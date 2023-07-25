I team DevOps, SRE, Platform, ITOps e Developer sono tutti sotto pressione per mantenere le applicazioni performanti mentre operano in modo più veloce e intelligente che mai. Un'area che ha visto progressi significativi negli ultimi anni è quella dell'osservabilità, che ha rivoluzionato il modo in cui i team IT affrontano la prevenzione degli incidenti.

Tuttavia, persistono alcuni concetti ormai obsoleti che limitano la produttività e il successo dei moderni team di ingegneria del software.

In questo post sul blog faremo luce su un mito che circonda l'osservabilità: "È possibile evitare il monitoraggio e affidarsi solo ai log".

Nella nostra serie di blog, abbiamo finora sfatato i seguenti miti sull'osservabilità: