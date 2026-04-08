Ottimizzare la gestione della supply chain, ridurre i costi e ottimizzare l'inventario
IBM e Oracle, insieme alle recenti acquisizioni di IBM Accelalpha, creano supply chain resilienti, agili e intelligenti con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Sostenuti dall'esperienza nel settore della supply chain e da metodologie comprovate, guidiamo l'intera trasformazione della supply chain, dall'inizio alla fine.
Il nostro team di consulenti globali SCM, con certificazione Oracle, offre sia eccellenza tecnica e insight, ottimizzando la pianificazione della supply chain, il procurement, la produzione, la logistica e la gestione del ciclo di vita del prodotto. Possiamo aiutarti ad accelerare l'adozione, minimizzare le interruzioni e migliorare l'efficienza con una soluzione Oracle Supply Chain su misura.
Oracle Cloud Manufacturing ti aiuta a semplificare i processi produttivi per migliorare l'efficienza e ridurre i costi di produzione, così da poter produrre qualsiasi cosa, ovunque.
Utilizzando Oracle Inventory Management, i numeri di lotto e di serie possono essere tracciati, così sai cosa è stato utilizzato per creare l'articolo e dove è stato utilizzato il prodotto finito. La soluzione migliorerà anche l'efficienza e i costi di trasporto dei materiali.
Ottieni una gestione più efficiente dei materiali, per non rimanere mai senza ciò di necessiti e non avere scorte in eccesso. Con le applicazioni logistiche di Oracle, puoi semplificare le spedizioni in entrata e in uscita.
Oltre a offrire l'AI già presente nei moduli ERP di Oracle Cloud, IBM sta lavorando con Oracle per portare la potenza di watsonx, il portfolio di prodotti AI di punta di IBM, a Oracle.
IBM Oracle Consulting è più grande e migliore. Abbiamo acquisito due aziende partner leader di Oracle, IBM Accelalpha e IBM Applicazioni Software Tecnologia per offrirle servizi ampliati, nuove offerte e una profondità e ampiezza di competenze senza pari nei settori.
Le aziende manifatturiere che faticano a controllare i costi possono trarre beneficio da Oracle Supply Chain Management (SCM). Se non riesci a monitorare accuratamente i costi di tutti i componenti necessari nel processo di produzione, è impossibile misurare la redditività. Oracle SCM e IBM possono aiutarti.
Tracciare l'inventario di parti, pezzi di ricambio e prodotti finiti può rappresentare una sfida. Oracle Inventory Management, implementato dai consulenti IBM, ti offre visibilità dell'inventario in tutti i magazzini, inclusi i magazzini logistici e strutture di produzione di terze parti.
Padroneggia la fornitura puntuale dei prodotti al cliente giusto e in modo efficiente. Le organizzazioni necessitano di un sistema di gestione dei trasporti leader di settore, come Oracle Transportation Management (OTM). I clienti hanno riscontrato una riduzione delle spese di trasporto, il caricamento più rapido delle merci e un minor numero di errori di fatturazione.
IBM implementa Oracle Order Management per consentirti di:
Che tu produca direttamente o utilizzi un produttore esterno, IBM può aiutarti.
Implementiamo Oracle Cloud Manufacturing e lo integriamo con le altre applicazioni della tua supply chain, consentendoti di controllare i costi e la redditività.
La gestione dell'inventario di Oracle migliora la visibilità dell'inventario globale e riduce i costi. I consulenti IBM ti consentono di gestire:
Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore
Trasformiamo la produzione con Oracle Cloud Manufacturing e Oracle WMS. I clienti traggono beneficio da un migliore monitoraggio dell'inventario, dalla produzione automatizzata e dalla tracciabilità globale, con conseguente accelerazione dell'evasione degli ordini.
Aiutiamo le aziende high-tech a gestire i cicli di produzione rapidi e le interruzioni delle forniture. Implementiamo Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM e OTM per garantire consegne rapide e conformi e configurazioni scalabili.
Nel settore dei servizi finanziari, implementiamo Oracle ERP ed EPM per automatizzare la reportistica e accelerare le chiusure finanziarie. I clienti semplificano i cicli di chiusura e ottengono insight finanziari, prendendo quindi decisioni più rapide e riducendo i rischi.
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