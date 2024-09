Usa l'AI per consolidare i dati e avviare le azioni IT

Il volume e la velocità di rilevazione dei dati IT telemetrici in entrata possono facilmente sovraccaricare il personale. Per gestire efficacemente i dati in entrata, capire cosa significano gli eventi in entrata e come risolverli rapidamente, le aziende fanno affidamento sull'integrazione dell'AI. L'AI può anche aiutare a preservare le conoscenze istituzionali che di solito si perdono quando cambia il personale IT.