Lavorando all'interno dell'azienda di sviluppo IBM Z, i principali stakeholder hanno creato un grafico a matrice di valutazione. Ha presentato un confronto fianco a fianco tra strumenti per il workflow e ha mostrato quali soluzioni hanno soddisfatto e quali non hanno soddisfatto le funzionalità di integrazione degli strumenti utilizzati dal team. "Si è trattato di un impegno durato un anno per assicurarci di selezionare lo strumento giusto per fornire i risultati che stavamo cercando", afferma Odescalchi. "Avevamo anche la libertà di scegliere lo strumento migliore che soddisfacesse i nostri requisiti indispensabili".

Dopo aver ricevuto input dai membri del team di tutto il mondo, è stato definito un minimum viable product (MVP) che soddisfa i criteri chiave di usabilità, scalabilità, integrazione verticale e orizzontale, sicurezza, costo, priorità del backlog, supporto della riga di comando, supporto tecnico e gestione di dati e dipendenze.

Sebbene alla creazione dell'MVP abbia partecipato un'ampia parte del team del portafoglio IBM z, il progetto è iniziato con i team zHW, che si sono impegnati a passare al nuovo strumento per la prima fase di implementazione.

Sulla base di un lungo processo di valutazione globale, lo stack di strumenti IBM Engineering Workflow Management (EWM) è stato selezionato come soluzione. "Essendo completamente obiettivi e lasciando che fossero i criteri e i dati a parlare, siamo stati condotti all'EWM", afferma Odescalchi. "L'EWM è stato lo strumento di consenso che abbiamo concordato collettivamente per fornire la soluzione migliore".

Tra tutti i criteri di selezione, uno dei fattori più importanti era la scalabilità. "Abbiamo bisogno di una soluzione su scala aziendale e non sono molti gli strumenti in grado di supportare il nostro volume di dati e utenti simultanei fornendo allo stesso tempo le prestazioni richieste", afferma Odescalchi.

Il team direttivo della piattaforma zHW ha risposto al problema della complessità sviluppando persone per gli utenti chiave del sistema EWM. "L'attenzione alle persone ci ha consentito di ottenere usabilità e semplicità per le persone che inseriscono i dati e per quelle che li consumano", spiega Odescalchi. "Non saranno sopraffatti da decine di opzioni di menu e selezioni che non sono pertinenti per la loro persona".

Un altro requisito chiave MVP era che i sistemi di gestione dei difetti e track and plan dovevano funzionare come un unico ambiente integrato. "Non volevamo che questi fossero due sistemi eterogenei ed EWM forniva quell'ambiente unico", afferma Odescalchi.

A causa delle dimensioni molto grandi dei file creati durante i test, qualsiasi soluzione dovrebbe supportare allegati di memorizzazione di dati di grandi dimensioni. “I dati devono essere prontamente disponibili in una memoria funzionante. Molti degli altri strumenti hanno richiesto l'archiviazione dopo solo un anno, il che non corrisponde alle funzionalità di cui abbiamo bisogno", afferma Odescalchi. "IBM EWM può archiviare anni di informazioni in tempo reale senza doverle archiviare e nessuno degli altri strumenti è riuscito a fornire tale funzionalità".

Il software IBM EWM coordina l'hub centrale dei dati tecnici per il team di sviluppo della piattaforma ZHW e funziona in tandem con la soluzione IBM Engineering Lifecycle Management (ELM). "Alcuni team potrebbero utilizzare un processo agile che ha un workflow totalmente diverso rispetto a quello a cascata, ma deve comunque essere integrato ed essere utilizzato dagli altri team", afferma Roberts. "La personalizzazione del workflow all'interno di ELM aiuta la soluzione ad adattarsi a ogni team pur continuando a coordinare una visualizzazione dei dati di sviluppo e dei progressi".

Infine, per garantire che l'hardware sia pronto per il rilascio, il team completa il test con la soluzione IBM Engineering Test Management (ETM). “Perché, ancora una volta, questo è hardware. Finisci con una cosa fisica che hai sviluppato. Pertanto, le cose devono essere testate attentamente—e tutto deve risultare corretto al primo tentativo", afferma Roberts.