Consulenza Oracle ERP

Trasforma i processi aziendali mission-critical con Oracle Cloud ERP
Tre persone che discutono a un tavolo in un ufficio
L'ascesa strategica dell'agentic AI
Scopri come trasformare le operazioni dai guadagni incrementali a un impatto net-new. 
Scarica il report IBV

Consenti alla tua organizzazione di semplificare le operazioni, migliorare l'acume finanziario e rendere la tua azienda a prova di futuro con le soluzioni Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Grazie alla nostra profonda esperienza nel settore e alle metodologie comprovate, guidiamo la trasformazione del tuo ERP digitale, dalla strategia alla scalabilità.

Con un team globale di consulenti certificati Oracle, la nostra attività Oracle Cloud ERP offre non solo eccellenza tecnica, ma anche insight orientati al business, ottimizzando le operazioni finanziarie e di supply chain, procurement e gestione dei progetti. Accelera l'adozione, riduci al minimo le interruzioni e sblocca un rapido ritorno sull'investimento grazie alle funzionalità Oracle personalizzate.
Benefici
Trasformazione accelerata

Utilizza l'esclusiva e proprietaria valutazione dell'indice di maturità aziendale di IBM per sviluppare una roadmap allineata ai tuoi obiettivi aziendali e implementare soluzioni in modo efficiente, dalla pianificazione all'adozione. Indipendentemente da dove ti trovi nel tuo percorso verso il cloud, IBM sarà al tuo fianco.
AI ottimale

Oltre a offrire l'AI già presente nei moduli ERP di Oracle Cloud, IBM sta lavorando con Oracle per portare la potenza di watsonx, il portfolio di prodotti AI di punta di IBM, a Oracle.
Software e consulenza di alto livello

IBM Oracle Consulting è più grande e migliore. Abbiamo acquisito due aziende Oracle Partner leader, IBM Accelalpha e IBM Aplications Software Technology, per offrire servizi ampliati, nuove soluzioni e competenze vaste e profonde, senza pari nel settore.
Funzionalità Valutazione e strategia di Oracle Cloud ERP

Collabora con i nostri esperti e utilizza la valutazione dell'indice di maturità aziendale di IBM per valutare il tuo ambiente attuale, definire gli obiettivi di trasformazione e creare un blueprint ERP su misura.

 Implementazione di Oracle Cloud ERP

IBM RapidMove Method offre un approccio di implementazione comprovato e basato su asset per ridurre la complessità e accelerare l'adozione di Oracle Cloud.

 Trasformazione aziendale con Oracle Cloud

Combiniamo le potenti capacità cloud di Oracle con i workflow intelligenti di IBM e una profonda esperienza di settore per reinventare le tue operazioni finanziarie, di procurement e supply chain.​

Il valore che offriamo

Semplifica i processi finanziari di base consolidando i registri contabili, automatizzando le riconciliazioni e utilizzando il rilevamento delle anomalie basato su AI. Oracle Cloud ERP con IBM rende più rapide e precise le chiusure, con insight in tempo reale, maggiore conformità e riduzione delle attività manuali.

Riunisci procurement, inventari e produzione su Oracle Cloud ERP per migliorare la visibilità, ridurre i tempi dei cicli e rafforzare la collaborazione con i fornitori. L'automazione intelligente e il sourcing guidato consentono di risparmiare sui costi, mentre le analisi in tempo reale supportano operazioni resilienti e agili.

Accelera cessioni o fusioni implementando una base ERP cloud-native con processi preconfigurati e migrazione rapida dei dati. Oracle Cloud ERP garantisce la continuità operativa, riduce il costo totale di proprietà e offre una piattaforma scalabile per l'innovazione continua.

Come forniamo valore
Grafica Oracle Consulting che mostra il tipo di implementazione, l'area di business, i supercharger di AI e l'approccio come pannelli distinti
Come forniamo valore

Dal tipo di implementazione all'area di business, ogni fase delle nostre soluzioni è potenziata dall'AI e da un approccio chiaro, per aiutarti a raggiungere risultati più solidi e resilienti.

Settori

Portiamo la nostra profonda esperienza in Oracle Cloud in ogni settore, personalizzando soluzioni che affrontano le problematiche e le funzioni specifiche del settore

Produzione industriale High tech Servizi finanziari Settore pubblico
Servizi correlati Oracle Cloud Infrastructure
Distribuisci tutti i workload su una piattaforma cloud resiliente, sicura e ad alte prestazioni, progettata come piattaforma di sistemi mission-critical. Il team globale di IBM composto da esperti in OCI certificati da Oracle combina eccellenza tecnica e insight strategici ottimizzando elaborazione, storage, networking e sicurezza per potenziare i workload più critici.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM potenzia la tua forza lavoro con una piattaforma end-to-end che unifica HR, talenti, buste paga e analisi della forza lavoro nel cloud. I nostri esperti progettano, implementano e ottimizzano soluzioni Oracle Cloud HCM che migliorano il coinvolgimento dei dipendenti, garantiscono la conformità e promuovono l'agilità organizzativa, con il supporto degli insight e dell'automazione dell'AI.
Oracle Cloud SCM
Rendi le operazioni della supply chain intelligenti, connesse e resilienti con Oracle Cloud SCM. Questa suite completa offre visibilità in tempo reale, analytics predittiva e automazione per pianificazione, procurement, produzione, inventari e logistica, aiutandoci a guidare l'intera trasformazione della tua supply chain dall'inizio alla fine.
Prossimi passi

Vuoi sapere come IBM Consulting può aiutare la tua azienda? Rivolgiti a noi: ti contatteremo per rispondere alle tue domande, discutere di come i nostri servizi di consulenza aziendale possono aiutarti e spiegarti i prossimi passi.

  1. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale
Carriere in IBM Consulting

Diventa un consulente con uno scopo: unisciti al nostro team di professionisti dedicati e promuovi l'innovazione e il cambiamento.

Collabora con IBM

Fai crescere il tuo business con IBM, amplifica la crescita con le nostre soluzioni tecnologiche innovative, gli incentivi e le risorse.

Visita la pagina delle risorse di IBM Consulting

Scopri la nostra ultima raccolta di report, guide e risorse sulla thought leadership per far crescere la tua azienda.