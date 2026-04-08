|Trasforma i processi aziendali mission-critical con Oracle Cloud ERP
Consenti alla tua organizzazione di semplificare le operazioni, migliorare l'acume finanziario e rendere la tua azienda a prova di futuro con le soluzioni Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Grazie alla nostra profonda esperienza nel settore e alle metodologie comprovate, guidiamo la trasformazione del tuo ERP digitale, dalla strategia alla scalabilità.
Con un team globale di consulenti certificati Oracle, la nostra attività Oracle Cloud ERP offre non solo eccellenza tecnica, ma anche insight orientati al business, ottimizzando le operazioni finanziarie e di supply chain, procurement e gestione dei progetti. Accelera l'adozione, riduci al minimo le interruzioni e sblocca un rapido ritorno sull'investimento grazie alle funzionalità Oracle personalizzate.
Utilizza l'esclusiva e proprietaria valutazione dell'indice di maturità aziendale di IBM per sviluppare una roadmap allineata ai tuoi obiettivi aziendali e implementare soluzioni in modo efficiente, dalla pianificazione all'adozione. Indipendentemente da dove ti trovi nel tuo percorso verso il cloud, IBM sarà al tuo fianco.
Oltre a offrire l'AI già presente nei moduli ERP di Oracle Cloud, IBM sta lavorando con Oracle per portare la potenza di watsonx, il portfolio di prodotti AI di punta di IBM, a Oracle.
IBM Oracle Consulting è più grande e migliore. Abbiamo acquisito due aziende Oracle Partner leader, IBM Accelalpha e IBM Aplications Software Technology, per offrire servizi ampliati, nuove soluzioni e competenze vaste e profonde, senza pari nel settore.
Collabora con i nostri esperti e utilizza la valutazione dell'indice di maturità aziendale di IBM per valutare il tuo ambiente attuale, definire gli obiettivi di trasformazione e creare un blueprint ERP su misura.
IBM RapidMove Method offre un approccio di implementazione comprovato e basato su asset per ridurre la complessità e accelerare l'adozione di Oracle Cloud.
Combiniamo le potenti capacità cloud di Oracle con i workflow intelligenti di IBM e una profonda esperienza di settore per reinventare le tue operazioni finanziarie, di procurement e supply chain.
Semplifica i processi finanziari di base consolidando i registri contabili, automatizzando le riconciliazioni e utilizzando il rilevamento delle anomalie basato su AI. Oracle Cloud ERP con IBM rende più rapide e precise le chiusure, con insight in tempo reale, maggiore conformità e riduzione delle attività manuali.
Riunisci procurement, inventari e produzione su Oracle Cloud ERP per migliorare la visibilità, ridurre i tempi dei cicli e rafforzare la collaborazione con i fornitori. L'automazione intelligente e il sourcing guidato consentono di risparmiare sui costi, mentre le analisi in tempo reale supportano operazioni resilienti e agili.
Accelera cessioni o fusioni implementando una base ERP cloud-native con processi preconfigurati e migrazione rapida dei dati. Oracle Cloud ERP garantisce la continuità operativa, riduce il costo totale di proprietà e offre una piattaforma scalabile per l'innovazione continua.
Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore
Trasformiamo l'efficienza operativa end-to-end e supportiamo un migliore processo decisionale con visibilità in tempo reale e analisi basate su AI, su misura per il settore manifatturiero, al fine di ottimizzare la produttività e le operazioni.
Utilizza AI, machine learning e automazione per integrare le operazioni, aumentare la velocità e l'agilità delle decisioni e avere la certezza che i tuoi dati siano accurati in tempo reale.
Implementiamo Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) ed EPM per automatizzare la rendicontazione normativa e la riconciliazione degli account e per accelerare le chiusure finanziarie unificando i dati e utilizzando l'AI. Semplifica i cicli di chiusura, migliora la preparazione agli audit e ottieni insight finanziari in tempo reale per prendere decisioni più rapide e ridurre i rischi.
Gli enti statali, regionali e locali aumentano l'efficienza e migliorano i servizi per i cittadini con le nostre soluzioni predefinite settoriali per Oracle ERP Cloud. Supportiamo anche servizi di sicurezza informatica e soluzioni di AI.
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