Conformità IBM® Cloud: ISO 27018

L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) è un'organizzazione non governativa indipendente che pubblica standard in settori tecnici e non. La serie di standard ISO/IEC 27000 è frutto di uno sforzo congiunto con la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e definisce i meccanismi per aiutare le organizzazioni a mantenere sicure gli asset di informazioni.



Lo standard ISO/IEC 27018:2019 fornisce una serie di linee guida per uno degli aspetti più importanti della sicurezza di Internet: la protezione delle informazioni che permettono l'identificazione personale (PII), ovvero tutti i dati che possono essere collegati a un individuo specifico.

Il codice delle pratiche definite dalla specifica ISO/IEC 27018:2019 garantisce che un'organizzazione con certificazione ISO 27018 abbia valutato i rischi e messo in atto adeguate protezioni PII per i propri utenti.

Report e altra documentazione