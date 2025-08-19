Una base affidabile per un'AI aziendale flessibile e scalabile
La scelta del modello giusto è importante per le tue applicazioni AI, per il tuo marchio e per i tuoi profitti. IBM ti offre la libertà di scegliere tra migliaia di modelli dei principali fornitori e di selezionare quello più adatto al tuo caso d'uso, che si tratti di IBM® Granite®, opzioni di terze parti oppure i tuoi stessi modelli personalizzati.
Scegliere il modello AI giusto è solo il punto di partenza. Se abbinati al potente portfolio IBM watsonx, i nostri modelli AI aiutano a scalare e gestire l'AI in modo efficace in ogni fase del ciclo di vita.
L'AI responsabile è al centro della nostra missione con equità, trasparenza, privacy e sicurezza in ogni soluzione che sviluppiamo. Guidati dai nostri principi di fiducia e trasparenza, garantiamo che i sistemi AI siano etici, spiegabili e progettati a beneficio delle organizzazioni e della società nel suo insieme.
Desideri mettere l'AI al tuo servizio? IBM può aiutarti a individuare i modelli AI giusti per il tuo caso d'uso, esplorare come le organizzazioni come la tua stanno ottenendo valore dall'AI generativa e creare una roadmap dalla strategia alla scalabilità.