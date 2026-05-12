Apa itu analisis bagaimana jika?

Analisis bagaimana-jika adalah metode perencanaan strategis yang mengubah nilai input dalam suatu rumus untuk membantu bisnis memodelkan berbagai skenario.
Analisis ini membangun model keuangan sebagai dasar bagi tim keuangan dan membantu mereka memahami bagaimana berbagai variabel dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
Proses ini penting bagi bisnis karena analisis bagaimana-jika mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan perkiraan yang akurat. Analisis ini juga bermanfaat untuk analisis skenario dan analisis sensitivitas. Selain itu, analisis bagaimana-jika merupakan aset penting bagi perencanaan keuangan terpadu dan fungsi manajemen risiko.
Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu fitur utama yang membedakan tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A). Inti dari kemampuan beradaptasi ini adalah pergeseran menuju penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) dan model machine learning (ML) yang terintegrasi ke dalam analisis bagaimana-jika.
Pendekatan yang ditanamkan teknologi ini melampaui kemampuan analisis bagaimana-jika tradisional dengan memanfaatkan AI untuk perkiraan guna menghasilkan insight yang unik dan bernilai, mengotomatiskan berbagai fungsi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.
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Pada tingkat tinggi, analisis bagaimana-jika bekerja dengan mengevaluasi potensi perubahan positif atau negatif pada satu atau lebih variabel. Variabel-variabel ini juga disebut sebagai asumsi dan dapat berupa perubahan kecil maupun fluktuasi besar, tergantung pada situasinya.
Beberapa variabel tersebut mencakup total pendapatan, churn, total pengeluaran, biaya barang yang dijual (COGS), pajak, inflasi, kewajiban, dan suku bunga. Organisasi modern harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut serta variabel lainnya ketika mengembangkan rencana bisnis.
Analisis bagaimana-jika dilakukan dalam buku kerja Microsoft Excel, biasanya dengan membuka tab Data dan memilih alat yang sesuai dari menu drop-down analisis bagaimana-jika.
Alat FP&A modern menawarkan integrasi langsung dengan spreadsheet Excel, sehingga memudahkan organisasi untuk membersihkan dan mengelola data serta terhubung dengan sistem yang sudah ada, seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP). Alat-alat ini juga dapat menawarkan AI dalam fungsi pemodelan keuangan dan alat otomatisasi keuangan untuk menyederhanakan proses analisis.
Dari sana, tim keuangan dapat memilih dari berbagai alat analisis bagaimana jika untuk membuat skenario:
Ada dua metode utama analisis bagaimana-jika: analisis skenario dan analisis sensitivitas.
Pendekatan spesifik lainnya mencakup analisis Goal Seek, analisis simulasi dan perencanaan skenario.
Analisis skenario paling berguna ketika mengevaluasi dampak dari berbagai perubahan dan variabel pasar yang tidak diketahui. Proses ini menilai dampak dari peristiwa atau skenario potensial yang dapat terjadi di masa depan. Perubahan dalam skenario dapat mencakup perubahan kondisi pasar, perubahan tarif pajak, atau kenaikan biaya layanan.
Dalam pemodelan keuangan, analisis skenario digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai bisnis dan arus kas. Skenario umumnya dibagi menjadi kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus dasar. Tim keuangan menggunakan analisis ini untuk memahami berbagai kemungkinan hasil serta mengevaluasi hasil yang diinginkan.
Analisis sensitivitas mengkaji bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen tertentu dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini paling sesuai bagi organisasi yang ingin berfokus pada satu tujuan serta memahami bagaimana satu variabel dapat memengaruhi keseluruhan anggaran atau tujuan keuangan tahunan.
Analis keuangan akan menggunakan pendekatan ini dalam boundary yang ditentukan oleh input dan mengevaluasi dampaknya terhadap margin keuntungan organisasi. Analisis data di Excel merupakan alat yang ampuh bagi organisasi yang ingin meningkatkan kredibilitas model keuangan mereka.
Analisis bagaimana-jika yang berhasil bergantung pada eksekusi dan kolaborasi yang kuat. Meskipun prosesnya dapat sedikit berbeda di setiap organisasi, panduan langkah demi langkah ini dapat menjadi titik awal yang baik.
