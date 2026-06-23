Dietro ogni cloud… realizziamo la trasformazione digitale
IBM Symatrix aiuta le organizzazioni a realizzare una vera trasformazione (non solo un'implementazione) grazie a oltre 20 anni di esperienza con Oracle Human Capital Management (HCM). Combiniamo una profonda conoscenza funzionale con insight basati su AI, automazione e metodologie collaudate per fornire risultati misurabili come efficienza, conformità e ritorno sull'investimento (ROI).
Agendo come un'estensione del tuo team, gestiamo tutto, dalle buste paga e i test, fino alla migrazione cloud e al supporto continuo, garantendo valore a lungo dopo il lancio. Insieme a IBM Consulting, Oracle e ai nostri partner di sistema, IBM Symatrix offre la portata e l'innovazione necessarie per aiutare le aziende a modernizzarsi con fiducia e a raggiungere un successo sostenibile.
Una suite basata su cloud e AI che gestisce l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione al pensionamento.
Una suite basata su cloud che semplifica finance, procurement e gestione dei progetti per supportare decisioni aziendali più intelligenti.
Dal business case e dalla roadmap per l'investimento alla condivisione delle conoscenze per l'ottimizzazione, un coinvolgimento più ampio e il conseguimento dei risultati.
Supporto end-to-end per eseguire e ottimizzare le applicazioni Oracle e gli ambienti cloud.
Soluzioni di payroll gestite da esperti che semplificano, ottimizzano e assicurano la conformità all'interno di Oracle HCM.
Da quando ci siamo uniti a IBM, abbiamo ottenuto maggiori opportunità di apprendimento, supporto di prodotto dedicato e un maggiore allineamento tra sviluppo, vendita e consegna.
Questi benefici, combinati con la partnership decennale di IBM e Oracle, aiutano le organizzazioni ad aumentare resilienza, agilità e trasparenza, aspetti essenziali per una trasformazione e un successo duraturi.
IBM e Oracle sono più forti insieme grazie al nostro approccio unificato One Oracle, che combina la tecnologia cloud leader di Oracle con la profonda esperienza di implementazione e la portata globale di IBM. Mentre IBM Symatrix supera la fase di acquisizione, stiamo integrando completamente team, metodologie e funzionalità per creare una forza unica e coesa sul mercato.
Questo allineamento ci consente di offrire trasformazioni cloud più rapide e di maggiore qualità, con più innovazione, una più ampia specializzazione di settore e un’esperienza fluida per i clienti. Insieme, IBM e Oracle uniscono la potenza di soluzioni cloud end-to-end, insight guidati dall’AI ed eccellenza comprovata nell’implementazione, aiutando le organizzazioni a modernizzarsi con sicurezza e a ottenere risultati aziendali più rapidamente.
Con oltre 25 anni di esperienza in Oracle HR and Payroll, lavoriamo con te per raggiungere i risultati desiderati.
IBM Symatrix offre accordi di livello di servizio (SLA) elevati per l'amministrazione dei sistemi, l'assistenza, la sicurezza e la gestione dei progetti.
Ti aiutiamo a orientarti lungo il processo, dallo sviluppo iniziale del business case, passando per l'implementazione, il supporto alle applicazioni e l'outsourcing delle buste paga.
Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.
Il settore finanziario è in continua evoluzione. IBM Symatrix ha aiutato il tuo settore a sbloccare le infinite possibilità delle applicazioni aziendali con servizi di gestione delle applicazioni e delle buste paga globali.
Il panorama sta cambiando e le università comprendono che, adottando la tecnologia per lavorare in modo più intelligente, possono sbloccare possibilità infinite. IBM Symatrix può aiutarti a ottimizzare le applicazioni aziendali, oltre a fornire un servizio di reporting HESA.
Con una forza lavoro altamente qualificata, disparità salariali, obiettivi di diversità e inclusione, tagli ai costi e un panorama competitivo, le tue persone sono il tuo asset. IBM Symatrix ha aiutato il tuo settore a ottimizzare le applicazioni aziendali con servizi di gestione delle applicazioni e delle buste paga globali.
La trasformazione digitale sta creando nuove opportunità e sfide per i negozi al dettaglio. I rivenditori hanno anche un compito enorme da svolgere in relazione alla stagionalità. Questa fluttuazione del personale è fondamentale e le sfide che comporta nel lavoro temporaneo sono palpabili.
Le organizzazioni del settore pubblico si affidano alla tecnologia IBM Applications Software per modernizzare i sistemi ERP nel cloud e garantire un'implementazione rapida delle soluzioni HCM.
Nell’ambito dell’ecosistema IBM Oracle Consulting, IBM Accelalpha offre profonde competenze nella trasformazione della supply chain e della logistica su Oracle Cloud.
IBM offre servizi e consulenza Oracle ai clienti, inclusa una roadmap per i loro investimenti nella trasformazione cloud, dalla consulenza all’implementazione fino al supporto.
Rendi le operazioni della supply chain intelligenti, connesse e resilienti con Oracle Cloud SCM.
Diventa un consulente con uno scopo: unisciti al nostro team di professionisti dedicati e promuovi l'innovazione e il cambiamento.
Fai crescere il tuo business con IBM, amplifica la crescita con le nostre soluzioni tecnologiche innovative, gli incentivi e le risorse.
Scopri la nostra ultima raccolta di report, guide e risorse sulla thought leadership per far crescere la tua azienda.