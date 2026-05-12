Apa itu analisis bagaimana jika?

Analisis ini membangun model keuangan sebagai dasar bagi tim keuangan dan membantu mereka memahami bagaimana berbagai variabel dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Proses ini penting bagi bisnis karena analisis bagaimana-jika mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan perkiraan yang akurat. Analisis ini juga bermanfaat untuk analisis skenario dan analisis sensitivitas. Selain itu, analisis bagaimana-jika merupakan aset penting bagi perencanaan keuangan terpadu dan fungsi manajemen risiko.

Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu fitur utama yang membedakan tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A). Inti dari kemampuan beradaptasi ini adalah pergeseran menuju penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) dan model machine learning (ML) yang terintegrasi ke dalam analisis bagaimana-jika.

Pendekatan yang ditanamkan teknologi ini melampaui kemampuan analisis bagaimana-jika tradisional dengan memanfaatkan AI untuk perkiraan guna menghasilkan insight yang unik dan bernilai, mengotomatiskan berbagai fungsi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.