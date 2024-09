Il dottor Anupam Joshi è il professore della famiglia Oros e presidente del dipartimento di Computer Science and Electrical Engineering (CSEE) department presso la UMBC. Per anni, ha utilizzato IBM Cloud for Education per supportare i suoi progetti di ricerca.

"Ad esempio, attualmente sto portando avanti un progetto con gli Stati Uniti e il Giappone per comprendere l'isolamento sociale nelle popolazioni anziane", afferma il dottor Joshi. "Questo studio si basa sui dati audio raccolti dalle conversazioni e gli strumenti di analisi IBM Cloud svolgono un ottimo lavoro fornendoci il tono e il sentiment delle conversazioni, preservando al contempo la privacy."

Il dottor Joshi fornisce inoltre consulenza ai laureati che utilizzano IBM Cloud per progetti di ricerca e sviluppo di tesi. "Il feedback dei miei studenti è uniformemente positivo", afferma. "Ad esempio, quando uno dei miei studenti si è imbattuto in un problema, il problema è stato risolto in un'ora. Gli studenti laureati rispettano i tempi previsti e apprezzano profondamente il fatto che un'azienda delle dimensioni di IBM evada le richieste così rapidamente."

Sulla base della sua esperienza di ricerca con IBM Cloud for Education, la dottoressa Joshi ha scelto la piattaforma Education Solutions on IBM Cloud per insegnare il corso di ingegneria informatica alla UMBC di alto livello sui sistemi operativi. "Al di fuori degli algoritmi, i sistemi operativi sono uno dei corsi più difficili da affrontare in un buon curriculum di informatica", afferma la dottoressa Joshi. "Per eseguire le attività richieste da questo corso, lo stiamo trasferendo su IBM Cloud per utilizzare al meglio la scalabilità del cloud."

Durante la frequentazione del corso, gli studenti devono apportare modifiche al kernel Linux® e riavviare il sistema operativo utilizzando il proprio kernel. "La compilazione di un kernel Linux può richiedere molto tempo sulla propria macchina ed è necessario allestire una "grande scatola", afferma il dott. Joshi. "Grazie all'elasticità della domanda, possiamo far girare le macchine virtuali sul cloud per tutto il semestre quando i progetti sono in scadenza."

Gli studenti della UMBC avranno inoltre l'opportunità di lavorare su macchine virtuali in IBM Cloud, dove potranno sperimentare, gestire il proprio lavoro e acquisire esperienza con le macchine virtuali in preparazione per lavori di ingegneria informatica.

L'istruzione informatica supportata dal cloud risponde al fatto che numerosi studenti provengono da popolazioni poco servite e non possono permettersi laptop potenti. "Il messaggio della UMBC è stato "eccellenza inclusiva." Prendiamo tutti i partecipanti e facciamo del nostro meglio per dare loro i mezzi per avere successo", afferma la dottoressa Joshi. "Invece di dover acquistare macchine costose e all'avanguardia, gli studenti dispongono delle risorse su IBM Cloud che offre loro l'accesso a hardware e software che potrebbero non avere sulle proprie macchine."