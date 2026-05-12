Wanita duduk di tempat kerja di depan monitor komputer dan mengetik kode bekerja di kantor
Operasi bisnis

Apa itu analisis bagaimana jika?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
diterbitkan 12 Mei 2026

Analisis bagaimana-jika, didefinisikan

Analisis bagaimana-jika adalah metode perencanaan strategis yang mengubah nilai input dalam suatu rumus untuk membantu bisnis memodelkan berbagai skenario.

Analisis ini membangun model keuangan sebagai dasar bagi tim keuangan dan membantu mereka memahami bagaimana berbagai variabel dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Proses ini penting bagi bisnis karena analisis bagaimana-jika mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan perkiraan yang akurat. Analisis ini juga bermanfaat untuk analisis skenario dan analisis sensitivitas. Selain itu, analisis bagaimana-jika merupakan aset penting bagi perencanaan keuangan terpadu dan fungsi manajemen risiko.

Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu fitur utama yang membedakan tim perencanaan dan analisis keuangan (FP&A). Inti dari kemampuan beradaptasi ini adalah pergeseran menuju penggunaan alat kecerdasan buatan (AI) dan model machine learning (ML) yang terintegrasi ke dalam analisis bagaimana-jika.

Pendekatan yang ditanamkan teknologi ini melampaui kemampuan analisis bagaimana-jika tradisional dengan memanfaatkan AI untuk perkiraan guna menghasilkan insight yang unik dan bernilai, mengotomatiskan berbagai fungsi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

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Bagaimana cara kerja analisis apa-jika?

Pada tingkat tinggi, analisis bagaimana-jika bekerja dengan mengevaluasi potensi perubahan positif atau negatif pada satu atau lebih variabel. Variabel-variabel ini juga disebut sebagai asumsi dan dapat berupa perubahan kecil maupun fluktuasi besar, tergantung pada situasinya.

Beberapa variabel tersebut mencakup total pendapatan, churn, total pengeluaran, biaya barang yang dijual (COGS), pajak, inflasi, kewajiban, dan suku bunga. Organisasi modern harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut serta variabel lainnya ketika mengembangkan rencana bisnis.

Analisis bagaimana-jika dilakukan dalam buku kerja Microsoft Excel, biasanya dengan membuka tab Data dan memilih alat yang sesuai dari menu drop-down analisis bagaimana-jika.

Alat FP&A modern menawarkan integrasi langsung dengan spreadsheet Excel, sehingga memudahkan organisasi untuk membersihkan dan mengelola data serta terhubung dengan sistem yang sudah ada, seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP). Alat-alat ini juga dapat menawarkan AI dalam fungsi pemodelan keuangan dan alat otomatisasi keuangan untuk menyederhanakan proses analisis.

Dari sana, tim keuangan dapat memilih dari berbagai alat analisis bagaimana jika untuk membuat skenario:

  • Manajer skenario: Fungsi ini, yang dapat diakses melalui kotak dialog, memungkinkan pengguna membuat dan menyimpan beberapa kumpulan nilai (skenario) serta membandingkan hasilnya. Manajer skenario memungkinkan pembuatan berbagai skenario tanpa harus mengetik ulang nilai secara manual atau membuat perbandingan berdampingan antara skenario kasus terbaik dan kasus terburuk.
  • Goal Seek: Alat analisis bagaimana-jika ini menggunakan perhitungan terbalik dari sebuah rumus untuk menemukan nilai input yang diperlukan agar sel yang berubah dapat mencapai hasil tertentu. Misalnya, jika nilai target pada sel hasil adalah laba sebesar 50.000 USD, tim keuangan dapat menggunakan Goal Seek untuk menentukan input yang dibutuhkan. Input tersebut juga dapat merepresentasikan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai target.
  • Tabel data: Ini adalah susunan terstruktur dari sel-sel yang berpotongan pada baris dan kolom, yang sering kali memerlukan sel input baris atau sel input kolom tertentu agar dapat berfungsi. Alat ini dirancang untuk menyimpan dan menampilkan data secara seragam. Tim keuangan dapat membuat beberapa tabel data dengan nilai input yang berbeda melalui referensi sel tertentu untuk mengevaluasi bagaimana perubahan kecil tersebut akan memengaruhi model keuangan.
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Jenis-jenis analisis “bagaimana jika“

Ada dua metode utama analisis bagaimana-jika: analisis skenario dan analisis sensitivitas.

Pendekatan spesifik lainnya mencakup analisis Goal Seek, analisis simulasi dan perencanaan skenario.

