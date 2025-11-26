Report Cut the Cost of Complexity 2025

La complessità IT è costosa e può rallentare l'innovazione. L'automazione dell'IT è critica. Scopri a che punto sei.

Scarica il report

Potenzia l'IT della tua azienda con l'AI

Le ricerche dell'IBM Institute for Business Value mostrano che le aziende altamente automatizzate, cioè quelle che hanno ampiamente implementato l'AI generativa nei loro processi IT, stanno vivendo una crescita aziendale migliorata e stanno costruendo valore per il futuro. Con le giuste strategie di dati, cloud e AI, le aziende possono gestire la complessità IT e ottenere risultati misurabili su larga scala.
28% riduzione dei costi IT nelle organizzazioni altamente automatizzate¹

L'automazione intelligente migliora l'efficienza IT e ottimizza gli investimenti. 

 90% ROI attribuito alla trasformazione digitale a livello aziendale¹

Quando applicato su larga scala, l'IT basato sull'AI può offrire un valore aziendale significativo.

 36% Meno incidenti di cybersecurity con l'automazione intelligente¹

La complessità dell'IT porta a inefficienze, rischi per la sicurezza e sfide di gestione. 

 10% crescita dei ricavi direttamente legata agli investimenti nell'automazione¹

L'automazione IT accelera l'innovazione aziendale e il valore a lungo termine.

Effettuare la valutazione della maturità dell'automazione IT

Insight sul settore
retail

Vuoi dedicare più tempo ad aumentare le dimensioni del carrello e meno a scervellarti sui costi dell'IT?

 Retail: scopri i dettagli
Settore bancario e finanziario

Vuoi trasformare il tuo portfolio IT in un asset ad alto rendimento invece che in un peso?

 Banche/FM: scopri gli insight nei numeri
Produzione di elettronica

Vuoi sapere come gestire la tua infrastruttura IT come un circuito ben progettato?

 Elettronica: comprendere la propria baseline
Primo piano delle mani di una persona che usa uno smartphone

Guardalo in azione

Con l'aiuto di IBM, Al Rajhi Capital ha aumentato il volume di intermediazione del 40% e l'onboarding del 1.000% grazie a esperienze digitali unificate. Secondo il Vicepresidente e Head of IT DevOps dell'azienda, l'azienda è passata dall'essere la seconda società di intermediazione in Arabia Saudita alla numero uno.
Fasi successive

Leggi il report completo "Cut the Cost of Complexity" dell'IBM Institute for Business Value per scoprire come ottenere di più dalla tua tecnologia con l'automazione IT intelligente.

 Scarica il report
Hai bisogno di maggiori dettagli? Esplora il portfolio di IBM® Automation Scopri di più su IBM Consulting
Note a piè di pagina

Le dichiarazioni di IBM relative ai piani, alle indicazioni e alle intenzioni dell'azienda sono soggette a modifiche o a ritiro senza preavviso, a esclusiva discrezione di IBM. Le informazioni relative a potenziali prodotti futuri sono da intendersi quale descrizione della generica direzione del prodotto da parte nostra. Su di esse non va fatto affidamento ai fini della decisione di acquisto.

Le informazioni citate relative a potenziali prodotti futuri non rappresentano un impegno, promessa od obbligo legale di fornitura di alcun materiale, codice o funzionalità. Le informazioni su potenziali prodotti futuri non possono essere incorporate in alcun contratto. Sviluppo, rilascio e tempistiche di qualsiasi futuro servizio o funzionalità descritti per i nostri prodotti sono a nostra esclusiva discrezione.

¹Report Cut the Cost of Complexity , IBM Institute for Business Value, novembre 2025.