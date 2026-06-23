Tecnologia software per applicazioni IBM

Promuovere la trasformazione digitale nel settore pubblico
IBM Applications Software Technology è da tempo riconosciuta come leader nella modernizzazione della pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e nella trasformazione del settore pubblico con Oracle Cloud. Da decenni collaboriamo con agenzie governative, istituzioni pubbliche e grandi aziende per modernizzare gli ambienti legacy e migrare le operazioni critiche verso piattaforme cloud sicure, scalabili e pronte per il futuro.
Dalla gestione finanziaria e dai sistemi ERP fino ai programmi governativi mission-critical che servono direttamente le comunità, aiutiamo le organizzazioni a semplificare le operazioni, rafforzare la conformità e migliorare la trasparenza. I nostri team offrono una profonda conoscenza del settore ed esperienza pratica per aiutare i clienti a gestire la complessità normativa, accelerare la trasformazione digitale e ottenere risultati migliori per cittadini e stakeholder.
Insieme, IBM e Oracle combinano scala globale, innovazione basata su AI e competenze specialistiche per aiutare le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e prosperare in un mondo sempre più complesso e in rapida evoluzione.
Forniamo soluzioni applicative Oracle personalizzate che aiutano a garantire che la tua organizzazione coinvolga efficacemente i cittadini, operi in modo efficiente e gestisca i tuoi dati in modo sicuro.
Portiamo una ricca esperienza su un'ampia varietà di soluzioni tecnologiche e contribuiamo a garantire che la tua architettura tenga conto degli aspetti chiave dell'integrazione, della sicurezza e, soprattutto, della tranquillità.
Aiutiamo a spostare l'attenzione dalla risoluzione dei problemi al miglioramento continuo delle operazioni IT con i nostri servizi end-to-end per infrastruttura, piattaforma, applicazioni e DevOps.
Forniamo un servizio di test automatizzato completamente integrato che aiuta a garantire qualità, scalabilità e disponibilità delle tue applicazioni Oracle Cloud.
Offriamo il nostro framework di valutazione cloud, ovvero una raccolta di strumenti, metodologie e best practice che esaminano le tue esigenze aziendali specifiche e forniscono roadmap dettagliate.
Vantiamo un'esperienza senza pari nell'implementazione di Oracle nel settore dell'istruzione K-12, il che significa che il tuo distretto può realizzare rapidamente il valore dell'automazione, dell'integrazione, della facilità d'uso, del self-service e dei paradigmi di reporting trasformati.
Da quando ci siamo uniti a IBM, abbiamo ottenuto maggiori opportunità di apprendimento, supporto di prodotto dedicato e un maggiore allineamento tra sviluppo, vendita e consegna.
Questi benefici, combinati con la partnership decennale di IBM e Oracle, aiutano le organizzazioni ad aumentare resilienza, agilità e trasparenza, aspetti essenziali per una trasformazione e un successo duraturi.
IBM e Oracle sono più forti insieme grazie al nostro approccio unificato One Oracle, che combina la tecnologia cloud leader di Oracle con la profonda esperienza di implementazione e la portata globale di IBM. Mentre IBM AST supera la fase di acquisizione, stiamo integrando completamente team, metodologie e funzionalità per creare una forza unica e coesa sul mercato.
Questo allineamento ci consente di offrire trasformazioni cloud più rapide e di maggiore qualità, con più innovazione, una più ampia specializzazione di settore e un’esperienza fluida per i clienti. Insieme, IBM e Oracle uniscono la potenza di soluzioni cloud end-to-end, insight guidati dall’AI ed eccellenza comprovata nell’implementazione, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e a ottenere risultati aziendali più rapidamente.
Ti aiutiamo a pubblicare dati finanziari e operativi chiari e accessibili, permettendo ai cittadini di monitorare le spese e gli esiti dei progetti. Questo consente di aumentare la fiducia da parte del pubblico attraverso processi verificabili e coerenti.
Lavoriamo con te per consolidare sistemi isolati in una singola fonte affidabile, riducendo la duplicazione degli sforzi tra i dipartimenti e riducendo i costi nel lungo periodo grazie all'automazione e ai servizi condivisi.
Ti aiutiamo a introdurre workflow standardizzati e allineati con le disposizioni governative, così come a fornire report automatici agli organi di supervisione statali e federali. Questo approccio riduce al minimo il rischio di frodi, sprechi e abusi attraverso controlli migliori.
Aiutiamo i dipendenti a implementare strumenti intuitivi per le attività di routine quali procurement, HR e gestione delle paghe. Favoriamo inoltre la collaborazione tra agenzie attraverso sistemi basati su cloud. Questi miglioramenti liberano il personale dal lavoro manuale ripetitivo, consentendo di concentrarsi sulle priorità rivolte ai cittadini.
Possiamo fornire ai leader dashboard e analytics in tempo reale, supportando una pianificazione proattiva per budget, esigenze della forza lavoro e risposta alle emergenze, oltre a promuovere politiche basate su prove reali che utilizzano set di dati integrati.
Supportiamo il rapido adattamento ai cambiamenti a livello di politiche o finanziamenti, così come alle emergenze, oltre a consentire alle agenzie di adottare nuovi modelli di servizio (come il coinvolgimento tramite dispositivi mobili e gli AI chatbot). Aiutiamo inoltre a garantire operazioni sicure con piattaforme ERP cloud scalabili.
Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.
Aumenta l'efficienza e migliora i servizi ai cittadini con le nostre soluzioni di settore predefinite per i governi statali e locali.
Il nostro centro di eccellenza K-12 offre un enorme valore, con una proprietà intellettuale che affronta temi come la gestione dei contratti e delle retribuzioni degli insegnanti, la contabilità delle attività degli studenti e il budgeting delle posizioni. Offre inoltre una libreria di report e dashboard personalizzati per dirigenti scolastici, sovrintendenti e genitori.
Risolvi le problematiche aziendali critiche e trasforma le operazioni utilizzando dati ricchi e tecnologie potenti che integrano l'ottimizzazione dell'AI.
Migliora le operazioni e ottieni insight migliori gestendo la pianificazione e la programmazione dei servizi, le flotte di veicoli, le esperienze dei passeggeri, la sicurezza, la conformità normativa e i costi.
Semplifica i processi, massimizza le risorse e riduci i costi.
Test automatizzati rapidi per ogni aggiornamento Oracle Cloud.
Trasforma il paradigma della rendicontazione finanziaria e dell'analytics per i distretti K-12.
Da oltre due decenni IBM Symatrix aiuta le organizzazioni a sbloccare il pieno potenziale delle applicazioni aziendali.
Nell’ambito del sistema IBM Oracle Consulting, IBM Accelalpha offre profonde competenze nella trasformazione della supply chain e della logistica su Oracle Cloud.
IBM offre servizi e consulenza Oracle ai clienti, inclusa una roadmap per i loro investimenti nella trasformazione cloud, dalla consulenza all’implementazione fino al supporto.
Rendi le operazioni della supply chain intelligenti, connesse e resilienti con Oracle Cloud SCM.
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