L'AI ha bisogno di qualcosa di più dell'accesso ai dati. Ha bisogno del significato aziendale, della governance, della discendenza e dei segnali in tempo reale necessari per un'azione affidabile e spiegabile.

La maggior parte delle aziende dispone già dei dati di cui l'AI ha bisogno, ma sono frammentati tra applicazioni, cloud, warehouses, lakehouses, documents e Event Streams. IBM aiuta a riunire questi dati come contesto affidabile, combinando accesso ai dati, data intelligence, governance ed eventi in tempo reale, così che i sistemi di AI possano produrre risultati più accurati, rilevanti e attuabili.