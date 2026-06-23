IBM® Accelalpha, ora parte di IBM Consulting, è un leader affidabile nella trasformazione della supply chain con Oracle Cloud. Dalla logistica e la conformità commerciale alla gestione del magazzino e alle supply chain connesse, aiutiamo i clienti a rimuovere i colli di bottiglia, accelerare le consegne e aumentare la resilienza.

Oltre alla nostra esperienza nella supply chain, IBM Accelalpha continua a realizzare implementazioni Oracle Cloud multi-pillar, tra cui Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) e Human Capital Management (HCM). L’approccio di IBM Accelalpha include strategia e progettazione, implementazione e supporto, ora rafforzati all’interno di IBM Consulting. Insieme a IBM e Oracle, abbiniamo competenze specialistiche nelle applicazioni Oracle Cloud a soluzioni su scala globale e basate su AI per dare vita ad aziende più intelligenti, veloci e solide.