Conformità IBM® Cloud: ISO 27701

L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) è un'organizzazione non governativa indipendente che pubblica standard in settori tecnici e non. La serie di standard ISO/IEC 27000 viene pubblicata congiuntamente da ISO e dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e rappresenta una serie di standard per la sicurezza delle informazioni che, nel loro insieme, costituiscono un framework per la gestione della sicurezza delle informazioni.

ISO/IEC 27701:2019 è un framework per la creazione e la gestione di Privacy Information Management System (PIMS), inclusa la gestione di informazioni che permettono l'identificazione personale (PII). Lo standard si basa sui requisiti delle norme ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, estendendoli con ulteriori controlli e linee guida per la protezione della privacy dei dati.

Report e altra documentazione

ISO 27701 - Certificato IBM Enterprise & Technology Security (PaaS e SaaS)