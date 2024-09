Informazioni su Bankwest

Fondata nel 1895 e con sede a Perth, in Australia Occidentale, Bankwest (link esterno a ibm.com) fornisce servizi bancari a privati e aziende nello Stato dell'Australia Occidentale. La banca gestisce un'ampia rete di filiali e business center e offre servizi bancari 24 ore su 24 tramite telefono fisso, internet e mobile. Bankwest fa parte di Commonwealth Bank of Australia (CBA), la più grande banca australiana.