Ottimizzazione delle decisioni

Trasforma i processi decisionali aziendali con potenti soluzioni di ottimizzazione
Perché sfruttare Decision Optimization?

IBM® Decision Optimization rappresenta una famiglia di software di ottimizzazione che offre funzionalità di analisi prescrittiva per aiutarti a prendere decisioni più efficaci e fornire risultati di business migliori.

Ottieni una maggiore flessibilità di implementazione eseguendo questi prodotti su IBM Cloud Pak for Data, una piattaforma di dati e AI containerizzata che ti consente di creare ed eseguire modelli di ottimizzazione ovunque, sul cloud e on-premise.

Prodotti in primo piano IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio

Accelera la creazione di modelli dell'ottimizzazione sfruttando un ambiente di sviluppo integrato, potenti risolutori dell'ottimizzazione e il supporto per più approcci di modellazione dell'ottimizzazione.

 IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

Combina ottimizzazione e machine learning in un ambiente unificato che ti offre funzionalità di modellazione dell'ottimizzazione integrate con l'AI.

 IBM Decision Optimization Center

Crea e implementa applicazioni di supporto decisionale end-to-end utilizzando GUI, strumenti collaborativi, analisi what-if, supporto dei modelli di dati delle applicazioni e architetture di implementazione flessibili.

 IBM CPLEX Optimizer per IBM z/OS

Sfrutta il motore di IBM CPLEX Optimizer su IBM z/OS per risolvere modelli di programmazione matematica come MIP/MIQCP con API C e C++ per la modellazione.

 Maggiori informazioni

Caso d’uso

Finanza Viaggi e trasporti Produzione industriale Vendita al dettaglio Assistenza sanitaria Energia e servizi di pubblica utilità
Storie di successo dei clienti 
Veduta aerea di operai e di macchinari di un cantiere
Riduzione dei costi di produzione, stoccaggio e distribuzione
ÇimSA ha sfruttato il software di ottimizzazione di IBM per eseguire rapidamente complessi scenari what-if, ottimizzando le decisioni aziendali per migliorare il servizio clienti e ridurre i costi.
Pala caricatrice in una cava sabbiosa
Accelera i processi di produzione con l'analisi prescrittiva
Leggi come i modelli di Decision Optimization aiutano ad accorciare il processo di miscelazione dell'argilla da giorni a secondi.
Veduta aerea di un grande magazzino di distribuzione con baie di carico e numerosi camion
FleetPride velocizza la creazione di un inventario e aumenta le entrate
Trasformando la gestione della supply chain con l'analytics, FleetPride si sta muovendo più velocemente e sta spendendo meno.
Risorse Chiedi aiuto ad altri utenti
Ottieni risposte da esperti di tutto il mondo unendoti alla community di Decision Optimization.
Convalida tecnica di ESG
Fai previsioni e ottimizza i processi con IBM Decision Optimization per IBM Watson Studio e IBM Cloud Pak for Data.
IBM ILOG CPLEX Optimization Studio
Esplora processi decisionali migliorati, come la pianificazione operativa e strategica e la programmazione.
Soluzioni migliori per prendere decisioni più intelligenti
Sfrutta le funzionalità di ottimizzazione delle decisioni all'interno di IBM Watson Studio.
Inizia con Decision Optimization su IBM Cloud Pak for Data
Scopri come sfruttare l'ottimizzazione delle decisioni su IBM Cloud Pak for Data, inclusa la configurazione di un ambiente per i nuovi utenti.
Newsletter di supporto per IBM Decision Optimization
Consulta i documenti più diffusi di IBM Decision Optimization per trovare risposte alle tue domande relative all'ottimizzazione delle decisioni.
Fai il passo successivo

Inizia con il tutorial introduttivo per scoprire come creare ed eseguire i modelli di ottimizzazione delle decisioni oppure fissa un appuntamento con un esperto IBM per discutere di come il software di ottimizzazione può contribuire a migliorare i risultati di business.