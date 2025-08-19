Modelli AI di IBM

Una base affidabile per un'AI aziendale flessibile e scalabile

Come scegliere il giusto modello di AI Maggiori informazioni su IBM Granite
Una rete di finestre che presentano interfacce AI, vari gestori e righe di codice, collegate da linee blu

Il nostro approccio ai modelli AI

La scelta del modello giusto è importante per le tue applicazioni AI, per il tuo marchio e per i tuoi profitti. IBM ti offre la libertà di scegliere tra migliaia di modelli dei principali fornitori e di selezionare quello più adatto al tuo caso d'uso, che si tratti di IBM® Granite®, opzioni di terze parti oppure i tuoi stessi modelli personalizzati.
Arte cubica con un cubo blu più piccolo annidato all'interno di un cubo verde più grande
Progettata per le aziende, la famiglia IBM Granite di modelli aperti, performanti e affidabili offre prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo.
I modelli Llama sono modelli di linguaggio ampio aperti ed efficienti progettati per versatilità e prestazioni elevate in un'ampia gamma di attività in linguaggio naturale.

Visualizza la libreria dei modelli Meta Llama
IBM Model Gateway fornisce un accesso sicuro e unificato ai principali modelli di provider come OpenAI e Anthropic, offrendo flessibilità, controllo e ottimizzazione dei costi.

Scopri Model Gateway
I modelli Mistral sono modelli linguistici open-weight veloci, performanti, progettati per la modularità e ottimizzati per la generazione di testo, il ragionamento e le applicazioni multilingue.

Visualizza la libreria di modelli Mistral AI
Importa i tuoi foundation model personalizzati in varie architetture su watsonx.ai® e potenzia le attività di AI specifiche del settore o del dominio.

Guarda il video

I nostri modelli open source, IBM Granite

Aperto
Open source in Apache 2.0, Granite garantisce la trasparenza, consentendo al contempo la completa personalizzazione e flessibilità di implementazione su qualsiasi infrastruttura.
Performanti
I modelli di piccole dimensioni e ad alte prestazioni sono progettati per massimizzare l'efficienza e la scalabilità per le attività aziendali essenziali.
Affidabile
Elimina il rischio di AI "black box" con trasparenza nei dati e nei processi di addestramento, funzionalità di rilevamento e misure di sicurezza integrati.
Scopri di più su Granite

Scegli il modello e inizia a costruire

Scegliere il modello AI giusto è solo il punto di partenza. Se abbinati al potente portfolio IBM watsonx, i nostri modelli AI aiutano a scalare e gestire l'AI in modo efficace in ogni fase del ciclo di vita.
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx Orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate® Puoi dire addio al lavoro faticoso

Aumenta la produttività creando, distribuendo e gestendo facilmente assistenti e agenti AI per automatizzare e semplificare i processi aziendali e quelli rivolti ai clienti.

 Utilizza al meglio gli agenti AI
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx Code Assistant
IBM® watsonx Code Assistant Codice più intelligente, non più difficile

Accelera la produttività degli sviluppatori e riduci il time to market integrando l'AI nell'intero ciclo di vita delle applicazioni per automatizzare le attività di sviluppo e semplificare i workflow.

 Aumenta l'efficienza della codifica
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx ai
IBM® watsonx.ai Entra nel tuo studio AI

Sviluppa applicazioni AI personalizzate in modo più rapido e semplice con un ambiente di sviluppo integrato, collaborativo ed end-to-end, dotato di un toolkit per sviluppatori AI e di una gestione completa del ciclo di vita dell'AI.

 Personalizza le tue app
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx data
IBM® watsonx.data® Fidati dei tuoi dati, fidati delle tue decisioni

Gestisci, prepara e integra dati affidabili da qualsiasi luogo e in qualsiasi formato, così da poter sbloccare insight sull'AI più rapidamente e migliorare la pertinenza e la precisione delle tue applicazioni AI.

 Consolida i dati
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx.governance
IBM® watsonx.governance® Mitiga i rischi. Rispetta le normative.

