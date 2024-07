IBM® Tivoli® OMEGAMON® XE on z/VM® and Linux® adalah agen pemantauan yang memberikan kemampuan untuk melihat data yang dikumpulkan dari beberapa sistem pada satu antarmuka yang mudah digunakan dan fleksibel. Ini adalah bagian dari kelompok produk piranti lunak OMEGAMON.

IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux memungkinkan Anda untuk melihat data z/VM yang diambil dari Performance Toolkit untuk VM bersamaan dengan tampilan Linux pada data kinerja sistem IBM Z. Kemampuan beberapa tampilan ini membantu Anda memecahkan masalah dengan lebih cepat dan mengelola lingkungan yang kompleks secara lebih efektif.

Lihat cara kerja OMEGAMON XE on z/VM and Linux Hal yang dapat Anda lakukan dengan OMEGAMON XE on z/VM and Linux