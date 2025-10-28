AI Leadership

Sbloccare la crescita e la produttività utilizzando correttamente l'AI

Due persone che utilizzano lo stesso tablet con un'icona a forma di scudo al di sopra.
In cifre 65.000 consulenti formati in AI generativa

I nostri consulenti adottano un approccio collaborativo per costruire, implementare e gestire soluzioni di gen AI, adottando più modelli su più cloud dei leader di settore, aiutando i clienti a ottenere i migliori risultati per la propria attività.

 

 Oltre 21.000 professionisti di dati e AI competenti

IBM® Consulting ha istituito un Centro di eccellenza per AI generativa, che aiuta ad accelerare oltre 4.000 business transformation dei nostri clienti con l'AI di livello aziendale.

 3 soluzioni di gen AI

Il nostro set di strumenti proprietari spazia da un framework per la scalabilità delle app agentiche a uno strumento di gen AI per la creazione di una solida base di dati, fino a una piattaforma di accelerazione cloud. Questi strumenti consentono ai nostri clienti di ottenere valore più rapidamente.

Riconoscimento del mercato

Premi annuali Globee 2025 per l'intelligenza artificiale
Premio AI Excellence Award, assegnato dai Globee Awards 2025 per l'AI

IBM Consulting Advantage si aggiudica il premio Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services per il 2025.
Quadrante dei mercati emergenti di Gartner per l'AI generativa
Gartner Emerging Quadrant per i servizi di consulenza e implementazione di gen AI

IBM Consulting ha ricevuto le migliori valutazioni per l'implementazione di soluzioni gen AI su misura a velocità, scalabilità, costi, rischi e valori ottimali.
Vincitrice del Silver 2025 Stevie per il nuovo servizio dell'anno
Vincitrice del Silver Stevie Award 2025 per il nuovo servizio dell'anno

IBM si aggiudica il Silver Stevie Award per aver rivoluzionato il mondo della consulenza con IBM Consulting Advantage, la sua piattaforma di distribuzione basata su AI.
IBM è stata nominata partner Adobe GenStudio per il 2025
2025 Adobe Digital Experience GenStudio Partner of the Year

IBM Consulting ha ricevuto questo premio per la nostra innovazione nell'aiutare i professionisti del marketing a massimizzare i propri investimenti in Adobe attraverso la progettazione di contenuti basati su AI ed esperienze personalizzate.

Insight

Medico che fa delle ricerche su tablet e computer
Abbracciando l'AI in modo strategico, le organizzazioni sanitarie possono rimodellare i propri sistemi per soddisfare le richieste sempre più crescenti. Continua a leggere
Rendering 3D della lettera "C" riempita con vari oggetti e materiali colorati.
Per vincere davvero con l'AI ed evitare che le aspirazioni del marketing superino le funzionalità di esecuzione, la trasformazione fondamentale non è negoziabile.

Leggi per maggiori informazioni
Ecco come 10 settori chiave stanno utilizzando l'AI per potenziare le opportunità di business. Per poter sfruttare al meglio il potenziale di trasformazione dell'AI, i settori devono reimmaginare i propri modelli di business e riconfigurare le partnership.

Scopri di più
In questo blog, scopri come navigare tra le complessità dell'agentic AI per poterla utilizzare al massimo delle sue potenzialità.

Leggi il blog
