IBM e Houston Analytics si sono unite a Elonen per applicare dati e analisi e superare il crescente collo di bottiglia nelle attività di magazzino. “Ci siamo presto resi conto che i dati da soli non avrebbero cambiato nulla; avevamo bisogno di cambiare l’intero processo di confezionamento," afferma Breider. "Una volta che siamo riusciti a disegnare e descrivere il tutto, abbiamo potuto collegare i dati ai vari punti decisionali del processo in modo che i dati potessero supportarne l'esecuzione."

Il progetto è iniziato con un'attività di studio preliminare per valutare e mappare i sistemi e le fonti di dati della panetteria. Nella fase iniziale, Jari Elonen ha organizzato un incontro tra IBM, Houston Analytics e i vari fornitori di outsourcing IT per coinvolgerli nel progetto. Poiché controllavano i dati, la loro partecipazione era necessaria per creare un processo di confezionamento ed etichettatura più snello.

Entro la fine del 2019, Houston Analytics aveva creato una roadmap di trasformazione. Consigliava la soluzione IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio per ottimizzare il processo attraverso l'analisi dei dati. Houston Analytics è passata rapidamente al ruolo di consulenza principale, subentrando interamente a IBM all’inizio del 2020.

Come primo passo, Houston Analytics ha creato un modello di dati sincronizzati e implementato un data warehouse in modo che Elonen potesse connettersi e attingere ai dati dai suoi vari sistemi in outsourcing. Questo data warehouse può ora essere usato come base per previsioni, analisi e ipotesi a supporto di progetti futuri di trasformazione digitale a Elonen.

L'utilizzo della soluzione IBM ILOG CPLEX ha aiutato Elonen a semplificare e creare efficienza nel processo di etichettatura e imballaggio. La soluzione analizza i dati degli ordini in arrivo per ottimizzare sia l'imballaggio che la stampa delle etichette. Elonen ora può stampare le etichette per cliente, percorso di consegna, data di consegna o qualsiasi altro parametro.

La soluzione IBM ILOG CPLEX fornisce anche un piano ottimizzato per l'imballaggio e la pallettizzazione degli ordini di ogni giorno. Ad esempio, può calcolare il tipo di pallet da utilizzare per i volumi ordinati, il numero di pallet di ciascun tipo e il modo in cui i prodotti vengono suddivisi tra e organizzati sui pallet. I lavoratori possono estrarre i prodotti dal magazzino e organizzarli su pallet più rapidamente perché le etichette vengono stampate nell'ordine corretto per l'imballaggio.

"Elonen ora può scegliere come stampare le etichette", afferma Breider." Questo offre loro molta più flessibilità nel prelevare la merce dal magazzino e molta più efficienza nella stazione di confezionamento."