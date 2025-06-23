Accedi a qualsiasi modello, ovunque su watsonx.ai

23 giugno 2025
Siamo lieti di annunciare il prossimo watsonx.ai Model Gateway in anteprima pubblica, una nuova soluzione aziendale che semplifica l'accesso ai principali foundation model di AI attraverso un'interfaccia unificata.
Con Model Gateway, le Organizzazioni possono integrare i modelli Granite di IBM insieme ai modelli foundation leader dei settori di OpenAI, Anthropic, NVIDIA, Cerebras e altri senza blocco da fornitore. Questo approccio indipendente dall'AI consente alle aziende di mantenere il controllo, aumentare la flessibilità e ottimizzare i costi, indipendentemente da dove sono ospitati i modelli.
Model Gateway è l'ultimo pilastro di watsonx.ai strategia multimodello, che offre ai clienti la scelta definitiva nell'utilizzo di modelli ospitati da terze parti sulla piattaforma. Gli utenti possono utilizzare modelli di terze parti per sviluppare agenti utilizzando qualsiasi modello OOTB e distribuirli rapidamente come servizi AI.
watsonx.ai Model Gateway consente:
Man mano che le aziende aumentano l'adozione dell'AI, molte utilizzano diversi foundation model in ambienti cloud, on-premise e ibridi. La gestione di questa complessità presenta sfide in termini di governance, efficienza dei costi e supervisione operativa. Le aziende hanno bisogno di un piano di controllo AI centralizzato che semplifichi l'orchestrazione dei modelli, applichi le politiche, ottimizzi i costi e fornisca visibilità quasi in tempo reale.
Nei prossimi mesi, gli sviluppatori saranno in grado di utilizzare gli strumenti di Developer Playground come Prompt Lab per sperimentare qualsiasi foundation model e distribuire/implementare applicazioni di AI in modo efficiente, sviluppare soluzioni RAG utilizzando AutoAI RAG e Integrazione con prodotti aggiuntivi della famiglia watsonx. Nelle prossime settimane saranno attivate anche altre caratteristiche per garantire maggiori controlli allo sviluppatore.
Con un approccio API uniforme che utilizza un'API compatibile con OpenAI, le aziende possono passare facilmente da un modello all'altro senza la necessità di costose riconfigurazioni.
Come parte della nostra missione di offrire ai nostri utenti più opzioni per il servizio di foundation model, watsonx.ai Model Gateway si connette anche a Cerebras, un fornitore leader di inferenza rapida utilizzando i propri chip wafer-scale.
"Siamo entusiasti di portare le funzionalità di inferenza AI da record di Cerebras su IBM’s watsonx.ai Model Gateway", ha dichiarato Alan Chhabra, EVP, Worldwide Partners, di Cerebras. "Questo la collaborazione indirizza direttamente la crescente domanda di AI ad alte prestazioni, consentendo alle aziende di distribuire/implementare senza problemi potenti foundation models per un ragionamento profondo e un'agentic AI senza problemi di latenza. Rappresenta una svolta per le aziende che desiderano rendere operative su larga scala le loro iniziative di intelligenza artificiale più ambiziose".
Siamo entusiasti di condividere questa funzionalità con voi e non vediamo l'ora di ricevere il tuo feedback per aiutarci a migliorarla.
Le dichiarazioni riguardanti la direzione e l'intento futuri di IBM sono soggette a modifiche o revoche senza preavviso e rappresentano solo obiettivi e finalità.