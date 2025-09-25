IBM® Decision Optimization rappresenta una famiglia di software di ottimizzazione che offre funzionalità di analisi prescrittiva per aiutarti a prendere decisioni più efficaci e fornire risultati di business migliori.
Ottieni una maggiore flessibilità di implementazione eseguendo questi prodotti su IBM Cloud Pak for Data, una piattaforma di dati e AI containerizzata che ti consente di creare ed eseguire modelli di ottimizzazione ovunque, sul cloud e on-premise.
Accelera la creazione di modelli dell'ottimizzazione sfruttando un ambiente di sviluppo integrato, potenti risolutori dell'ottimizzazione e il supporto per più approcci di modellazione dell'ottimizzazione.
Combina ottimizzazione e machine learning in un ambiente unificato che ti offre funzionalità di modellazione dell'ottimizzazione integrate con l'AI.
Crea e implementa applicazioni di supporto decisionale end-to-end utilizzando GUI, strumenti collaborativi, analisi what-if, supporto dei modelli di dati delle applicazioni e architetture di implementazione flessibili.
Sfrutta il motore di IBM CPLEX Optimizer su IBM z/OS per risolvere modelli di programmazione matematica come MIP/MIQCP con API C e C++ per la modellazione.
Semplifica le decisioni complesse con il software di intelligenza decisionale per un'erogazione precisa e tempestiva dei servizi finanziari. Scopri come l'analisi prescrittiva aiuta a fornire servizi finanziari più efficienti.
Preparati per circostanze impreviste in modo più accurato. Riduci i tempi di viaggio complessivi e migliora l'esperienza del cliente attraverso l'ottimizzazione dei percorsi.
Riduci le incertezze quando ti imbatti in condizioni di produzione in costante cambiamento. Ottimizza i risultati e preparati meglio per il futuro sfruttando l'analisi decisionale.
Leggi come un cliente di IBM ha sfruttato l'ottimizzazione delle decisioni per semplificare i processi di vendita al dettaglio.
Riduci i costi utilizzando tecniche prescrittive per valutare milioni di scenari what-if in modo da verificare l'impatto. Ottieni indicazioni per prendere decisioni migliori per i pazienti.
Utilizza l'analisi prescrittiva e le tecniche di machine learning per migliorare la pianificazione delle risorse. Riduci o elimina le sanzioni e ottieni migliori risultati di business, sfruttando le smart grid.
Inizia con il tutorial introduttivo per scoprire come creare ed eseguire i modelli di ottimizzazione delle decisioni oppure fissa un appuntamento con un esperto IBM per discutere di come il software di ottimizzazione può contribuire a migliorare i risultati di business.