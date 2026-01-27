La telemetria sta diventando sempre più difficile da cogliere, gestire e interpretare. Ogni cambiamento introduce dati diversi e in espansione, nuove metriche, log e tracce con formati e significati diversi, rendendo la normalizzazione e l'analisi essenziali per ottenere insight.

L'observability efficace dipende da strumenti scalabili, monitoraggio adattivo, dati integrati e avvisi proattivi per garantire lo stato di salute del sistema in un contesto di cambiamento costante.