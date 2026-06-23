IBM all'Oracle AI World 2026 Ci vediamo a Las Vegas, dal 25 al 28 ottobre!

Tecnologia software per applicazioni IBM

Promuovere la trasformazione digitale nel settore pubblico

Cinque professionisti in una sala durante una riunione.

Trasformazione del settore pubblico ed ERP, con il supporto di IBM

IBM Applications Software Technology è da tempo riconosciuta come leader nella modernizzazione della pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e nella trasformazione del settore pubblico con Oracle Cloud. Da decenni collaboriamo con agenzie governative, istituzioni pubbliche e grandi aziende per modernizzare gli ambienti legacy e migrare le operazioni critiche verso piattaforme cloud sicure, scalabili e pronte per il futuro.

Dalla gestione finanziaria e dai sistemi ERP fino ai programmi governativi mission-critical che servono direttamente le comunità, aiutiamo le organizzazioni a semplificare le operazioni, rafforzare la conformità e migliorare la trasparenza. I nostri team offrono una profonda conoscenza del settore ed esperienza pratica per aiutare i clienti a gestire la complessità normativa, accelerare la trasformazione digitale e ottenere risultati migliori per cittadini e stakeholder.

Insieme, IBM e Oracle combinano scala globale, innovazione basata su AI e competenze specialistiche per aiutare le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e prosperare in un mondo sempre più complesso e in rapida evoluzione.
report
Illustrazione geometrica astratta con grafici e icona di ingranaggio
Finanza dinamica all'opera
Scarica il report e la guida operativa per scoprire come scalare una finanza agile e strategica in tutta la tua azienda.
report
Rendering 3D di più quadrati allineati
L'ascesa strategica dell'agentic AI
Scopri come trasformare le operazioni dai guadagni incrementali a un nuovo livello di impatto.
report
Illustrazione di una donna che lavora al computer e di un grafico fluttuante che rappresenta il lavoro.
IBM Payroll Services with Oracle
Fornire servizi di payroll completamente gestiti.
report
Illustrazione di persone che interagiscono con dashboard digitali, grafici e videochiamate in uno spazio di lavoro circolare e collaborativo.
Servizi gestiti di nuova generazione per Oracle Cloud ed EBS
Promuovi l'efficienza e la resilienza con IBM Managed Services with Oracle.
Benefici 300+ progetti cloud di successo nel settore pubblico 40 anni di partnership con Oracle Oltre 500 Consulenti certificati di agentic AI
Funzionalità
Applicazioni Oracle Cloud

Forniamo soluzioni applicative Oracle personalizzate che aiutano a garantire che la tua organizzazione coinvolga efficacemente i cittadini, operi in modo efficiente e gestisca i tuoi dati in modo sicuro.
Piattaforma cloud e tecnologia Oracle

Portiamo una ricca esperienza su un'ampia varietà di soluzioni tecnologiche e contribuiamo a garantire che la tua architettura tenga conto degli aspetti chiave dell'integrazione, della sicurezza e, soprattutto, della tranquillità.
Servizi gestiti Oracle Cloud

Aiutiamo a spostare l'attenzione dalla risoluzione dei problemi al miglioramento continuo delle operazioni IT con i nostri servizi end-to-end per infrastruttura, piattaforma, applicazioni e DevOps.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Forniamo un servizio di test automatizzato completamente integrato che aiuta a garantire qualità, scalabilità e disponibilità delle tue applicazioni Oracle Cloud.
Valutazioni cloud

Offriamo il nostro framework di valutazione cloud, ovvero una raccolta di strumenti, metodologie e best practice che esaminano le tue esigenze aziendali specifiche e forniscono roadmap dettagliate.
Centro di eccellenza K-12

Vantiamo un'esperienza senza pari nell'implementazione di Oracle nel settore dell'istruzione K-12, il che significa che il tuo distretto può realizzare rapidamente il valore dell'automazione, dell'integrazione, della facilità d'uso, del self-service e dei paradigmi di reporting trasformati.

Una partnership strategica

Costruiamo insieme la vitalità aziendale

Da quando ci siamo uniti a IBM, abbiamo ottenuto maggiori opportunità di apprendimento, supporto di prodotto dedicato e un maggiore allineamento tra sviluppo, vendita e consegna.

Questi benefici, combinati con la partnership decennale di IBM e Oracle, aiutano le organizzazioni ad aumentare resilienza, agilità e trasparenza, aspetti essenziali per una trasformazione e un successo duraturi.
Due persone che discutono a una scrivania in un ufficio
Andare oltre l'acquisizione

IBM e Oracle sono più forti insieme grazie al nostro approccio unificato One Oracle, che combina la tecnologia cloud leader di Oracle con la profonda esperienza di implementazione e la portata globale di IBM. Mentre IBM AST supera la fase di acquisizione, stiamo integrando completamente team, metodologie e funzionalità per creare una forza unica e coesa sul mercato.

