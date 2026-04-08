Rendi più efficienti le persone, semplifica l'HR e promuovi la trasformazione digitale con la progettazione e l'implementazione di HCM da parte di esperti
Supporta la tua organizzazione nella trasformazione delle operazioni delle risorse umane con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Grazie alla profonda esperienza di Oracle e alla conoscenza del settore, IBM guida i clienti attraverso la strategia, la progettazione e l'implementazione per modernizzare la gestione della forza lavoro, la gestione dei talenti e i processi retributivi.
Il nostro team globale di specialisti certificati Oracle Cloud HCM si concentra sull'allineamento della tecnologia agli obiettivi aziendali, sull'integrazione di Oracle Cloud HCM con altri sistemi aziendali e sulla promozione dell'adozione da parte degli utenti attraverso la gestione del cambiamento. Con il supporto e l'ottimizzazione continui, IBM consente ai clienti di ottenere maggiore efficienza, insight e coinvolgimento dei dipendenti dopo avere investito in Oracle Cloud Human Capital Management.
Implementa rapidamente Oracle Cloud HCM per modernizzare e ottimizzare i processi HR, ridurre il lavoro manuale e migliorare la produttività. Il nostro approccio consente alla tua organizzazione di raggiungere una gestione della forza lavoro più rapida, efficiente e scalabile.
IBM migliora l'esperienza dei dipendenti con Oracle Cloud HCM ottimizzando i workflow, abilitando funzionalità di agentic AI e guidandoti efficacemente attraverso i cambiamenti. Questo aumenta il coinvolgimento, la produttività e la soddisfazione di tutta la forza lavoro.
Snellisci e reinventa i processi HR, riduci il lavoro manuale e aumenta la produttività con l'agentic AI, utilizzando le funzionalità dei moduli Oracle Cloud HCM e la potenza di Watsonx, il portfolio di prodotti AI di punta di IBM.
IBM Oracle Consulting è più grande e migliore. Abbiamo acquisito due importanti aziende Oracle Partner, IBM Applications Software Technology e IBM Symatrix, per offrire servizi ampliati, nuove offerte e una competenza approfondita e ampia senza pari nel settore.
IBM aiuta le organizzazioni a modernizzare le risorse umane con Oracle Cloud HCM, combinando insight guidati dall'AI e automazione per migliorare l'esperienza dei dipendenti, migliorare il processo decisionale e creare una forza lavoro agile e pronta per il futuro, allineata alla crescita aziendale.
IBM aiuta le organizzazioni a reinventare la propria strategia HR integrando insight basati su AI, workflow intelligenti e modelli operativi adattivi che supportano una forza lavoro dinamica, migliorano le esperienze dei dipendenti e accelerano la business transformation.
Aiutiamo i clienti a modellare e innovare strategie di AI aziendali e per l'HR utilizzando Oracle Cloud HCM e piattaforme di AI connesse. Queste strategie integrano dati e automazione per migliorare gli insight sulla forza lavoro, migliorare le decisioni e promuovere l'agilità in tutta l'azienda.
Le organizzazioni che passano dai sistemi HR on-premise di tipo legacy a Oracle Cloud HCM si affidano a IBM per pianificare ed eseguire una migrazione fluida, garantendo l'integrità dei dati, la conformità e interruzioni minime.
Le multinazionali utilizzano l'esperienza di IBM per unificare processi e sistemi di HR eterogenei tra le regioni, promuovendo politiche uniformi, reportistica centralizzata e una migliore collaborazione globale.
IBM aiuta le organizzazioni a utilizzare le funzionalità di analytics di Oracle Cloud HCM per ottenere insight sulle prestazioni della forza lavoro, sul turnover e sulle lacune di competenze, supportando strategie di gestione dei talenti basate sui dati e migliorando il processo decisionale.
Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud HCM in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore.
Trasforma le esperienze della forza lavoro e l'erogazione dei servizi con la nostra profonda esperienza nel settore governativo e con le soluzioni Oracle Cloud HCM progettate per la modernizzazione del settore pubblico.
Migliora la conformità, la sicurezza e l'agilità della forza lavoro grazie alle funzionalità comprovate di Oracle Cloud HCM.
Accelera l'innovazione e abilita i workflow intelligenti con le soluzioni Oracle Cloud HCM guidate dall'IA.
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la resilienza operativa con le nostre soluzioni Oracle HCM Cloud.
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