Analisis skenario

Analisis skenario paling berguna ketika mengevaluasi dampak dari berbagai perubahan dan variabel pasar yang tidak diketahui. Proses ini menilai dampak dari peristiwa atau skenario potensial yang dapat terjadi di masa depan. Perubahan dalam skenario dapat mencakup perubahan kondisi pasar, perubahan tarif pajak, atau kenaikan biaya layanan.

Dalam pemodelan keuangan, analisis skenario digunakan untuk memperkirakan perubahan nilai bisnis dan arus kas. Skenario umumnya dibagi menjadi kasus terbaik, kasus terburuk, dan kasus dasar. Tim keuangan menggunakan analisis ini untuk memahami berbagai kemungkinan hasil serta mengevaluasi hasil yang diinginkan.

Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas mengkaji bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen tertentu dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini paling sesuai bagi organisasi yang ingin berfokus pada satu tujuan serta memahami bagaimana satu variabel dapat memengaruhi keseluruhan anggaran atau tujuan keuangan tahunan.

Analis keuangan akan menggunakan pendekatan ini dalam boundary yang ditentukan oleh input dan mengevaluasi dampaknya terhadap margin keuntungan organisasi. Analisis data di Excel merupakan alat yang ampuh bagi organisasi yang ingin meningkatkan kredibilitas model keuangan mereka.

Enam langkah untuk melakukan analisis bagaimana-jika

Analisis bagaimana-jika yang berhasil bergantung pada eksekusi dan kolaborasi yang kuat. Meskipun prosesnya dapat sedikit berbeda di setiap organisasi, panduan langkah demi langkah ini dapat menjadi titik awal yang baik.

1. Identifikasi tren dan fungsi

Analisis bagaimana-jika dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan dampak terbesar terhadap laba organisasi.

Konsultasikan dengan chief financial officer (CFO) dan para pemimpin lainnya pada tahap awal ini untuk memperoleh insight mengenai faktor-faktor yang paling penting. Tim keuangan dapat menggunakan faktor-faktor tersebut untuk membuat skenario bagaimana-jika dan mulai mengembangkan strategi analisis.

2. Tetapkan rencana dan strategi

Sebagian besar analisis dimulai dengan menetapkan baseline sebagai acuan perbandingan. Organisasi harus mengumpulkan data historis dan mengonsolidasikan informasi mengenai strategi bisnis secara keseluruhan sebelum melakukan analisis bagaimana-jika.

Misalnya, jika fokus analisis adalah jumlah karyawan, analis perlu mengumpulkan dan menyusun data yang berkaitan dengan variabel tersebut. Tahap ini dapat memakan waktu dan sumber daya, tetapi merupakan bagian penting dari proses analisis.

3. Prioritaskan bagaimana-jika

Setelah menetapkan baseline dan mengidentifikasi berbagai faktor, prioritaskan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil keuangan.

Terkadang, data baru dapat mengurangi pentingnya faktor-faktor tertentu sehingga faktor tersebut menjadi kurang relevan dalam analisis. Untuk menghindari hal ini, gunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif saat menilai tingkat kepentingan setiap faktor.

Tim keuangan perlu mengajukan pertanyaan seperti, ‘Apakah ada faktor lain yang lebih tepat untuk mewakili hipotesis ini?‘ dan ‘Apa tujuan dari menganalisis faktor ini?‘

4. Susun analisisnya

Setelah memilih faktor yang paling relevan dan berpengaruh, tim keuangan siap menyusun analisis bagaimana-jika. Langkah selanjutnya akan bergantung pada alat FP&A yang digunakan serta jenis analisis yang dilakukan, apakah analisis skenario atau analisis sensitivitas.

Untuk analisis skenario, gabungkan berbagai faktor menjadi ringkasan skenario yang jelas. Selanjutnya, buat metode untuk mensimulasikan dan melacak dampak setiap skenario terhadap variabel-variabel bisnis yang relevan. Sebagian besar organisasi menggunakan Excel untuk tahap ini, dan jika memungkinkan, mengintegrasikannya langsung dengan perangkat lunak FP&A.

Analisis sensitivitas mengikuti langkah-langkah yang serupa, tetapi berfokus pada satu variabel tertentu. Untuk kedua jenis analisis tersebut, tim keuangan perlu menyusun rencana untuk meninjau hasil analisis serta mengidentifikasi potensi kesalahan yang mungkin terjadi.

5. Jalankan analisis dan menilai hasil

Langkah awal yang baik dalam melakukan analisis bagaimana-jika adalah menetapkan tiga skenario berbeda, masing-masing dengan serangkaian asumsi yang berbeda.