Analisis bagaimana-jika dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan dampak terbesar terhadap laba organisasi.
Konsultasikan dengan chief financial officer (CFO) dan para pemimpin lainnya pada tahap awal ini untuk memperoleh insight mengenai faktor-faktor yang paling penting. Tim keuangan dapat menggunakan faktor-faktor tersebut untuk membuat skenario bagaimana-jika dan mulai mengembangkan strategi analisis.
Sebagian besar analisis dimulai dengan menetapkan baseline sebagai acuan perbandingan. Organisasi harus mengumpulkan data historis dan mengonsolidasikan informasi mengenai strategi bisnis secara keseluruhan sebelum melakukan analisis bagaimana-jika.
Misalnya, jika fokus analisis adalah jumlah karyawan, analis perlu mengumpulkan dan menyusun data yang berkaitan dengan variabel tersebut. Tahap ini dapat memakan waktu dan sumber daya, tetapi merupakan bagian penting dari proses analisis.
Setelah menetapkan baseline dan mengidentifikasi berbagai faktor, prioritaskan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil keuangan.
Terkadang, data baru dapat mengurangi pentingnya faktor-faktor tertentu sehingga faktor tersebut menjadi kurang relevan dalam analisis. Untuk menghindari hal ini, gunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif saat menilai tingkat kepentingan setiap faktor.
Tim keuangan perlu mengajukan pertanyaan seperti, ‘Apakah ada faktor lain yang lebih tepat untuk mewakili hipotesis ini?‘ dan ‘Apa tujuan dari menganalisis faktor ini?‘
Setelah memilih faktor yang paling relevan dan berpengaruh, tim keuangan siap menyusun analisis bagaimana-jika. Langkah selanjutnya akan bergantung pada alat FP&A yang digunakan serta jenis analisis yang dilakukan, apakah analisis skenario atau analisis sensitivitas.
Untuk analisis skenario, gabungkan berbagai faktor menjadi ringkasan skenario yang jelas. Selanjutnya, buat metode untuk mensimulasikan dan melacak dampak setiap skenario terhadap variabel-variabel bisnis yang relevan. Sebagian besar organisasi menggunakan Excel untuk tahap ini, dan jika memungkinkan, mengintegrasikannya langsung dengan perangkat lunak FP&A.
Analisis sensitivitas mengikuti langkah-langkah yang serupa, tetapi berfokus pada satu variabel tertentu. Untuk kedua jenis analisis tersebut, tim keuangan perlu menyusun rencana untuk meninjau hasil analisis serta mengidentifikasi potensi kesalahan yang mungkin terjadi.
Langkah awal yang baik dalam melakukan analisis bagaimana-jika adalah menetapkan tiga skenario berbeda, masing-masing dengan serangkaian asumsi yang berbeda.
Misalnya, skenario terbaik, skenario terburuk, dan skenario dasar memberikan titik awal yang baik bagi para pemangku kepentingan untuk menganalisis berbagai variabel. Pastikan untuk terus mendokumentasikan alasan di balik setiap asumsi agar para analis memiliki masukan dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik saat menyusun skenario baru.
Tim keuangan perlu meninjau seluruh hasil dari setiap skenario dan mencari pola dalam data untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memberikan dampak paling besar.
Validasikan output dengan membandingkannya terhadap kinerja historis, lalu sesuaikan asumsi jika hasil yang diperoleh tidak realistis. Setelah itu, terapkan temuan tersebut dan ubah menjadi laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh para pemimpin bisnis.
Organisasi yang tangguh mampu membedakan diri dari para pesaingnya. Analisis bagaimana-jika yang dilakukan dengan baik dapat memberikan insight berharga bagi tim FP&A untuk mendukung manajemen keuangan serta meningkatkan kejelasan dalam perencanaan bisnis:
Tim keuangan sebaiknya mengikuti pedoman umum saat melakukan analisis bagaimana-jika. Untuk memastikan insight yang berbasis data dan menghasilkan keputusan yang dapat ditindaklanjuti, tim perlu mengenali berbagai jebakan umum saat menyusun skenario anggaran:
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