Apa yang dimaksud dengan pengadaan berkelanjutan?

Diterbitkan: 19 Desember 2023
Kontributor: Tom Krantz, Alexandra Jonker
Pengadaan berkelanjutan adalah integrasi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses pengadaan organisasi. Hal ini mendorong perusahaan untuk mendapatkan produk dan layanan yang mereka butuhkan sambil mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, harapan pemangku kepentingan, dan persyaratan peraturan.
Pengadaan mengacu pada cara perusahaan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dari sumber eksternal agar dapat beroperasi secara efisien. Sering kali, organisasi akan mengikuti proses tender atau penawaran kompetitif untuk memastikan mereka mendapatkan harga terbaik sambil menyeimbangkan faktor-faktor seperti kualitas, lokasi, dan waktu. Pengadaan berkelanjutan berbeda karena tujuannya adalah agar organisasi dapat memenuhi kebutuhan produk dan layanan mereka dengan harga terbaik sekaligus memberikan dampak positif terhadap tiga dimensi keberlanjutan: lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.
Pengadaan berkelanjutan dapat diselaraskan dengan kerangka kerja triple bottom line (TBL), yang memprioritaskan tiga P, yaitu people, planet, dan profit. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa dengan memaksimalkan ketiga lini bisnis, organisasi akan lebih mungkin untuk memiliki dampak positif terhadap dunia sambil tetap meningkatkan kinerja keuangan.
Tiga dimensi keberlanjutan adalah lingkungan, sosial dan ekonomi.
Keberlanjutan lingkungan berfokus pada penanggulangan masalah lingkungan seperti perubahan iklim. Sebagai contoh, perusahaan dapat memilih untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dengan beralih dari sumber daya yang terbatas seperti bahan bakar fosil dan merangkul sumber energi terbarukan.
Keberlanjutan sosial belum didefinisikan dengan jelas, meskipun telah disarankan bahwa keberlanjutan sosial mencakup semua aktivitas manusia dan bahwa semua domain keberlanjutan bermuara pada komponen sosial. Keberlanjutan sosial memprioritaskan hak asasi manusia dan mengakui bahwa kesejahteraan semua orang menentukan umur panjang, keberhasilan, dan keberlanjutan masyarakat.
Keberlanjutan ekonomi berfokus pada usaha yang berkelanjutan (yaitu menguntungkan). Kadang-kadang hal ini terlihat bertentangan dengan kelestarian lingkungan, meskipun perusahaan telah membuat langkah yang berarti untuk menanamkan keberlanjutan ke dalam bisnis mereka dengan mengadopsi praktik-praktik yang lebih sadar lingkungan dan sosial seperti pengadaan berkelanjutan.
Ancaman perubahan iklim dan tanda-tanda dampak buruknya dapat dilihat dari hilangnya keanekaragaman hayati, kekurangan pangan dan air, serta meningkatnya bencana alam. Sebagai tanggapan, beberapa organisasi berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) atau menghilangkan limbah dari rantai pasokan mereka.
Selain itu, perusahaan-perusahaan semakin diharapkan untuk mengadopsi praktik-praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan menunjukkan kemajuan mereka melalui pelaporan keberlanjutan. Para pemangku kepentingan memberikan penekanan yang lebih besar untuk melihat inisiatif ESG dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dijalankan, dan itulah sebabnya undang-undang seperti Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD) telah disahkan. CSRD mewajibkan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa (UE) untuk melaporkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dari aktivitas bisnis mereka, serta inisiatif ESG mereka, melalui pelaporan ESG.
Banyak organisasi juga mempertimbangkan apa artinya bagi operasi mereka untuk mematuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara keseluruhan, ada 17 SDG, meskipun para profesional pengadaan cenderung berfokus pada Tujuan ke-12 yang menekankan perlunya “memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan”. Untuk mencapai Tujuan 12, sebelas target yang berbeda telah diuraikan. Salah satunya-target 12.7, secara khusus bertujuan untuk “mendorong praktik pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. ”1
Setiap aspek pengadaan, mulai dari pengambilan keputusan, pengadaan, hingga pemeriksaan fungsi di masa depan, dapat diteliti untuk memastikan organisasi memiliki strategi pengadaan berkelanjutan yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini memberikan tekanan pada para profesional di bidang rantai pasokan dan pengadaan untuk menetapkan tujuan seperti menurunkan jejak karbon perusahaan mereka dengan mengurangi emisi, terus memantau pelanggaran hak asasi manusia seperti pekerja anak, dan mengadopsi praktik pengadaan yang lebih berkelanjutan.
