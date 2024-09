Per superare rapidamente questi ostacoli e passare a una digitalizzazione su larga scala delle proprie fabbriche, Reckitt ha deciso di creare la sua "Fabbrica del futuro", implementando soluzioni scalabili per promuovere l'eccellenza nella produzione e portare al successo la tecnologia digitale contemporanea. Invece di un altro progetto pilota per dimostrare un concetto tecnologico, Reckitt voleva investire in una tecnologia che avrebbe creato valore per il futuro.

Qualsiasi investimento tecnologico doveva essere ridistribuibile su altri siti e applicabile a un'ampia gamma di casi d'uso. Nell'ambito della sua rivoluzione industriale interna, Reckitt desiderava soluzioni contemporanee e basate sui dati che contribuissero a trarre vantaggio dall'IA e dall'apprendimento automatico a livello di azienda. La raccolta, l'utilizzo, l'analisi e la condivisione dei dati sono fondamentali per qualsiasi fabbrica abilitata al digitale.

«La nostra azienda è estremamente ricca di dati e ne utilizziamo una quantità molto ridotta a causa della mancanza di accesso a tali informazioni», afferma Carter. «Vogliamo eliminare la necessità di passare al setaccio dei foglio di calcolo per cercare informazioni. Vogliamo dedicare meno tempo alla raccolta dei dati e più tempo alla loro gestione».

Reckitt dovrà muoversi rapidamente, dato che l'industria manifatturiera nel suo complesso si trova sulla traiettoria dell’Industria 4.0. «Abbiamo effettuato alcuni controlli e ci siamo resi conto che eravamo indietro rispetto a dove dovevamo essere», afferma Carter. «Quando ci siamo resi conto di essere indietro, non volevamo solo cercare di recuperare il ritardo. Volevamo superare la concorrenza».

Jamie Barnes, Maintenance Team Leader presso lo stabilimento Reckitt di Nottingham, in Inghilterra, ricorda le precedenti ricerche di un sistema di monitoraggio della manutenzione. «Alcuni sistemi che abbiamo esaminato disponevano di un proprio dashboard per fornire feedback all'ingegnere», afferma. «Ma richiedevano comunque all’ingegnere di utilizzare due sistemi. Uno per monitorare i dati e un altro per creare l'ordine di lavoro, ordinare i pezzi e così via. Volevamo una soluzione in cui questo avvenisse automaticamente e che comunicasse con il nostro sistema di manutenzione SAP».

Reckitt doveva inoltre affrontare il problema della sicurezza informatica, un elemento spesso trascurato nel settore manifatturiero. «La sicurezza informatica è un aspetto che il settore non ha preso in considerazione fino a poco tempo fa, in quanto ci si affidava a sistemi autonomi e locali. Tuttavia, più ci connettiamo, più mettiamo a rischio la nostra azienda. Solo lo scorso anno, il 50% dei produttori di piccole e medie dimensioni britannici è stato colpito da un qualche tipo di attacco informatico», afferma Ellins. per garantire la sicurezza di persone, prodotti e consumatori, la sicurezza informatica deve essere integrata in tutto ciò che facciamo».