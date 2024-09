L’unità di risposta al COVID-19 aveva recentemente ingaggiato IBM Consulting per modernizzare e automatizzare i sistemi COVID, anche per consentire agli studenti K-12 di tornare in classe a settembre.A tal fine, IBM ha aiutato lo Stato a mettere insieme in due settimane un team specializzato nel monitoraggio dei casi nelle scuole e nel tracciamento dei contatti, nonché un call center per i test nelle scuole.Il dipartimento ha inoltre collaborato con IBM per istituire un Centro di contatto operativo per il COVID-19 e lanciare un agente virtuale online che fosse a disposizione del pubblico per tutto ciò che riguardava il COVID-19.

Nell’ambito di questo impegno, l’unità ha partecipato a un workshop di due settimane sul design thinking e sulla fruibilità degli insight da analytics organizzato da IBM, un primo passo per migliorare le operazioni statali in fatto di dati e analytics.Utilizzando l’IBM Enterprise Design Thinking e altre metodologie IBM Garage, pratiche collaudate che guidano le organizzazioni nella progettazione, costruzione e scalabilità di soluzioni per la trasformazione end-to-end, IBM ha aiutato l’unità a valutare i processi di analisi e i dati "così come erano" e a mappare gli obiettivi a cui puntava.

In una sessione di ideazione collettiva, i partecipanti hanno individuato e ordinato per priorità i progetti di analytics e le query che l’unità non aveva ancora il tempo, la capacità, le competenze o le risorse per affrontare.Questo esercizio ha portato alla consapevolezza comune che una delle priorità dell’unità doveva essere quella di consentire una generazione di insight più rapida, affidabile e quasi in tempo reale, grazie a un nuovo data lake sul COVID.

Apprezzando la leadership di pensiero, i metodi innovativi e il lavoro di alta qualità di IBM, l’unità ha incaricato il gruppo di aiutarla a raggiungere gli obiettivi previsti dal workshop.Si è inoltre tenuto conto dell’approccio collaborativo ed empatico di IBM e della capacità dimostrata di potenziare l’analytics in tempi brevi.

“Sono rimasta sorpresa dalla rapidità con cui IBM si è guadagnata la mia fiducia”, afferma Lasher. “IBM si è unita a noi dicendo: ‘Analizziamo questo problema insieme e troviamo l’approccio migliore’. Per questo li ho percepiti come veri partner di pensiero nell’approccio al lavoro. Avevano una procedura chiara per aiutarci con il personale e con il trasferimento delle conoscenze, e disponevano di risorse immediatamente disponibili.”