Consulenza sull'infrastruttura Oracle Cloud

Semplificare l'IT e accelerare l'innovazione sul cloud per la crescita aziendale e le prestazioni mission-critical

Due colleghi discutono e lavorano su un laptop in ufficio
L'ascesa strategica dell'agentic AI
Scopri come trasformare le operazioni dai guadagni incrementali a un impatto net-new. 
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Innova più velocemente, scala in modo più intelligente e opera in modo sicuro con Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Supportati da una profonda esperienza nel cloud e da asset comprovati con AI integrata, guidiamo la trasformazione della tua infrastruttura, dalla strategia alla scalabilità.

Il team globale di IBM composto da esperti in OCI certificati da Oracle combina eccellenza tecnica e insight strategici ottimizzando elaborazione, storage, networking e sicurezza per potenziare i workload più critici. Accelera l'adozione del cloud, riduci al minimo le interruzioni e sblocca l'agilità e le prestazioni aziendali con le soluzioni personalizzate di Oracle Cloud Infrastructure.
Benefici
Costi più bassi e semplificati

Oracle Cloud Infrastructure offre generalmente il costo più basso per i servizi rispetto ad altri fornitori. I clienti conseguono una riduzione dei costi fino al 50%. Oracle offre le stesse strutture tariffarie per qualsiasi implementazione e per qualsiasi data center. Nessun costo in uscita e fino al 30% di crediti di supporto, su Oracle.1
Leader nelle infrastrutture e i dati di AI

OCI è la piattaforma utilizzata per eseguire in modo efficiente OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere e molti altri. OCI dispone dell'infrastruttura di cluster RDMA e GPU più moderna e ad alte prestazioni per l'AI cognitiva e la gen AI. La triplice strategia di Oracle per l'AI funziona in SaaS, PaaS e IaaS.
Progettata per le aziende

L'infrastruttura OCI è stata creata da zero per offrire prestazioni, disponibilità e sicurezza. Non troverai vicini rumorosi, interferenze di rete o abbonamenti in eccesso. Ottieni il core completo per cui paghi sull'unico cloud, con SLA a livello di prestazioni e gestibilità con crediti.
Sblocca il valore dei dati per l'AI

Le opzioni multicloud Oracle eseguono ora tutte le funzionalità del database Oracle e di Exadata su tutti i provider cloud (AWS, Azure, Google, OCI). Ciò consente di utilizzare le funzionalità del database 26ai per facilitare la migrazione e l'utilizzo nell'AI.
Ideale per l'hybrid by design

OCI offre tutte le opzioni di distribuzione (on-premise, pubblico, ibrido o multicloud), oltre a una soluzione cloud sovrana completa. Tutti i servizi sono disponibili su tutte le piattaforme. Nessun data center nella tua regione? Nessun problema, Oracle può aggiungerne uno.
Funzionalità Massimizza le prestazioni, minimizza i costi

OCI e AI supportano decisioni più intelligenti sui workload che consentono di ridurre i costi di migrazione al cloud.

 Accelera la trasformazione

Grazie al profondo ecosistema IBM di hyperscaler di alto livello, leader nelle infrastrutture e partner per i servizi, i clienti ottengono un'implementazione fino al 50% più rapida.

Migrare senza interruzioni

IBM può aiutarti a progettare OCI per la massima disponibilità e il massimo tempo di attività, con zero interruzioni.

Il valore che offriamo

Utilizza l'automazione basata su AI di IBM per ottimizzare le risorse di elaborazione, storage e database, mantenendo al contempo prestazioni e conformità.

Riduci la complessità operativa con AIOps di IBM e i servizi gestiti per OCI. IBM offre un modo efficiente per gestire la tua infrastruttura e l'ambiente delle tue applicazioni, consentendoti di concentrarti sul tuo core business.

IBM allinea le tue iniziative di modernizzazione agli obiettivi strategici aziendali come agilità, efficienza dei costi, adozione dell'AI ed esperienza del cliente. Possiamo anche fornire consulenza sulle strategie di integrazione.

Che si tratti di migrare le applicazioni attraverso i data center o di dismettere l'infrastruttura, IBM può aiutarti a razionalizzare le applicazioni attraverso il consolidamento e la semplificazione dei data center. Supportiamo il cloud sovrano, il cloud privato, le AI factory e il cloud repatriation.

Come forniamo valore
Grafica Oracle Consulting che mostra il tipo di implementazione, l'area di business, i supercharger di AI e l'approccio come pannelli distinti
Come forniamo valore

Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.

Settori

Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore.

Produzione industriale High tech Servizi finanziari Settore pubblico
Servizi correlati Oracle Cloud ERP
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Oracle Cloud SCM
Rendi le operazioni della supply chain intelligenti, connesse e resilienti con Oracle Cloud SCM. Questa suite completa offre visibilità in tempo reale, analisi predittiva e automazione in tutte le fasi di pianificazione, approvvigionamento, produzione, inventario, logistica e gestione del ciclo di vita del prodotto.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM potenzia la tua forza lavoro con una piattaforma end-to-end che unifica HR, talenti, buste paga e analisi della forza lavoro nel cloud. I nostri esperti progettano, implementano e ottimizzano soluzioni Oracle Cloud HCM che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti, garantiscono la conformità e promuovono l'agilità organizzativa.
Prossimi passi

Vuoi sapere come IBM Consulting può aiutare la tua azienda? Rivolgiti a noi: ti contatteremo per rispondere alle tue domande, discutere di come i nostri servizi di consulenza aziendale possono aiutarti e spiegarti i prossimi passi.

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Note a piè di pagina

https://www.oracle.com/cloud/economics/