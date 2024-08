Sebuah alat bantu untuk memantau, menganalisis, dan menyesuaikan kinerja aplikasi IBM Db2 for z/OS dan IBM Db2. Pengguna dapat mendeteksi masalah kinerja, mengisolasinya, dan menyelesaikannya dengan lebih cepat. Alat ini adalah bagian dari rangkaian produk peranti lunak OMEGAMON .

OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS tersedia sebagai bagian dari IBM Service Management Suite for z/OS.