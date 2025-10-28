Snowflake

Snowflake offre una piattaforma basata su cloud per l'analytics e la gestione dei dati. Consente alle organizzazioni di memorizzare, gestire e analizzare grandi quantità di dati su più cloud pubblici, supportando attività come data warehouse, data lake, data engineering, data science e sviluppo e condivisione di applicazioni. I suoi servizi sono utilizzati dai settori che richiedono analytics e gestione dei dati.