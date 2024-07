Gunakan Debug Aplikasi IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS untuk memahami transaksi dan program mana yang saat ini menggunakan pengelola antrean. Dengan IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS, para pakar domain akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang fitur-fitur yang berpusat pada mainframe termasuk detail terkait Tran/Pgm, CICS Jobs, IMS Jobs, Buffer Pools, Channel Initiators, SMDS, Page Set, dan status Logs Data Set.