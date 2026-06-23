IBM all'Oracle AI World Tour 2026 Ci vediamo a Las Vegas, dal 25 al 28 ottobre!

IBM Symatrix

Dietro ogni cloud… realizziamo la trasformazione digitale

Due colleghi in piedi in un ufficio aziendale con un laptop in mano che discutono di un report

Servizi HCM e IBM Payroll avanzati con competenze Oracle, con il supporto di IBM

IBM Symatrix aiuta le organizzazioni a realizzare una vera trasformazione (non solo un'implementazione) grazie a oltre 20 anni di esperienza con Oracle Human Capital Management (HCM). Combiniamo una profonda conoscenza funzionale con insight basati su AI, automazione e metodologie collaudate per fornire risultati misurabili come efficienza, conformità e ritorno sull'investimento (ROI).

Agendo come un'estensione del tuo team, gestiamo tutto, dalle buste paga e i test, fino alla migrazione cloud e al supporto continuo, garantendo valore a lungo dopo il lancio. Insieme a IBM Consulting, Oracle e ai nostri partner di sistema, IBM Symatrix offre la portata e l'innovazione necessarie per aiutare le aziende a modernizzarsi con fiducia e a raggiungere un successo sostenibile.
report
Illustrazione geometrica astratta con grafici e icona di ingranaggio
Finanza dinamica all'opera
Scarica il report e la guida operativa per scoprire come scalare una finanza agile e strategica in tutta la tua azienda.
report
Più quadrati allineati
L'ascesa strategica dell'agentic AI
Scopri come trasformare le operazioni dai guadagni incrementali a un nuovo livello di impatto.
report
Illustrazione di una donna che lavora al computer e di un grafico fluttuante che rappresenta il lavoro.
IBM Payroll Services with Oracle
Fornire servizi di payroll completamente gestiti.
report
Illustrazione di persone che interagiscono con dashboard digitali, grafici e videochiamate in uno spazio di lavoro circolare e collaborativo.
Servizi gestiti di nuova generazione per Oracle Cloud ed EBS
Promuovi l'efficienza e la resilienza con IBM Managed Services with Oracle.
Benefici Più di 25 anni di esperienza in Oracle 56 Net Promoter Score 3 accreditamenti: ISO27001, BAC e Cyber Essentials
Funzionalità
Oracle Cloud HCM

Una suite basata su cloud e AI che gestisce l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione al pensionamento.
Oracle Cloud ERP

Una suite basata su cloud che semplifica finance, procurement e gestione dei progetti per supportare decisioni aziendali più intelligenti.
Servizi di consulenza di alto livello

Dal business case e dalla roadmap per l'investimento alla condivisione delle conoscenze per l'ottimizzazione, un coinvolgimento più ampio e il conseguimento dei risultati.
IBM Managed Services with Oracle

Supporto end-to-end per eseguire e ottimizzare le applicazioni Oracle e gli ambienti cloud.
IBM Payroll Services with Oracle

Soluzioni di payroll gestite da esperti che semplificano, ottimizzano e assicurano la conformità all'interno di Oracle HCM.

Una partnership strategica

Costruiamo insieme la vitalità aziendale

Da quando ci siamo uniti a IBM, abbiamo ottenuto maggiori opportunità di apprendimento, supporto di prodotto dedicato e un maggiore allineamento tra sviluppo, vendita e consegna.

Questi benefici, combinati con la partnership decennale di IBM e Oracle, aiutano le organizzazioni ad aumentare resilienza, agilità e trasparenza, aspetti essenziali per una trasformazione e un successo duraturi.
Due persone che discutono a una scrivania in un ufficio
Andare oltre l'acquisizione

IBM e Oracle sono più forti insieme grazie al nostro approccio unificato One Oracle, che combina la tecnologia cloud leader di Oracle con la profonda esperienza di implementazione e la portata globale di IBM. Mentre IBM Symatrix supera la fase di acquisizione, stiamo integrando completamente team, metodologie e funzionalità per creare una forza unica e coesa sul mercato.

