IBM Z® OMEGAMON® AI for JVM secara otomatis menemukan semua Java® Virtual Machines on z/OS online dan menyediakan metrik sumber daya terperinci untuk seluruh penerapan Java di seluruh perusahaan. Melihat semua permintaan Application Programming Interface (API) yang mengalir melalui IBM® z/OS® Connect Enterprise Edition, yang merinci throughput, kode kesalahan, ukuran muatan, dan detail tentang penyedia layanan (System of Record). Manfaatkan peringatan yang disediakan produk untuk mengidentifikasi dengan cepat masalah kinerja terkait Java dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah tersebut berdampak pada bisnis. Integrasikan dengan produk lain dalam keluarga OMEGAMON untuk memberikan kemampuan manajemen z/OS yang mulus.

Memungkinkan machine learning untuk secara proaktif mengidentifikasi masalah operasional umum menggunakan metrik OMEGAMON dan menghubungkan peristiwa melalui IBM Cloud Pak® for AIOps.