Automatizza la governance per gestire in modo proattivo i rischi dell'AI, semplifica la conformità normativa e crea workflow AI responsabili e spiegabili.

 Anticipa i rischi
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx Orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate® Puoi dire addio al lavoro faticoso

Aumenta la produttività creando, distribuendo e gestendo facilmente assistenti e agenti AI per automatizzare e semplificare i processi aziendali e quelli rivolti ai clienti.

 Utilizza al meglio gli agenti AI
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx Code Assistant
IBM® watsonx Code Assistant Codice più intelligente, non più difficile

Accelera la produttività degli sviluppatori e riduci il time to market integrando l'AI nell'intero ciclo di vita delle applicazioni per automatizzare le attività di sviluppo e semplificare i workflow.

 Aumenta l'efficienza della codifica
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx ai
IBM® watsonx.ai Entra nel tuo studio AI

Sviluppa applicazioni AI personalizzate in modo più rapido e semplice con un ambiente di sviluppo integrato, collaborativo ed end-to-end, dotato di un toolkit per sviluppatori AI e di una gestione completa del ciclo di vita dell'AI.

 Personalizza le tue app
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx data
IBM® watsonx.data® Fidati dei tuoi dati, fidati delle tue decisioni

Gestisci, prepara e integra dati affidabili da qualsiasi luogo e in qualsiasi formato, così da poter sbloccare insight sull'AI più rapidamente e migliorare la pertinenza e la precisione delle tue applicazioni AI.

 Consolida i dati
Diagramma dell'interfaccia utente di watsonx.governance
IBM® watsonx.governance® Mitiga i rischi. Rispetta le normative.

Automatizza la governance per gestire in modo proattivo i rischi dell'AI, semplifica la conformità normativa e crea workflow AI responsabili e spiegabili.

 Anticipa i rischi

L'AI di cui ti puoi fidare

L'AI responsabile è al centro della nostra missione con equità, trasparenza, privacy e sicurezza in ogni soluzione che sviluppiamo. Guidati dai nostri principi di fiducia e trasparenza, garantiamo che i sistemi AI siano etici, spiegabili e progettati a beneficio delle organizzazioni e della società nel suo insieme.

 Maggiori informazioni sull'etica dell'AI di IBM Visualizza le nostre linee guida su fiducia e trasparenza
Meeting professionale con un relatore rivolto a più persone sedute su due file.
Comitato etico AI
L'IBM AI Ethics Board governa lo sviluppo e l'implementazione dell'AI per garantire che sia in linea con i valori di IBM e promuova l'innovazione responsabile.
Logo di AI Alliance
L'AI Alliance
L'AI Alliance sta costruendo una comunità AI open source per accelerare l'innovazione responsabile in AI garantendo al contempo rigore scientifico, sicurezza, diversità e competitività economica.
Motivo geometrico astratto di quadrati concentrici in blu, verde e grigio utilizzato nella pubblicità Granite per TechXchange 2024.
Modelli Granite Guardian
I modelli Granite Guardian sono progettati per rilevare e mitigare rischi come pregiudizi, comportamenti non etici e allucinazioni, garantendo implementazioni di un'AI responsabile e sicura.
Una serie di sei forme esagonali, ciascuna contenente una rete di nodi e linee blu
AI sicura: rischi e correzioni
Scopri come i modelli AI possono trasformare la tua attività e quali sono le misure di sicurezza e la governance fondamentali per implementare in modo responsabile.

Novità

Anteprima di Granite 4.0 Tiny: un'anteprima della prossima generazione di modelli Granite Un modello AI in grado di monitorare le serie temporali Modelli AI piccoli e grandi a confronto: compromessi e casi d'uso spiegati Accedi a qualsiasi modello, ovunque su watsonx.ai
Prossimi passi

Desideri mettere l'AI al tuo servizio? IBM può aiutarti a individuare i modelli AI giusti per il tuo caso d'uso, esplorare come le organizzazioni come la tua stanno ottenendo valore dall'AI generativa e creare una roadmap dalla strategia alla scalabilità.

 Prova watsonx.ai gratuitamente Pianifica una sessione di strategia AI