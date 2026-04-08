Consulenza Oracle SCM

Ottimizzare la gestione della supply chain, ridurre i costi e ottimizzare l'inventario

Persona che utilizza un tablet su una linea di assemblaggio in una fabbrica
L'ascesa strategica dell'agentic AI
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IBM e Oracle, insieme alle recenti acquisizioni di IBM Accelalpha, creano supply chain resilienti, agili e intelligenti con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Sostenuti dall'esperienza nel settore della supply chain e da metodologie comprovate, guidiamo l'intera trasformazione della supply chain, dall'inizio alla fine.

Il nostro team di consulenti globali SCM, con certificazione Oracle, offre sia eccellenza tecnica e insight, ottimizzando la pianificazione della supply chain, il procurement, la produzione, la logistica e la gestione del ciclo di vita del prodotto. Possiamo aiutarti ad accelerare l'adozione, minimizzare le interruzioni e migliorare l'efficienza con una soluzione Oracle Supply Chain su misura.
Benefici
Riduci i costi di produzione

Oracle Cloud Manufacturing ti aiuta a semplificare i processi produttivi per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di produzione, così da poter produrre qualsiasi cosa, ovunque.
Tracciabilità end-to-end dell'inventario

Utilizzando Oracle Inventory Management, i numeri di lotto e di serie possono essere tracciati, così sai cosa è stato utilizzato per creare l'articolo e dove è stato utilizzato il prodotto finito. La soluzione migliorerà anche l'efficienza e i costi di trasporto dei materiali.
Migliora l'efficienza nella gestione dei materiali

Ottieni una gestione più efficiente dei materiali, per non rimanere mai senza ciò di necessiti e non avere scorte in eccesso. Con le applicazioni logistiche di Oracle, puoi semplificare le spedizioni in entrata e in uscita.
AI ottimale

Oltre a offrire l'AI già presente nei moduli ERP di Oracle Cloud, IBM sta lavorando con Oracle per portare la potenza di watsonx, il portfolio di prodotti AI di punta di IBM, a Oracle.
Software e consulenza di alto livello

IBM Oracle Consulting è più grande e migliore. Abbiamo acquisito due aziende partner leader di Oracle, IBM Accelalpha e IBM Applicazioni Software Tecnologia per offrirle servizi ampliati, nuove offerte e una profondità e ampiezza di competenze senza pari nei settori.
Funzionalità Servizi Oracle Supply Chain Management

Le aziende manifatturiere che faticano a controllare i costi possono trarre beneficio da Oracle Supply Chain Management (SCM). Se non riesci a monitorare accuratamente i costi di tutti i componenti necessari nel processo di produzione, è impossibile misurare la redditività. Oracle SCM e IBM possono aiutarti.

 Servizi Oracle Inventory Management

Tracciare l'inventario di parti, pezzi di ricambio e prodotti finiti può rappresentare una sfida. Oracle Inventory Management, implementato dai consulenti IBM, ti offre visibilità dell'inventario in tutti i magazzini, inclusi i magazzini logistici e strutture di produzione di terze parti.

 Servizi Oracle Transportation Management

Padroneggia la fornitura puntuale dei prodotti al cliente giusto e in modo efficiente. Le organizzazioni necessitano di un sistema di gestione dei trasporti leader di settore, come Oracle Transportation Management (OTM). I clienti hanno riscontrato una riduzione delle spese di trasporto, il caricamento più rapido delle merci e un minor numero di errori di fatturazione.

Il valore che offriamo

IBM implementa Oracle Order Management per consentirti di:

  • Creare e gestire gli ordini di vendita
  • Gestire prezzi, spedizioni e fatturazione
  • Gestire l'evasione degli ordini
  • Monitorare l'elaborazione completa degli ordini
  • Controllare la solvibilità dei clienti

Che tu produca direttamente o utilizzi un produttore esterno, IBM può aiutarti. 

Implementiamo Oracle Cloud Manufacturing e lo integriamo con le altre applicazioni della tua supply chain, consentendoti di controllare i costi e la redditività.

La gestione dell'inventario di Oracle migliora la visibilità dell'inventario globale e riduce i costi. I consulenti IBM ti consentono di gestire:

  • Giacenze di magazzino in tutto il mondo
  • Prenotazioni e allocazioni dell'inventario
  • Rifornimento automatico dell'inventario
Come forniamo valore
Grafica Oracle Consulting che mostra il tipo di implementazione, l'area di business, i supercharger di AI e l'approccio come pannelli distinti
Come forniamo valore

Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.

Settori

Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore

Produzione industriale High tech Servizi finanziari
Servizi correlati Oracle Cloud ERP
Aiuta la tua organizzazione a semplificare le operazioni, migliorare l'acume finanziario e garantire il futuro dell'azienda con le soluzioni Oracle ERP.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM potenzia la tua forza lavoro con una piattaforma cloud che unifica HR, talenti, buste paga e analytics della forza lavoro. I nostri esperti progettano, implementano e ottimizzano Oracle Cloud HCM per migliorare le prestazioni dei dipendenti.
Oracle Cloud Infrastructure
Distribuisci tutti i workload su una piattaforma cloud resiliente, sicura e ad alte prestazioni, progettata come piattaforma di sistemi mission-critical.
Prossimi passi

Vuoi sapere come IBM Consulting può aiutare la tua azienda? Rivolgiti a noi: ti contatteremo per rispondere alle tue domande, discutere di come i nostri servizi di consulenza aziendale possono aiutarti e spiegarti i prossimi passi.

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