Supporta la tua organizzazione nella trasformazione delle operazioni delle risorse umane con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Grazie alla profonda esperienza di Oracle e alla conoscenza del settore, IBM guida i clienti attraverso la strategia, la progettazione e l'implementazione per modernizzare la gestione della forza lavoro, la gestione dei talenti e i processi retributivi.

Il nostro team globale di specialisti certificati Oracle Cloud HCM si concentra sull'allineamento della tecnologia agli obiettivi aziendali, sull'integrazione di Oracle Cloud HCM con altri sistemi aziendali e sulla promozione dell'adozione da parte degli utenti attraverso la gestione del cambiamento. Con il supporto e l'ottimizzazione continui, IBM consente ai clienti di ottenere maggiore efficienza, insight e coinvolgimento dei dipendenti dopo avere investito in Oracle Cloud Human Capital Management.