Questo allineamento ci consente di offrire trasformazioni cloud più rapide e di maggiore qualità, con più innovazione, una più ampia specializzazione di settore e un’esperienza fluida per i clienti. Insieme, IBM e Oracle uniscono la potenza di soluzioni cloud end-to-end, insight guidati dall’AI ed eccellenza comprovata nell’implementazione, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e a ottenere risultati aziendali più rapidamente.
Due professionisti che lavorano all'interno di una sala server

Il valore che offriamo

Con oltre 25 anni di esperienza in Oracle HR and Payroll, lavoriamo con te per raggiungere i risultati desiderati.

IBM Symatrix offre accordi di livello di servizio (SLA) elevati per l'amministrazione dei sistemi, l'assistenza, la sicurezza e la gestione dei progetti.

Ti aiutiamo a orientarti lungo il processo, dallo sviluppo iniziale del business case, passando per l'implementazione, il supporto alle applicazioni e l'outsourcing delle buste paga.

Come forniamo valore

Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.

Grafica Oracle Consulting che mostra il tipo di implementazione, l'area di business, i supercharger di AI e l'approccio come pannelli distinti
Come forniamo valore

Settori

Il settore finanziario è in continua evoluzione. IBM Symatrix ha aiutato il tuo settore a sbloccare le infinite possibilità delle applicazioni aziendali con servizi di gestione delle applicazioni e delle buste paga globali.

Vista dal retro di una persona che lavora su un laptop che mostra dati grafici

Il panorama sta cambiando e le università comprendono che, adottando la tecnologia per lavorare in modo più intelligente, possono sbloccare possibilità infinite. IBM Symatrix può aiutarti a ottimizzare le applicazioni aziendali, oltre a fornire un servizio di reporting HESA.

Gruppo di studenti che parlano e guardano un laptop

Con una forza lavoro altamente qualificata, disparità salariali, obiettivi di diversità e inclusione, tagli ai costi e un panorama competitivo, le tue persone sono il tuo asset. IBM Symatrix ha aiutato il tuo settore a ottimizzare le applicazioni aziendali con servizi di gestione delle applicazioni e delle buste paga globali.

Una persona che prende appunti mentre guarda un laptop

La trasformazione digitale sta creando nuove opportunità e sfide per i negozi al dettaglio. I rivenditori hanno anche un compito enorme da svolgere in relazione alla stagionalità. Questa fluttuazione del personale è fondamentale e le sfide che comporta nel lavoro temporaneo sono palpabili.

Donna con capelli ricci che lavora con un tablet in un negozio di prodotti naturali, circondata da spezie confezionate

Servizi correlati

Tecnologia software per applicazioni IBM

Le organizzazioni del settore pubblico si affidano alla tecnologia IBM Applications Software per modernizzare i sistemi ERP nel cloud e garantire un'implementazione rapida delle soluzioni HCM.

IBM Accelalpha

Nell’ambito dell’ecosistema IBM Oracle Consulting, IBM Accelalpha offre profonde competenze nella trasformazione della supply chain e della logistica su Oracle Cloud.

IBM Oracle Consulting Services

IBM offre servizi e consulenza Oracle ai clienti, inclusa una roadmap per i loro investimenti nella trasformazione cloud, dalla consulenza all’implementazione fino al supporto.

Oracle Cloud SCM

Rendi le operazioni della supply chain intelligenti, connesse e resilienti con Oracle Cloud SCM.
Prossimi passi

Vuoi sapere come IBM Consulting può aiutare la tua azienda? Rivolgiti a noi: ti contatteremo per rispondere alle tue domande, discutere di come i nostri servizi di consulenza aziendale possono aiutarti e spiegarti i prossimi passi.

  1. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale
Carriere in IBM Consulting

Diventa un consulente con uno scopo: unisciti al nostro team di professionisti dedicati e promuovi l'innovazione e il cambiamento.

Collabora con IBM

Fai crescere il tuo business con IBM, amplifica la crescita con le nostre soluzioni tecnologiche innovative, gli incentivi e le risorse.

Visita la pagina delle risorse di IBM Consulting

Scopri la nostra ultima raccolta di report, guide e risorse sulla thought leadership per far crescere la tua azienda.