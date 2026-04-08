OCI è la piattaforma utilizzata per eseguire in modo efficiente OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere e molti altri. OCI dispone dell'infrastruttura di cluster RDMA e GPU più moderna e ad alte prestazioni per l'AI cognitiva e la gen AI. La triplice strategia di Oracle per l'AI funziona in SaaS, PaaS e IaaS.