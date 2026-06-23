Implementazione, integrazione e gestione delle soluzioni Oracle Cloud
IBM® Accelalpha, ora parte di IBM Consulting, è un leader affidabile nella trasformazione della supply chain con Oracle Cloud. Dalla logistica e la conformità commerciale alla gestione del magazzino e alle supply chain connesse, aiutiamo i clienti a rimuovere i colli di bottiglia, accelerare le consegne e aumentare la resilienza.
Oltre alla nostra esperienza nella supply chain, IBM Accelalpha continua a realizzare implementazioni Oracle Cloud multi-pillar, tra cui Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) e Human Capital Management (HCM). L’approccio di IBM Accelalpha include strategia e progettazione, implementazione e supporto, ora rafforzati all’interno di IBM Consulting. Insieme a IBM e Oracle, abbiniamo competenze specialistiche nelle applicazioni Oracle Cloud a soluzioni su scala globale e basate su AI per dare vita ad aziende più intelligenti, veloci e solide.
Una suite basata su cloud che semplifica finance, procurement e gestione dei progetti per supportare decisioni aziendali più intelligenti.
Una suite basata su cloud e AI che gestisce l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione al pensionamento.
Una suite di gestione delle prestazioni che supporta pianificazione, budgeting, forecasting e reportistica, allineando strategia ed esecuzione.
Una piattaforma integrata che collega pianificazione, sourcing, produzione, logistica e manutenzione per promuovere l'agilità e la resilienza.
Una suite per l'esperienza del cliente che riunisce marketing, vendite, assistenza e commercio per offrire percorsi personalizzati end-to-end.
Da quando ci siamo uniti a IBM, abbiamo ottenuto maggiori opportunità di apprendimento, supporto di prodotto dedicato e un maggiore allineamento tra sviluppo, vendita e consegna.
Questi benefici, combinati con la partnership decennale di IBM e Oracle, aiutano le organizzazioni ad aumentare resilienza, agilità e trasparenza, aspetti essenziali per una trasformazione e un successo duraturi.
Mentre IBM Accelalpha supera la fase di acquisizione, stiamo integrando completamente team, metodologie e funzionalità per creare una forza unica e coesa sul mercato. Questo allineamento ci consente di offrire trasformazioni cloud più rapide e di maggiore qualità, con più innovazione, una più ampia specializzazione di settore e un’esperienza fluida per i clienti.
Insieme, IBM e Oracle uniscono la potenza di soluzioni cloud end-to-end, insight guidati dall’AI ed eccellenza comprovata nell’implementazione, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e a ottenere risultati aziendali più rapidamente.
Favoriamo riduzioni misurabili dei costi automatizzando i workflow chiave e ottimizzando le implementazioni Oracle Cloud. I clienti segnalano costi IT inferiori, risparmi aggiuntivi e riduzione delle attività manuali generali grazie ad applicazioni come Oracle Cloud ERP, EPM e Supply Chain.
Consentiamo ai clienti di offrire un servizio clienti più rapido e uniforme utilizzando Oracle CX. Dai portali self-service al servizio sul campo, i clienti stanno trasformando i workflow del supporto e stanno aumentando la soddisfazione del cliente in ogni canale.
Semplifichiamo le operazioni utilizzando Oracle Cloud, dal finance alla logistica. I nostri clienti eliminano i rallentamenti con l'automazione e i workflow basati sui ruoli. Realizziamo una trasformazione digitale completa con le applicazioni Oracle Cloud.
I nostri clienti hanno riscontrato miglioramenti significativi nei loro processi finanziari, come l'order-to-cash. Questi miglioramenti includono riduzioni notevoli nella pianificazione finanziaria e nelle chiusure, grazie all'utilizzo di Oracle EPM.
Aiutiamo i leader della logistica e della produzione a semplificare la pianificazione, la conformità commerciale e l'evasione degli ordini utilizzando Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) e Oracle Warehouse Management System (WMS). Le nostre soluzioni Oracle complete garantiscono consegne più rapide, migliorano la soddisfazione dei clienti e consentono il coordinamento istantaneo tra le reti di fornitura globali.
Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.
Trasformiamo le operazioni di produzione con Oracle Cloud Manufacturing, Warehouse Management System (WMS) e IoT. I clienti beneficiano del monitoraggio in tempo reale dell'inventario, di workflow automatizzati per magazzini e produzione e di una tracciabilità globale, il che si traduce in una più rapida evasione degli ordini, così come in una riduzione degli scarti e in un controllo normativo più rigoroso.
Aiutiamo le aziende high-tech ad adattarsi ai cicli di prodotto rapidi e alle interruzioni nelle forniture. Implementiamo Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM e OTM (con il nostro toolkit iAccel) per garantire consegne rapide e conformi e configurazioni scalabili. I clienti ottengono supply chain resilienti, lanci più rapidi e operazioni commerciali più fluide.
Nei servizi finanziari, implementiamo Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) ed EPM per automatizzare la rendicontazione normativa, la riconciliazione dei conti e le chiusure finanziarie. I clienti semplificano i cicli di chiusura, migliorano la preparazione agli audit e ottengono insight finanziari in tempo reale, velocizzando il processo decisionale e riducendo i rischi.
Le società di servizi professionali ottengono efficienza e agilità grazie a Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) e dati finanziari implementati con il nostro aiuto. Integriamo la pianificazione delle risorse, l'automazione della fatturazione e l'analisi della forza lavoro per aiutare le aziende a migliorare l’utilizzo delle risorse, ridurre i costi operativi e scalare in modo ottimale le consegne ai clienti.
Nel settore delle comunicazioni utilizziamo Oracle CPQ, Subscription Management e Cloud CX per supportare offerte personalizzate, fatturazione flessibile e assistenza di alta qualità. I clienti lanciano più velocemente nuovi pacchetti di servizi, migliorano l'onboarding dei clienti e aumentano la soddisfazione e la fidelizzazione degli abbonati.
4 passaggi per un'implementazione cloud di successo.
Sfide e soluzioni per un'implementazione di successo.
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Le organizzazioni del settore pubblico si affidano a IBM Applications Software Technology per modernizzare il cloud ERP e implementare rapidamente l'HCM.
Fondata con un focus su Oracle HCM, IBM Symatrix ha dedicato oltre due decenni ad aiutare le organizzazioni a sbloccare il potenziale delle loro applicazioni.
IBM offre servizi e consulenza Oracle ai clienti, inclusa una roadmap per i loro investimenti nella trasformazione cloud, dalla consulenza all’implementazione fino al supporto.
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