Questo allineamento ci consente di offrire trasformazioni cloud più rapide e di maggiore qualità, con più innovazione, una più ampia specializzazione di settore e un’esperienza fluida per i clienti. Insieme, IBM e Oracle uniscono la potenza di soluzioni cloud end-to-end, insight guidati dall’AI ed eccellenza comprovata nell’implementazione, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e a ottenere risultati aziendali più rapidamente.
Due professionisti che lavorano all'interno di una sala server

Il valore che offriamo

Ti aiutiamo a pubblicare dati finanziari e operativi chiari e accessibili, permettendo ai cittadini di monitorare le spese e gli esiti dei progetti. Questo consente di aumentare la fiducia da parte del pubblico attraverso processi verificabili e coerenti.

Lavoriamo con te per consolidare sistemi isolati in una singola fonte affidabile, riducendo la duplicazione degli sforzi tra i dipartimenti e riducendo i costi nel lungo periodo grazie all'automazione e ai servizi condivisi.

Ti aiutiamo a introdurre workflow standardizzati e allineati con le disposizioni governative, così come a fornire report automatici agli organi di supervisione statali e federali. Questo approccio riduce al minimo il rischio di frodi, sprechi e abusi attraverso controlli migliori.

Aiutiamo i dipendenti a implementare strumenti intuitivi per le attività di routine quali procurement, HR e gestione delle paghe. Favoriamo inoltre la collaborazione tra agenzie attraverso sistemi basati su cloud. Questi miglioramenti liberano il personale dal lavoro manuale ripetitivo, consentendo di concentrarsi sulle priorità rivolte ai cittadini.

Possiamo fornire ai leader dashboard e analytics in tempo reale, supportando una pianificazione proattiva per budget, esigenze della forza lavoro e risposta alle emergenze, oltre a promuovere politiche basate su prove reali che utilizzano set di dati integrati.

Supportiamo il rapido adattamento ai cambiamenti a livello di politiche o finanziamenti, così come alle emergenze, oltre a consentire alle agenzie di adottare nuovi modelli di servizio (come il coinvolgimento tramite dispositivi mobili e gli AI chatbot). Aiutiamo inoltre a garantire operazioni sicure con piattaforme ERP cloud scalabili.

Come forniamo valore

Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.

Grafica Oracle Consulting che mostra il tipo di implementazione, l'area di business, i supercharger di AI e l'approccio come pannelli distinti
Come forniamo valore

Settori

Governo statale e locale

Aumenta l'efficienza e migliora i servizi ai cittadini con le nostre soluzioni di settore predefinite per i governi statali e locali. 

Scopri di più
Edificio governativo sotto un cielo azzurro limpido

Distretti scolastici K-12

Il nostro centro di eccellenza K-12 offre un enorme valore, con una proprietà intellettuale che affronta temi come la gestione dei contratti e delle retribuzioni degli insegnanti, la contabilità delle attività degli studenti e il budgeting delle posizioni. Offre inoltre una libreria di report e dashboard personalizzati per dirigenti scolastici, sovrintendenti e genitori. 

Gruppo di persone che studiano insieme in una biblioteca moderna

Utility di proprietà pubblica

Risolvi le problematiche aziendali critiche e trasforma le operazioni utilizzando dati ricchi e tecnologie potenti che integrano l'ottimizzazione dell'AI.

Scopri di più
Operatore di servizi pubblici con dispositivi di protezione individuale che utilizza un tablet in una sottostazione elettrica

Distretti scolastici K-12

Agenzie di trasporto

Migliora le operazioni e ottieni insight migliori gestendo la pianificazione e la programmazione dei servizi, le flotte di veicoli, le esperienze dei passeggeri, la sicurezza, la conformità normativa e i costi.

Scopri di più
Un treno giallo che si muove rapidamente attraverso una città
Insight
Una persona che lavora su un laptop in una stanza
Soluzioni per il settore K-12: gestione del capitale umano

Semplifica i processi, massimizza le risorse e riduci i costi.

 Scopri di più
Tre persone che collaborano attorno a laptop
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Test automatizzati rapidi per ogni aggiornamento Oracle Cloud.

 Scopri di più
Un insegnante che interagisce con gli studenti usando un tablet in classe
Soluzioni per il settore K–12: finanza

Trasforma il paradigma della rendicontazione finanziaria e dell'analytics per i distretti K-12.

 Scopri di più

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