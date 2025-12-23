I leader dei dati, sotto pressione per massimizzare il valore aziendale degli impegni dell'AI, dovrebbero dare la priorità ai dati governati, accessibili e ingegnerizzati
Un nuovo sondaggio globale condotto tra 1.700 CDO rivela un ruolo in ascesa, ma che presenta ancora sfide strategiche e operative.
Percentuale di CDO che ritengono che i loro dati possano alimentare nuove fonti di ricavo grazie all'AI1
Percentuale di CDO che affermano di portare l'AI ai dati piuttosto che centralizzare i dati per l'AI1
Percentuale di CDO che stanno ancora cercando di definire come scalare e governare gli agenti AI1
Percentuale di CDO che stanno assumendo in ruoli legati ai dati che non esistevano l'anno scorso, perlopiù nel campo della gen AI1
I vertici aziendali responsabili dei dati devono gestire una serie di aspetti non negoziabili nella corsa ai risultati dell'AI. L'adozione di misure appropriate può contribuire al successo.
Il successo nell'attuale economia dell'AI dipende dalla connessione dei dati ai risultati aziendali e il 92% dei CDO è d'accordo, tuttavia solo 1/3 ritiene di farlo bene.
Questo rapporto, basato sui dati di un sondaggio condotto tra 1,700 CDO di diversi settori e aree geografiche, rivela gli insight fruibili e gli elementi non negoziabili di cui un'organizzazione necessita per essere all'avanguardia.
Scopri perché il 92% dei CDO concorda che il successo dell'AI dipende dal collegamento dei dati ai risultati aziendali.
1. The 2025 Chief Data Officer Study: The AI multiplier effect, IBM Institute for Business Value, novembre 2025.