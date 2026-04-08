Semplificare l'IT e accelerare l'innovazione sul cloud per la crescita aziendale e le prestazioni mission-critical
Innova più velocemente, scala in modo più intelligente e opera in modo sicuro con Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Supportati da una profonda esperienza nel cloud e da asset comprovati con AI integrata, guidiamo la trasformazione della tua infrastruttura, dalla strategia alla scalabilità.
Il team globale di IBM composto da esperti in OCI certificati da Oracle combina eccellenza tecnica e insight strategici ottimizzando elaborazione, storage, networking e sicurezza per potenziare i workload più critici. Accelera l'adozione del cloud, riduci al minimo le interruzioni e sblocca l'agilità e le prestazioni aziendali con le soluzioni personalizzate di Oracle Cloud Infrastructure.
Oracle Cloud Infrastructure offre generalmente il costo più basso per i servizi rispetto ad altri fornitori. I clienti conseguono una riduzione dei costi fino al 50%. Oracle offre le stesse strutture tariffarie per qualsiasi implementazione e per qualsiasi data center. Nessun costo in uscita e fino al 30% di crediti di supporto, su Oracle.1
OCI è la piattaforma utilizzata per eseguire in modo efficiente OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere e molti altri. OCI dispone dell'infrastruttura di cluster RDMA e GPU più moderna e ad alte prestazioni per l'AI cognitiva e la gen AI. La triplice strategia di Oracle per l'AI funziona in SaaS, PaaS e IaaS.
L'infrastruttura OCI è stata creata da zero per offrire prestazioni, disponibilità e sicurezza. Non troverai vicini rumorosi, interferenze di rete o abbonamenti in eccesso. Ottieni il core completo per cui paghi sull'unico cloud, con SLA a livello di prestazioni e gestibilità con crediti.
Le opzioni multicloud Oracle eseguono ora tutte le funzionalità del database Oracle e di Exadata su tutti i provider cloud (AWS, Azure, Google, OCI). Ciò consente di utilizzare le funzionalità del database 26ai per facilitare la migrazione e l'utilizzo nell'AI.
OCI offre tutte le opzioni di distribuzione (on-premise, pubblico, ibrido o multicloud), oltre a una soluzione cloud sovrana completa. Tutti i servizi sono disponibili su tutte le piattaforme. Nessun data center nella tua regione? Nessun problema, Oracle può aggiungerne uno.
OCI e AI supportano decisioni più intelligenti sui workload che consentono di ridurre i costi di migrazione al cloud.
Grazie al profondo ecosistema IBM di hyperscaler di alto livello, leader nelle infrastrutture e partner per i servizi, i clienti ottengono un'implementazione fino al 50% più rapida.
IBM può aiutarti a progettare OCI per la massima disponibilità e il massimo tempo di attività, con zero interruzioni.
Utilizza l'automazione basata su AI di IBM per ottimizzare le risorse di elaborazione, storage e database, mantenendo al contempo prestazioni e conformità.
Riduci la complessità operativa con AIOps di IBM e i servizi gestiti per OCI. IBM offre un modo efficiente per gestire la tua infrastruttura e l'ambiente delle tue applicazioni, consentendoti di concentrarti sul tuo core business.
IBM allinea le tue iniziative di modernizzazione agli obiettivi strategici aziendali come agilità, efficienza dei costi, adozione dell'AI ed esperienza del cliente. Possiamo anche fornire consulenza sulle strategie di integrazione.
Che si tratti di migrare le applicazioni attraverso i data center o di dismettere l'infrastruttura, IBM può aiutarti a razionalizzare le applicazioni attraverso il consolidamento e la semplificazione dei data center. Supportiamo il cloud sovrano, il cloud privato, le AI factory e il cloud repatriation.
Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore.
Integrando il cloud sicuro e ad alte prestazioni degli OCI con l'esperienza settoriale di IBM, i produttori possono collegare i sistemi di produzione, analizzare i dati in tempo reale e ottimizzare le supply chain.
IBM e OCI aiutano le aziende high-tech a migliorare l'agilità, a ottimizzare i costi e a portare sul mercato nuove tecnologie più velocemente, mantenendo l'integrità dei dati e la resilienza operativa.
OCI supporta la conformità, rafforza la resilienza e consente un'innovazione più rapida, aiutando le istituzioni a ottimizzare le prestazioni e a offrire esperienze del cliente basate sui dati.
Rendi le operazioni più efficienti, supporta i mandati normativi e promuovi l'innovazione grazie a una soluzione di base resiliente e scalabile per erogare i servizi pubblici in modo più intelligente e trasparente.
Diventa un consulente con uno scopo: unisciti al nostro team di professionisti dedicati e promuovi l'innovazione e il cambiamento.
Fai crescere il tuo business con IBM, amplifica la crescita con le nostre soluzioni tecnologiche innovative, gli incentivi e le risorse.
Scopri la nostra ultima raccolta di report, guide e risorse sulla thought leadership per far crescere la tua azienda.