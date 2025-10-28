Sbloccare la crescita e la produttività utilizzando correttamente l'AI
I nostri consulenti adottano un approccio collaborativo per costruire, implementare e gestire soluzioni di gen AI, adottando più modelli su più cloud dei leader di settore, aiutando i clienti a ottenere i migliori risultati per la propria attività.
IBM® Consulting ha istituito un Centro di eccellenza per AI generativa, che aiuta ad accelerare oltre 4.000 business transformation dei nostri clienti con l'AI di livello aziendale.
Il nostro set di strumenti proprietari spazia da un framework per la scalabilità delle app agentiche a uno strumento di gen AI per la creazione di una solida base di dati, fino a una piattaforma di accelerazione cloud. Questi strumenti consentono ai nostri clienti di ottenere valore più rapidamente.
IBM Consulting Advantage si aggiudica il premio Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services per il 2025.
IBM Consulting ha ricevuto le migliori valutazioni per l'implementazione di soluzioni gen AI su misura a velocità, scalabilità, costi, rischi e valori ottimali.
IBM si aggiudica il Silver Stevie Award per aver rivoluzionato il mondo della consulenza con IBM Consulting Advantage, la sua piattaforma di distribuzione basata su AI.
IBM Consulting ha ricevuto questo premio per la nostra innovazione nell'aiutare i professionisti del marketing a massimizzare i propri investimenti in Adobe attraverso la progettazione di contenuti basati su AI ed esperienze personalizzate.
Siamo un partner globale riconosciuto in ogni continente:
Snowflake offre una piattaforma basata su cloud per l'analytics e la gestione dei dati. Consente alle organizzazioni di memorizzare, gestire e analizzare grandi quantità di dati su più cloud pubblici, supportando attività come data warehouse, data lake, data engineering, data science e sviluppo e condivisione di applicazioni. I suoi servizi sono utilizzati dai settori che richiedono analytics e gestione dei dati.
