Quando ESAN ha iniziato a valutare il software di analisi prescrittiva per applicazioni per la miscelazione dell'argilla, ha invitato otto fornitori a inviare proposte a prova di concetto. "Dopo la prima iterazione, il numero di fornitori è diminuito a tre e Selco era uno di questi," afferma Türkmen. "Era evidente che fossero esperti in logistica, gestione della supply chain, di data science e modellazione matematica".

“All’inizio abbiamo esaminato il loro processo e individuato alcuni problemi relativi al modo in cui ESAN formulava i suoi modelli matematici," afferma Şener. “ESAN si è resa conto subito che potevamo intervenire sui loro problemi ed eliminare i colli di bottiglia. Hanno anche osservato le prestazioni del nostro software IBM ILOG CPLEX Optimization Studio."

Il reparto IT di ESAN ha condotto una propria ricerca sulla piattaforma IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio. "Rispetto ad altri software di ottimizzazione, incluso il software open source che abbiamo esaminato, siamo arrivati alla conclusione che la soluzione IBM ILOG CPLEX poteva anche risolvere più facilmente i nostri problemi non lineari," afferma Türkmen.

Prima dell'implementazione, Selco e l'ufficio IBM in Turchia svilupparono un piano di licenze software che poteva rivelarsi vantaggioso per l'ESAN. "IBM ha lavorato davvero duramente per offrire il prezzo migliore per le licenze software di ottimizzazione", afferma Şener. "Il nostro cliente non si è fatto condizionare dal costo del prodotto, ma si è concentrato sulla qualità del lavoro che il prodotto avrebbe fornito."

Subito dopo aver scelto la soluzione IBM ILOG CPLEX fornita da Selco, ESAN ha condotto un test preliminare di un modello matematico sviluppato da Selco. "Selco ci ha dato la sua prima ricetta per la miscelazione dell'argilla e l'abbiamo provata nei laboratori," afferma Türkmen. "Il nostro team di ricerca e sviluppo ci ha detto che questa ricetta per la miscelazione consentiva un risparmio sui costi rispetto ad altre ricette. Inoltre, i tempi di produzione erano molto più brevi."

Oltre a implementare la soluzione IBM ILOG CPLEX per ESAN, Selco ha anche sviluppato un'interfaccia utente che i pianificatori possono utilizzare per creare scenari misti e gestire i dati. "Configuriamo applicazioni, database e server web: un'architettura completa che include front-end e back-end", afferma Şener. "Il software IBM ILOG CPLEX ci fornisce e ci supporta con le API necessarie per integrare il sistema e fornire un'esperienza fluida ai nostri clienti."

Entro un mese dall'avvio del progetto di ottimizzazione, ESAN ha iniziato a notare miglioramenti significativi in termini di sviluppo accelerato delle ricette di miscelazione e del numero di opzioni di ricette generate. «Con IBM ILOG CPLEX, abbiamo sviluppato un modello di ottimizzazione per ESAN che funziona in massimo 60 secondi per creare la ricetta ottimale per la miscelazione dell'argilla con 50-150 suggerimenti di ricette alternative per diversi scenari in termini di efficienza e tempi di produzione per massimizzare la capacità di produzione dell'impianto," afferma Şener. "Ne siamo davvero orgogliosi."