Soluzioni di ingegneria contestuale

Fornisci alla tua AI il contesto aziendale di cui ha bisogno per ragionare, rispondere e agire, utilizzando dati governati e in tempo reale su tutta la tua azienda

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Persona seduta a una scrivania che lavora al monitor di un computer in un ufficio aperto, con scrivanie e scaffali visibili sullo sfondo.

Trasforma i dati aziendali in un contesto affidabile per l'AI

L'AI ha bisogno di qualcosa di più dell'accesso ai dati. Ha bisogno del significato aziendale, della governance, della discendenza e dei segnali in tempo reale necessari per un'azione affidabile e spiegabile.

La maggior parte delle aziende dispone già dei dati di cui l'AI ha bisogno, ma sono frammentati tra applicazioni, cloud, warehouses, lakehouses, documents e Event Streams. IBM aiuta a riunire questi dati come contesto affidabile, combinando accesso ai dati, data intelligence, governance ed eventi in tempo reale, così che i sistemi di AI possano produrre risultati più accurati, rilevanti e attuabili.

Perché l'AI ha bisogno di contesto

Le iniziative di AI si bloccano quando i dati mancano di significato aziendale, di governance e di consapevolezza in tempo reale. L'ingegneria del contesto affronta queste sfide trasformando i dati aziendali frammentati in un contesto AI affidabile e pronto per l'intelligenza artificiale.
I dati Enterprise sono frammentati 

L'AI fatica quando i dati aziendali sono distribuiti tra applicazioni, cloud, magazzini, lakehouse, documenti e stream. L'ingegneria del contesto unifica l'accesso ai dati distribuiti preservando il luogo in cui risiedono, così che l'AI possa ragionare con un contesto completo e connesso.
Il significato commerciale è incoerente

Quando le definizioni, i metadati e il lignaggio variano tra i sistemi, l'AI non può interpretare i dati in modo coerente o spiegare i risultati. L'ingegneria del contesto stabilisce un significato aziendale condiviso, aiutando l'AI a ragionare in modo accurato e a fornire risultati affidabili e spiegabili.
La governance è scollegata dall'esecuzione dell'AI 

Le politiche di governance spesso esistono al di fuori dei sistemi AI utilizzati in tempo di esecuzione, creando lacune in termini di fiducia e controllo. L'ingegneria del contesto incorpora la governance, l'accesso e il lignaggio direttamente nell'accesso ai dati dell'AI, per supportare un'AI conforme e affidabile su larga scala.
Mancano segnali in tempo reale 
Gli insight dell'AI diventano rapidamente obsoleti quando si basano solo su dati statici. L'ingegneria del contesto integra i dati in tempo reale e in streaming, in modo che le applicazioni e gli agenti AI possano rispondere ai cambiamenti con azioni tempestive e pertinenti.

Prodotti rilevanti

Insieme, questi prodotti IBM formano una base di ingegneria del contesto, collegando dati aziendali, significati aziendali, governance e segnali in tempo reale, affinché l'AI possa offrire risultati affidabili e spiegabili.
IBM watsonx.data

Unifica l'accesso ai dati strutturati e non strutturati con IBM® watsonx.data®, la base dati ibrida e aperta, progettata per le prestazioni e l'AI.

Esplora watsonx.data
OpenRAG su IBM watsonx.data

OpenRAG su watsonx.data connette l'AI a dati non strutturati con accesso aperto e federato, applicando le politiche al tempo di esecuzione.

Presentazione di OpenRAG
IBM Confluent

Trasmetti, connetti, elabora e governa i dati in tempo reale con IBM® Confluent, la piattaforma cloud privata progettata dai creatori di Apache Kafka che ora fa parte di IBM.

Esplora IBM Confluent
IBM watsonx.data intelligence

Utilizza strumenti di scoperta, gestione dei metadati e automazione basati sull'AI per rendere più facile trovare, comprendere e fidarsi dei dati in tutta la tua azienda.

Esplora l'intelligence di watsonx.data
Servizi pertinenti

Progetta e implementa basi di dati pronte per l'AI che supportano analytics, AI e agenti AI in ambienti ibridi.

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Toccare manualmente un nodo circolare in un'interfaccia astratta con forme collegate, icone e linee di flusso in toni blu e viola.

Stabilisci pratiche di AI generativa responsabili con modelli di governance che aiutano a garantire conformità e fiducia.

Esplora i servizi di consulenza sulla governance dell'AI di IBM
Illustrazione astratta con linee verticali di forme geometriche e una mano che si protende verso un nodo circolare.

Scopri insight più rapidamente con soluzioni di analytics su misura per i tuoi obiettivi aziendali e set di dati.

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Illustrazione astratta di pannelli traslucidi sovrapposti disposti in diagonale, che passano dal viola al blu su uno sfondo chiaro.

Risorse

Contorno ondulato blu astratto che forma una forma a stella su uno sfondo chiaro.
L'ingegneria del contesto è il livello infrastrutturale mancante per gli agenti AI aziendali. Leggi il nostro ebook per i leader dei dati.
Illustrazione astratta di archi curvi e traslucidi in toni arancioni e rosa su uno sfondo chiaro.
Trasforma i dati in insight aziendali. Una nuova indagine globale condotta su 1.700 CDO rivela una serie di principi irrinunciabili per i vertici aziendali nella corsa al raggiungimento dei risultati in ambito di AI.
Illustrazione astratta in 3D di tre cornici quadrate trasparenti e arrotondate sovrapposte su uno sfondo chiaro.
L'AI ha un problema di dati. I dati hanno bisogno di una soluzione AI. Leggi la nostra guida per i leader dei dati AI-ready.
Illustrazione 3D astratta di anelli blu traslucidi intrecciati che formano una forma sferica su uno sfondo chiaro.
IBM è stata nominata leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le soluzioni di gestione dei metadati.
Illustrazione astratta 3D di anelli viola traslucidi intrecciati che formano una forma sferica su uno sfondo chiaro.
Utilizza un Analytics Engine open source per indicizzare, interrogare e analizzare dati provenienti da una vasta gamma di fonti di dati.
Passi successivi

Inizia a costruire la base di dati affidabili di cui l'AI ha bisogno per spostare dalla sperimentazione alla produzione.

  1. Parla con un esperto di un caso d'uso
  2. Prova watsonx.data gratuitamente