Consulenza Oracle HCM

Rendi più efficienti le persone, semplifica l'HR e promuovi la trasformazione digitale con la progettazione e l'implementazione di HCM da parte di esperti

Due persone che lavorano insieme in un ufficio
L'ascesa strategica dell'agentic AI
Scopri come trasformare le operazioni dai guadagni incrementali a un impatto net-new. 
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Supporta la tua organizzazione nella trasformazione delle operazioni delle risorse umane con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Grazie alla profonda esperienza di Oracle e alla conoscenza del settore, IBM guida i clienti attraverso la strategia, la progettazione e l'implementazione per modernizzare la gestione della forza lavoro, la gestione dei talenti e i processi retributivi.

Il nostro team globale di specialisti certificati Oracle Cloud HCM si concentra sull'allineamento della tecnologia agli obiettivi aziendali, sull'integrazione di Oracle Cloud HCM con altri sistemi aziendali e sulla promozione dell'adozione da parte degli utenti attraverso la gestione del cambiamento. Con il supporto e l'ottimizzazione continui, IBM consente ai clienti di ottenere maggiore efficienza, insight e coinvolgimento dei dipendenti dopo avere investito in Oracle Cloud Human Capital Management.
Benefici
Trasformazione accelerata delle risorse umane

Implementa rapidamente Oracle Cloud HCM per modernizzare e ottimizzare i processi HR, ridurre il lavoro manuale e migliorare la produttività. Il nostro approccio consente alla tua organizzazione di raggiungere una gestione della forza lavoro più rapida, efficiente e scalabile.
Migliore esperienza dei dipendenti

IBM migliora l'esperienza dei dipendenti con Oracle Cloud HCM ottimizzando i workflow, abilitando funzionalità di agentic AI e guidandoti efficacemente attraverso i cambiamenti. Questo aumenta il coinvolgimento, la produttività e la soddisfazione di tutta la forza lavoro.
AI ottimale

Snellisci e reinventa i processi HR, riduci il lavoro manuale e aumenta la produttività con l'agentic AI, utilizzando le funzionalità dei moduli Oracle Cloud HCM e la potenza di Watsonx, il portfolio di prodotti AI di punta di IBM.
Software e consulenza di alto livello

IBM Oracle Consulting è più grande e migliore. Abbiamo acquisito due importanti aziende Oracle Partner, IBM Applications Software Technology e IBM Symatrix, per offrire servizi ampliati, nuove offerte e una competenza approfondita e ampia senza pari nel settore.
Funzionalità Modernizzazione intelligente della forza lavoro

IBM aiuta le organizzazioni a modernizzare le risorse umane con Oracle Cloud HCM, combinando insight guidati dall'AI e automazione per migliorare l'esperienza dei dipendenti, migliorare il processo decisionale e creare una forza lavoro agile e pronta per il futuro, allineata alla crescita aziendale.

 Strategia e trasformazione dell'HR

IBM aiuta le organizzazioni a reinventare la propria strategia HR integrando insight basati su AI, workflow intelligenti e modelli operativi adattivi che supportano una forza lavoro dinamica, migliorano le esperienze dei dipendenti e accelerano la business transformation.

 Strategia aziendale e HR basata su AI

Aiutiamo i clienti a modellare e innovare strategie di AI aziendali e per l'HR utilizzando Oracle Cloud HCM e piattaforme di AI connesse. Queste strategie integrano dati e automazione per migliorare gli insight sulla forza lavoro, migliorare le decisioni e promuovere l'agilità in tutta l'azienda.

Il valore che offriamo

Le organizzazioni che passano dai sistemi HR on-premise di tipo legacy a Oracle Cloud HCM si affidano a IBM per pianificare ed eseguire una migrazione fluida, garantendo l'integrità dei dati, la conformità e interruzioni minime.

Le multinazionali utilizzano l'esperienza di IBM per unificare processi e sistemi di HR eterogenei tra le regioni, promuovendo politiche uniformi, reportistica centralizzata e una migliore collaborazione globale.

IBM aiuta le organizzazioni a utilizzare le funzionalità di analytics di Oracle Cloud HCM per ottenere insight sulle prestazioni della forza lavoro, sul turnover e sulle lacune di competenze, supportando strategie di gestione dei talenti basate sui dati e migliorando il processo decisionale.

Come forniamo valore
Grafica Oracle Consulting che mostra il tipo di implementazione, l'area di business, i supercharger di AI e l'approccio come pannelli distinti
Come forniamo valore

Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.

Case study

Due colleghi che parlano in un ufficio moderno
Scottish Government Trasformare i servizi e sbloccare il valore con Oracle Cloud IBM e il Governo scozzese hanno lavorato a stretto contatto per eliminare le tradizionali limitazioni dei sistemi back-office frammentati e costruire insieme un nuovo sistema condiviso che funge da base per il futuro.
Due colleghi che parlano in un ufficio moderno

Settori

Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud HCM in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore.

Settore pubblico Servizi finanziari High tech Produzione industriale
Servizi correlati Oracle Cloud ERP
Consenti alla tua organizzazione di semplificare le operazioni, migliorare le competenze finanziarie e garantire il futuro della tua azienda con le soluzioni Oracle ERP.
Oracle Cloud SCM
Rendi le operazioni della supply chain intelligenti, connesse e resilienti con Oracle Cloud SCM. Questa suite completa offre visibilità in tempo reale, analisi predittiva e automazione a livello di pianificazione, approvvigionamento, produzione, inventari e logistica.
Oracle Cloud Infrastructure
Distribuisci tutti i workload su una piattaforma cloud resiliente, sicura e ad alte prestazioni, progettata come piattaforma di sistemi mission-critical.
Prossimi passi

Vuoi sapere come IBM Consulting può aiutare la tua azienda? Rivolgiti a noi: ti contatteremo per rispondere alle tue domande, discutere di come i nostri servizi di consulenza aziendale possono aiutarti e spiegarti i prossimi passi.

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