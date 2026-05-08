Fornisci alla tua AI il contesto aziendale di cui ha bisogno per ragionare, rispondere e agire, utilizzando dati governati e in tempo reale su tutta la tua azienda
L'AI ha bisogno di qualcosa di più dell'accesso ai dati. Ha bisogno del significato aziendale, della governance, della discendenza e dei segnali in tempo reale necessari per un'azione affidabile e spiegabile.
La maggior parte delle aziende dispone già dei dati di cui l'AI ha bisogno, ma sono frammentati tra applicazioni, cloud, warehouses, lakehouses, documents e Event Streams. IBM aiuta a riunire questi dati come contesto affidabile, combinando accesso ai dati, data intelligence, governance ed eventi in tempo reale, così che i sistemi di AI possano produrre risultati più accurati, rilevanti e attuabili.
Le iniziative di AI si bloccano quando i dati mancano di significato aziendale, di governance e di consapevolezza in tempo reale. L'ingegneria del contesto affronta queste sfide trasformando i dati aziendali frammentati in un contesto AI affidabile e pronto per l'intelligenza artificiale.
L'AI fatica quando i dati aziendali sono distribuiti tra applicazioni, cloud, magazzini, lakehouse, documenti e stream. L'ingegneria del contesto unifica l'accesso ai dati distribuiti preservando il luogo in cui risiedono, così che l'AI possa ragionare con un contesto completo e connesso.
Quando le definizioni, i metadati e il lignaggio variano tra i sistemi, l'AI non può interpretare i dati in modo coerente o spiegare i risultati. L'ingegneria del contesto stabilisce un significato aziendale condiviso, aiutando l'AI a ragionare in modo accurato e a fornire risultati affidabili e spiegabili.
Le politiche di governance spesso esistono al di fuori dei sistemi AI utilizzati in tempo di esecuzione, creando lacune in termini di fiducia e controllo. L'ingegneria del contesto incorpora la governance, l'accesso e il lignaggio direttamente nell'accesso ai dati dell'AI, per supportare un'AI conforme e affidabile su larga scala.
Insieme, questi prodotti IBM formano una base di ingegneria del contesto, collegando dati aziendali, significati aziendali, governance e segnali in tempo reale, affinché l'AI possa offrire risultati affidabili e spiegabili.
Unifica l'accesso ai dati strutturati e non strutturati con IBM® watsonx.data®, la base dati ibrida e aperta, progettata per le prestazioni e l'AI.
OpenRAG su watsonx.data connette l'AI a dati non strutturati con accesso aperto e federato, applicando le politiche al tempo di esecuzione.
Trasmetti, connetti, elabora e governa i dati in tempo reale con IBM® Confluent, la piattaforma cloud privata progettata dai creatori di Apache Kafka che ora fa parte di IBM.
Utilizza strumenti di scoperta, gestione dei metadati e automazione basati sull'AI per rendere più facile trovare, comprendere e fidarsi dei dati in tutta la tua azienda.
Progetta e implementa basi di dati pronte per l'AI che supportano analytics, AI e agenti AI in ambienti ibridi.
Stabilisci pratiche di AI generativa responsabili con modelli di governance che aiutano a garantire conformità e fiducia.
Scopri insight più rapidamente con soluzioni di analytics su misura per i tuoi obiettivi aziendali e set di dati.