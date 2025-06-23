Accedi a qualsiasi modello, ovunque su watsonx.ai

Man mano che le aziende aumentano l'adozione dell'AI, molte utilizzano diversi foundation model in ambienti cloud, on-premise e ibridi. La gestione di questa complessità presenta sfide in termini di governance, efficienza dei costi e supervisione operativa. Le aziende hanno bisogno di un piano di controllo AI centralizzato che semplifichi l'orchestrazione dei modelli, applichi le politiche, ottimizzi i costi e fornisca visibilità quasi in tempo reale.

Nei prossimi mesi, gli sviluppatori saranno in grado di utilizzare gli strumenti di Developer Playground come Prompt Lab per sperimentare qualsiasi foundation model e distribuire/implementare applicazioni di AI in modo efficiente, sviluppare soluzioni RAG utilizzando AutoAI RAG e Integrazione con prodotti aggiuntivi della famiglia watsonx. Nelle prossime settimane saranno attivate anche altre caratteristiche per garantire maggiori controlli allo sviluppatore.