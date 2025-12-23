Trasformare i dati in insight aziendali

I leader dei dati, sotto pressione per massimizzare il valore aziendale degli impegni dell'AI, dovrebbero dare la priorità ai dati governati, accessibili e ingegnerizzati

I leader dei dati sono pronti a guidare nell'era dell'AI?

Un nuovo sondaggio globale condotto tra 1.700 CDO rivela un ruolo in ascesa, ma che presenta ancora sfide strategiche e operative.

Risultati principali

26%

Percentuale di CDO che ritengono che i loro dati possano alimentare nuove fonti di ricavo grazie all'AI1

 81%

Percentuale di CDO che affermano di portare l'AI ai dati piuttosto che centralizzare i dati per l'AI1

 79%

Percentuale di CDO che stanno ancora cercando di definire come scalare e governare gli agenti AI1

 82%

Percentuale di CDO che stanno assumendo in ruoli legati ai dati che non esistevano l'anno scorso, perlopiù nel campo della gen AI1

Agisci per raggiungere il successo

I vertici aziendali responsabili dei dati devono gestire una serie di aspetti non negoziabili nella corsa ai risultati dell'AI. L'adozione di misure appropriate può contribuire al successo.
Sviluppatore cloud al computer
Trasforma i dati in carburante per l'AI

I risultati dell'AI dipendono da dati di qualità che siano in linea con gli obiettivi aziendali. Accedi e arricchisci i tuoi dati non strutturati, inclusi video, presentazioni ed e-mail.
Due persone con badge e cartelle per appunti che discutono in una sala server
Applica disciplina ai dati e all'AI

I team di sicurezza e governance dovrebbero collaborare via via che la complessità aumenta. Unisci le persone, i processi e la tecnologia per accelerare l'adozione, l'innovazione e il ROI.
Colleghi in ufficio che guardano un laptop durante una sessione di sicurezza e governance
Offri ai dipendenti l'accesso agli insight

Le decisioni si bloccano senza dati tempestivi. L'accesso a dati governati può ridurre la dipendenza dai team di dati centralizzati e accelerare i risultati.
3 persone in una stanza con dei monitor che guardano un tablet e parlano dell'automazione dell'AI
Considera dati e tecnologia come una disciplina unica

I CIO, i CDO e i CTO dovrebbero allineare le priorità per utilizzare gli investimenti, semplificare l'integrazione e fornire dati pronti per l'AI (su larga scala) per un reale valore aziendale.  
Report: come i vertici aziendali stanno trasformando le informazioni in un impatto

Il successo nell'attuale economia dell'AI dipende dalla connessione dei dati ai risultati aziendali e il 92% dei CDO è d'accordo, tuttavia solo 1/3 ritiene di farlo bene.

Questo rapporto, basato sui dati di un sondaggio condotto tra 1,700 CDO di diversi settori e aree geografiche, rivela gli insight fruibili e gli elementi non negoziabili di cui un'organizzazione necessita per essere all'avanguardia.

Grattacielo di vetro che riflette il cielo
Fasi successive 

Scopri perché il 92% dei CDO concorda che il successo dell'AI dipende dal collegamento dei dati ai risultati aziendali.

Note a piè di pagina

