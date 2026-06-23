IBM all'Oracle AI World 2026 Ci vediamo a Las Vegas, dal 25 al 28 ottobre!

IBM Accelalpha

Implementazione, integrazione e gestione delle soluzioni Oracle Cloud

Valutazione dell'indice di maturità aziendale
Due persone che lavorano insieme su un laptop

Profonda conoscenza della supply chain, supportata dalla tecnologia IBM

IBM® Accelalpha, ora parte di IBM Consulting, è un leader affidabile nella trasformazione della supply chain con Oracle Cloud. Dalla logistica e la conformità commerciale alla gestione del magazzino e alle supply chain connesse, aiutiamo i clienti a rimuovere i colli di bottiglia, accelerare le consegne e aumentare la resilienza.

Oltre alla nostra esperienza nella supply chain, IBM Accelalpha continua a realizzare implementazioni Oracle Cloud multi-pillar, tra cui Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) e Human Capital Management (HCM). L’approccio di IBM Accelalpha include strategia e progettazione, implementazione e supporto, ora rafforzati all’interno di IBM Consulting. Insieme a IBM e Oracle, abbiniamo competenze specialistiche nelle applicazioni Oracle Cloud a soluzioni su scala globale e basate su AI per dare vita ad aziende più intelligenti, veloci e solide.
report
Illustrazione geometrica astratta con grafici e icona di ingranaggio
Finanza dinamica all'opera
Scarica il report e la guida operativa per scoprire come scalare una finanza agile e strategica in tutta la tua azienda.
report
Illustrazione isometrica di persone circondate da un grande schermo digitale su cui sono visualizzati data analytics
2025 - 2026 IDC MarketScape per i servizi di ecosistema Oracle
IBM nominata Leader nel report 2025-2026 IDC MarketScape for Oracle Ecosystem Services.
report
AI a grandi lettere circondata da linee e cerchi
Reinventa il potenziale umano con la gen AI
L’AI e l’automazione non dovrebbero limitarsi a semplificare il lavoro di oggi, ma sbloccare il potenziale dei dipendenti e dare forma a un futuro del lavoro più moderno ed evoluto.
report
Illustrazione che raffigura una supply chain
Scalare la resilienza della supply chain con l'AI
Le soluzioni cloud supportano l’agentic AI: assistenti, agenti e persone che lavorano insieme per aumentare l’agilità della supply chain, migliorare il processo decisionale e rafforzare la collaborazione nell’ecosistema.
report
Illustrazione che mostra un grafico collegato a una supply chain
La guida del CEO all'AI generativa
I dati in tempo reale e la gen AI stanno trasformando le supply chain, mentre i CEO investono molto nell’automazione. La nostra guida condivide ciò che i leader devono fare e sapere per rimanere competitivi.
Benefici 790+ consulenti Oracle >600 progetti eseguiti nel 2024 400 clienti unici su Oracle Cloud Oltre 600 certificazioni Oracle 8+ media degli anni di esperienza nelle applicazioni Oracle
Funzionalità
Oracle Cloud ERP

Una suite basata su cloud che semplifica finance, procurement e gestione dei progetti per supportare decisioni aziendali più intelligenti.
Oracle Cloud HCM

Una suite basata su cloud e AI che gestisce l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione al pensionamento.
Oracle Cloud EPM

Una suite di gestione delle prestazioni che supporta pianificazione, budgeting, forecasting e reportistica, allineando strategia ed esecuzione.
Oracle Cloud SCM

Una piattaforma integrata che collega pianificazione, sourcing, produzione, logistica e manutenzione per promuovere l'agilità e la resilienza.
Oracle Cloud CX

Una suite per l'esperienza del cliente che riunisce marketing, vendite, assistenza e commercio per offrire percorsi personalizzati end-to-end.

Una partnership strategica

Costruiamo insieme la vitalità aziendale

Da quando ci siamo uniti a IBM, abbiamo ottenuto maggiori opportunità di apprendimento, supporto di prodotto dedicato e un maggiore allineamento tra sviluppo, vendita e consegna.

Questi benefici, combinati con la partnership decennale di IBM e Oracle, aiutano le organizzazioni ad aumentare resilienza, agilità e trasparenza, aspetti essenziali per una trasformazione e un successo duraturi.
Due persone che discutono a una scrivania in un ufficio
Andare oltre l'acquisizione

Mentre IBM Accelalpha supera la fase di acquisizione, stiamo integrando completamente team, metodologie e funzionalità per creare una forza unica e coesa sul mercato. Questo allineamento ci consente di offrire trasformazioni cloud più rapide e di maggiore qualità, con più innovazione, una più ampia specializzazione di settore e un’esperienza fluida per i clienti.

