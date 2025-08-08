Scottish Government (SG), il governo scozzese, è responsabile dello sviluppo della politica e del programma legislativo insieme ai ministri. In qualità di elemento centrale del settore pubblico scozzese, SG sponsorizza e finanzia molti degli enti pubblici responsabili della fornitura di servizi alla popolazione scozzese, composta da cinque milioni di persone.

Per lavorare efficacemente con numerosi altri enti pubblici, SG deve funzionare perfettamente dietro le quinte. Non è sempre stato un compito facile, soprattutto considerando una tecnologia frammentata e obsoleta.

Questa era la realtà delle risorse umane (HR) e delle funzioni finanziarie di SG. Per decenni, i loro team hanno utilizzato due sistemi Oracle E-Business separati per la finanza e gli acquisti, le risorse umane e le buste paga. Questi sistemi legacy, che non erano al passo con la crescita dell'organizzazione o con i cambiamenti tecnologici, rendevano gli utenti dipendenti da fogli di calcolo e soluzioni alternative manuali per portare a termine il proprio lavoro.

Come afferma Brian Reid, Director of Corporate Transformation: "Si trattava di un classico caso di tecnologia obsoleta che non era più in grado di soddisfare le esigenze dell'organizzazione. Anziché essere di supporto, i nostri sistemi impedivano alle persone di lavorare in modo efficiente e di ottenere gli insight necessari. Hanno anche comportato un elevato rischio operativo. Sulla piattaforma precedente, ad esempio, era diventato molto difficile gestire le buste paga".

SG ha sempre desiderato riunire i servizi finanziari e le risorse umane in un'unica piattaforma di servizi condivisi per standardizzare i processi, ridurre i costi e migliorare l'esperienza sia dei dipendenti pubblici che dei cittadini.

Reid osserva: "Con oltre 30 enti pubblici che utilizzavano i sistemi legacy, si trattava già di fatto di un servizio condiviso. Tuttavia, la piattaforma non era mai stata all'altezza della visione originale di SG di dati comuni, processi semplificati e risparmi condivisi. La nostra aspirazione è quella di far crescere quel modello di servizi condivisi e di utilizzarlo davvero a beneficio dei dipendenti del settore pubblico e della popolazione scozzese".