eppure gli strumenti restano frammentati. Gli insight si diffondono su formati e piattaforme, trasformando le competenze in congetture e nascondendo i problemi reali sotto il rumore.
Osservabilità potenziata dall'AI
Report sulla ricerca EMA, T1 2024
Gli strumenti di observability possono fornire un ricco contesto sui problemi, consentendo agli sviluppatori di comprendere non solo il cosa, ma anche il perché alla base delle metriche delle prestazioni o degli errori. ”
La telemetria sta diventando sempre più difficile da cogliere, gestire e interpretare. Ogni cambiamento introduce dati diversi e in espansione, nuove metriche, log e tracce con formati e significati diversi, rendendo la normalizzazione e l'analisi essenziali per ottenere insight.
L'observability efficace dipende da strumenti scalabili, monitoraggio adattivo, dati integrati e avvisi proattivi per garantire lo stato di salute del sistema in un contesto di cambiamento costante.
L'observability cloud-native ha superato i limiti umani. Con la crescita dei microservizi, la telemetria aumenta, gli strumenti si moltiplicano e i team si affidano a insight condivisi.
L'AI aiuta a invertire questa tendenza riducendo il rumore, evidenziando ciò che conta e collegando il comportamento del sistema ai risultati aziendali. Di conseguenza, gli ambienti cloud diventano sufficientemente osservabili da supportare un'ottimizzazione continua per resilienza, affidabilità e crescita.
Passa dal monitoraggio reattivo a insight predittivi e automatizzati. Esplora come l'observability potenziata dall'AI può elevare la tua strategia e preparare i tuoi sistemi per il futuro.
Observability potenziata dall'Ai: sfruttare l'AI generativa per insight migliorati nello sviluppo di app, DevOps, operatori e sfide di sicurezza", Report sulla ricerca EMEA, T1 2024