Insieme, IBM e Oracle uniscono la potenza di soluzioni cloud end-to-end, insight guidati dall’AI ed eccellenza comprovata nell’implementazione, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e a ottenere risultati aziendali più rapidamente.
Due professionisti che lavorano all'interno di una sala server

Il valore che offriamo

Favoriamo riduzioni misurabili dei costi automatizzando i workflow chiave e ottimizzando le implementazioni Oracle Cloud. I clienti segnalano costi IT inferiori, risparmi aggiuntivi e riduzione delle attività manuali generali grazie ad applicazioni come Oracle Cloud ERP, EPM e Supply Chain.

Consentiamo ai clienti di offrire un servizio clienti più rapido e uniforme utilizzando Oracle CX. Dai portali self-service al servizio sul campo, i clienti stanno trasformando i workflow del supporto e stanno aumentando la soddisfazione del cliente in ogni canale.

Semplifichiamo le operazioni utilizzando Oracle Cloud, dal finance alla logistica. I nostri clienti eliminano i rallentamenti con l'automazione e i workflow basati sui ruoli. Realizziamo una trasformazione digitale completa con le applicazioni Oracle Cloud.

I nostri clienti hanno riscontrato miglioramenti significativi nei loro processi finanziari, come l'order-to-cash. Questi miglioramenti includono riduzioni notevoli nella pianificazione finanziaria e nelle chiusure, grazie all'utilizzo di Oracle EPM.

Aiutiamo i leader della logistica e della produzione a semplificare la pianificazione, la conformità commerciale e l'evasione degli ordini utilizzando Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) e Oracle Warehouse Management System (WMS). Le nostre soluzioni Oracle complete garantiscono consegne più rapide, migliorano la soddisfazione dei clienti e consentono il coordinamento istantaneo tra le reti di fornitura globali.

Come forniamo valore

Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.

Grafica Oracle Consulting che mostra il tipo di implementazione, l'area di business, i supercharger di AI e l'approccio come pannelli distinti
Come forniamo valore

Settori

Trasformiamo le operazioni di produzione con Oracle Cloud Manufacturing, Warehouse Management System (WMS) e IoT. I clienti beneficiano del monitoraggio in tempo reale dell'inventario, di workflow automatizzati per magazzini e produzione e di una tracciabilità globale, il che si traduce in una più rapida evasione degli ordini, così come in una riduzione degli scarti e in un controllo normativo più rigoroso.

Robot autonomo in una fabbrica

Aiutiamo le aziende high-tech ad adattarsi ai cicli di prodotto rapidi e alle interruzioni nelle forniture. Implementiamo Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM e OTM (con il nostro toolkit iAccel) per garantire consegne rapide e conformi e configurazioni scalabili. I clienti ottengono supply chain resilienti, lanci più rapidi e operazioni commerciali più fluide.

Due persone che collaborano su un laptop in una fabbrica

Nei servizi finanziari, implementiamo Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) ed EPM per automatizzare la rendicontazione normativa, la riconciliazione dei conti e le chiusure finanziarie. I clienti semplificano i cicli di chiusura, migliorano la preparazione agli audit e ottengono insight finanziari in tempo reale, velocizzando il processo decisionale e riducendo i rischi.

Due persone che collaborano su un laptop in un ufficio

Le società di servizi professionali ottengono efficienza e agilità grazie a Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) e dati finanziari implementati con il nostro aiuto. Integriamo la pianificazione delle risorse, l'automazione della fatturazione e l'analisi della forza lavoro per aiutare le aziende a migliorare l’utilizzo delle risorse, ridurre i costi operativi e scalare in modo ottimale le consegne ai clienti.

Due persone che collaborano su un laptop in un ufficio

Nel settore delle comunicazioni utilizziamo Oracle CPQ, Subscription Management e Cloud CX per supportare offerte personalizzate, fatturazione flessibile e assistenza di alta qualità. I clienti lanciano più velocemente nuovi pacchetti di servizi, migliorano l'onboarding dei clienti e aumentano la soddisfazione e la fidelizzazione degli abbonati.

Tre persone discutono davanti a un monitor in un ufficio di notte

Insight

Disegno di due cubi in prospettiva e a colori
Trasformazione digitale

4 passaggi per un'implementazione cloud di successo.

 Scopri di più
Diverse frecce di colori diversi si avvicinano e si muovono verso destra
Facciamo funzionare la trasformazione digitale per la tua azienda

Sfide e soluzioni per un'implementazione di successo.

 Scopri di più
Cinque quadrati sovrapposti in più colori
Trasformazione dei ricavi per la produzione industriale

Ottimizza prezzi e vendite con Oracle CPQ

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Tre cerchi che crescono di dimensioni e si connettono in successione
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