Misalnya, skenario terbaik, skenario terburuk, dan skenario dasar memberikan titik awal yang baik bagi para pemangku kepentingan untuk menganalisis berbagai variabel. Pastikan untuk terus mendokumentasikan alasan di balik setiap asumsi agar para analis memiliki masukan dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik saat menyusun skenario baru.

6. Ulasan dan perbarui

Tim keuangan perlu meninjau seluruh hasil dari setiap skenario dan mencari pola dalam data untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memberikan dampak paling besar.

Validasikan output dengan membandingkannya terhadap kinerja historis, lalu sesuaikan asumsi jika hasil yang diperoleh tidak realistis. Setelah itu, terapkan temuan tersebut dan ubah menjadi laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh para pemimpin bisnis.

Manfaat analisis “bagaimana jika“

Organisasi yang tangguh mampu membedakan diri dari para pesaingnya. Analisis bagaimana-jika yang dilakukan dengan baik dapat memberikan insight berharga bagi tim FP&A untuk mendukung manajemen keuangan serta meningkatkan kejelasan dalam perencanaan bisnis:

  • Keunggulan kompetitif yang lebih besar: Bersikap proaktif dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan di masa depan menempatkan organisasi pada posisi yang lebih unggul. Melalui analisis bagaimana-jika, tim keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat serta menyiapkan rencana kontinjensi sebelum suatu situasi terjadi. Kelincahan ini membantu organisasi tetap selangkah lebih maju dalam menghadapi tantangan sekaligus mengoptimalkan strategi penetapan harga dan profitabilitas.
  • Manajemen risiko yang lebih baik: Memahami dampak keuangan dari berbagai perubahan dan memiliki rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya membantu mengurangi risiko operasional. Hasil analisis bagaimana-jika memungkinkan organisasi menjalankan operasinya dengan keyakinan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih kuat. Organisasi dapat memperkirakan kebutuhan arus kas secara lebih akurat serta mengelola gangguan rantai pasokan tanpa mengorbankan nilai bisnis. Pendekatan ini memperkuat profil risiko perusahaan dan membantu memastikan operasional tetap berjalan, bahkan dalam skenario terburuk.
  • Ketahanan yang lebih baik: Melakukan analisis bagaimana-jika dan mengevaluasi berbagai skenario potensial membantu mengungkap kelemahan dalam organisasi. Dengan informasi tersebut, organisasi dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi peristiwa di masa depan maupun perubahan pasar yang tidak dapat diprediksi. Analisis bagaimana-jika juga memungkinkan tim keuangan mengevaluasi berbagai alternatif tindakan dan menentukan pilihan yang memberikan hasil terbaik.

Praktik terbaik untuk analisis “bagaimana jika“ yang efektif

Tim keuangan sebaiknya mengikuti pedoman umum saat melakukan analisis bagaimana-jika. Untuk memastikan insight yang berbasis data dan menghasilkan keputusan yang dapat ditindaklanjuti, tim perlu mengenali berbagai jebakan umum saat menyusun skenario anggaran:

  • Tetapkan asumsi yang realistis: Dasarkan asumsi pada data aktual, data historis, dan tolok ukur industri, bukan pada asumsi yang tidak realistis atau kecil kemungkinannya dapat dicapai, bahkan dalam kondisi yang paling ideal.
  • Gunakan model yang sederhana: Mulailah dengan beberapa variabel yang paling berpengaruh dan hindari membuat proses menjadi terlalu rumit. Model yang kompleks meningkatkan beban kerja tim keuangan dan lebih rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, gunakan pendekatan yang sederhana pada tahap awal serta dokumentasikan seluruh proses dengan baik.
  • Perhitungkan bias: Pertimbangkan potensi bias dalam analisis bagaimana-jika dan pahami bahwa bias tersebut dapat memengaruhi hasil. Meskipun bias terkadang tidak dapat dihindari. Kenali bias-bias tersebut saat melakukan analisis dan bersikaplah transparan mengenai pengaruhnya terhadap faktor-faktor tertentu.
  • Uji beberapa skenario: Mulailah dengan skenario terbaik, skenario dasar, dan skenario terburuk, kemudian perluas analisis ke berbagai kemungkinan lainnya untuk memperoleh gambaran hasil yang lebih realistis.
  • Dokumentasikan temuan: Simpan dokumentasi seluruh skenario dan asumsi yang digunakan. Bersiaplah untuk mengomunikasikan hasil kepada para pemangku kepentingan dan departemen terkait. Visualisasi serta dasbor dapat membantu menyampaikan temuan teknis dengan lebih jelas dan memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memahaminya.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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