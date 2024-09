Dopo un'attenta ricerca e analisi costi-benefici, CleanSpark ha selezionato il software IBM® ILOG CPLEX Optimization Studio. Inman spiega: "Per le nostre esigenze, IBM si è rivelata la migliore in termini non solo di prezzo, ma anche per il supporto di cui abbiamo bisogno per continuare ad andare avanti". Grazie all'aiuto di Newcomp Analytics, Business Partner IBM, CleanSpark ha iniziato a testare il software in abbonamento. Sei mesi e molti benchmark di successo dopo, CleanSpark ha acquistato le licenze perpetue per il software IBM.

Al livello più alto, la soluzione CPLEX aiuta CleanSpark a risolvere i modelli di ottimizzazione, ma come spiega la Chief Technology Officer (CTO) e Principal Architect Amanda Kabak, è molto di più. Con dati diversi relativi al consumo energetico storico di ciascun cliente, alle tariffe di fornitura, ai vincoli di dimensionamento e altro ancora, l'equazione varia radicalmente da un contratto all'altro. Non tutti hanno gli stessi obiettivi. Alcuni clienti danno la priorità al tasso di rendimento interno, altri sono più focalizzati sulla sostenibilità o sulla resilienza.

"Non puoi limitarti a scrivere un normale codice di programmazione per fare questo", spiega Kabak. “Devi modellare ognuna di queste cose in un'equazione, e devi bilanciare e ottimizzare quell'equazione. Quello che fa CPLEX è che in realtà risolve questa cosa".