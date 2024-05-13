Conformità IBM® Cloud: ISO 27701

L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) è un'organizzazione non governativa indipendente che pubblica standard in settori tecnici e non. La serie di standard ISO/IEC 27000 viene pubblicata congiuntamente da ISO e dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e rappresenta una serie di standard per la sicurezza delle informazioni che, nel loro insieme, costituiscono un framework per la gestione della sicurezza delle informazioni.
ISO/IEC 27701:2019 è un framework per la creazione e la gestione di Privacy Information Management System (PIMS), inclusa la gestione di informazioni che permettono l'identificazione personale (PII). Lo standard si basa sui requisiti delle norme ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, estendendoli con ulteriori controlli e linee guida per la protezione della privacy dei dati.
Report e altra documentazione
ISO 27701 - Certificato IBM Enterprise & Technology Security (PaaS e SaaS)
La certificazione ISO 27701 di IBM illustra il nostro impegno costante a favore della privacy, della sicurezza e della conformità, per aiutare le organizzazioni a rispettare le normative e le leggi applicabili in materia di protezione dei dati, oltre che delle informazioni che permettono l'identificazione personale.
I certificati IBM ISO 27701 sono pubblicati e generalmente disponibili. Le descrizioni dei servizi IBM (SD) indicano se una determinata offerta mantiene la certificazione ISO 27701. I servizi elencati di seguito sono certificati ISO 27701. I certificati ISO vengono emessi almeno una volta all'anno.
ISO 27701 - L'ambito del certificato IBM Enterprise and Technology Security PaaS e SaaS include:
ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - Elenco dei prodotti certificati IBM Enterprise & Technology Security (PaaS e SaaS)
