Report Cut the Cost of Complexity 2025

Le ricerche dell'IBM Institute for Business Value mostrano che le aziende altamente automatizzate, cioè quelle che hanno ampiamente implementato l'AI generativa nei loro processi IT, stanno vivendo una crescita aziendale migliorata e stanno costruendo valore per il futuro. Con le giuste strategie di dati, cloud e AI, le aziende possono gestire la complessità IT e ottenere risultati misurabili su larga scala.