IBM e Oracle, insieme alle recenti acquisizioni di IBM Accelalpha, creano supply chain resilienti, agili e intelligenti con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Sostenuti dall'esperienza nel settore della supply chain e da metodologie comprovate, guidiamo l'intera trasformazione della supply chain, dall'inizio alla fine.

Il nostro team di consulenti globali SCM, con certificazione Oracle, offre sia eccellenza tecnica e insight, ottimizzando la pianificazione della supply chain, il procurement, la produzione, la logistica e la gestione del ciclo di vita del prodotto. Possiamo aiutarti ad accelerare l'adozione, minimizzare le interruzioni e migliorare l'efficienza con una soluzione Oracle Supply Chain su misura.