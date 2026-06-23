IBM e Oracle sono più forti insieme grazie al nostro approccio unificato One Oracle, che combina la tecnologia cloud leader di Oracle con la profonda esperienza di implementazione e la portata globale di IBM. Mentre IBM Symatrix supera la fase di acquisizione, stiamo integrando completamente team, metodologie e funzionalità per creare una forza unica e coesa sul mercato.

Questo allineamento ci consente di offrire trasformazioni cloud più rapide e di maggiore qualità, con più innovazione, una più ampia specializzazione di settore e un’esperienza fluida per i clienti. Insieme, IBM e Oracle uniscono la potenza di soluzioni cloud end-to-end, insight guidati dall’AI ed eccellenza comprovata nell’implementazione, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e a ottenere risultati aziendali più rapidamente.