Tergantung di mana suatu organisasi berada, pengadaan berkelanjutan dapat diterapkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan.
Sebagai contoh, Uni Eropa mewajibkan perusahaan untuk menerapkan praktik pengadaan yang berkelanjutan, sedangkan Amerika Serikat mendorong tetapi tidak mewajibkan pengungkapan di sektor swasta. Organisasi dapat mempertimbangkan kebijakan, persyaratan, dan standar pengadaan berikut ini ketika membentuk strategi pengadaan berkelanjutan mereka:
Beberapa standar internasional telah diperkenalkan, seperti ISO 20400:2017.2 Dokumen ini memberikan panduan tentang penerapan praktik berkelanjutan ke dalam proses pengadaan perusahaan dan dapat membantu menginformasikan strategi manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan.
Petunjuk Pengadaan Publik Uni Eropa menetapkan bahwa proses pengadaan publik harus mempertimbangkan kriteria ESG.3 Di Amerika Serikat, sebuah proposal baru, yaitu aturan pengadaan Produk dan Jasa Berkelanjutan, telah diajukan oleh Federal Acquisition Regulation (FAR) Council, yang mengarahkan para pembeli federal untuk membeli produk dan jasa yang berkelanjutan.4
Seringkali, perusahaan didorong (atau diwajibkan) untuk mengungkapkan kinerja keberlanjutan mereka dan menunjukkan komitmen mereka terhadap pengadaan yang berkelanjutan. Global Reporting Initiative (GRI ) menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk menyusun pelaporan ESG dan keberlanjutan mereka.
Di berbagai sektor, terdapat peraturan khusus industri yang bertujuan untuk membuat pengadaan lebih berkelanjutan. Organisasi seperti Sustainability Accounting Standards Board (SASB) menyediakan standar khusus industri untuk membantu perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan mereka.
Beberapa manfaat penting dari pengadaan berkelanjutan meliputi:
Mengadopsi kebijakan pengadaan yang berkelanjutan, baik dalam skala global dengan mengintegrasikan CSR ke dalam proses pengadaan atau dalam skala lokal dengan hanya menggunakan bahan daur ulang, dapat menempatkan perusahaan di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan keberlanjutan mereka. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan nilai merek dengan meningkatkan reputasi dan skor ESG perusahaan. Keduanya dapat menciptakan keunggulan kompetitif.
Membuat keputusan pembelian yang lebih berkelanjutan dapat meningkatkan operasi pengadaan dan menghasilkan manfaat seperti pengurangan biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, perusahaan yang memprioritaskan sumber bahan baku yang berkelanjutan dapat memperoleh harga bahan baku yang lebih baik dengan bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah setempat. Dalam jangka panjang, mereka mungkin menemukan bahwa melokalisasi rantai pasokan mereka dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca mereka.
Kunci dari manajemen rantai pasokan yang efisien adalah memiliki data yang tepat. Ini juga berlaku untuk pengadaan yang berkelanjutan. Dengan metrik yang tepat, baik untuk melacak konsumsi energi atau emisi ruang lingkup 3, para profesional pengadaan barang dan jasa dapat mengkalibrasi strategi manajemen risiko mereka untuk mengaudit pemasok, meramalkan tren, dan menavigasi potensi gangguan dalam rantai pasokan.
Pengadaan berkelanjutan memprioritaskan kesejahteraan semua orang dalam rantai nilai. Dari sudut pandang lingkungan, hal ini berarti mengurangi limbah dan menggunakan lebih sedikit air. Dari sudut pandang sosial, hal ini berarti menciptakan kondisi kerja yang lebih baik bagi orang-orang di seluruh rantai pasokan. Dari sudut pandang tata kelola, hal ini berarti mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan.
Berikut adalah cara perusahaan dapat menanamkan keberlanjutan ke dalam proses pengadaan mereka:
Perusahaan dapat memeriksa infrastruktur pengadaan mereka, serta inisiatif ESG mereka, untuk mendapatkan tolok ukur bagi keduanya. ISO 20400:17 menyediakan kerangka kerja strategis untuk penilaian, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan garis dasar dan menentukan langkah selanjutnya untuk pengadaan yang berkelanjutan.
Mengingat jumlah kerangka kerja dan standar yang ada (misalnya, CSRD, GRI, SASB, dll.) ada beberapa metrik yang dapat membantu organisasi melacak inisiatif pengadaan berkelanjutan mereka. Ini berkisar dari lingkungan (pengurangan limbah dalam meter kubik) hingga sosial (keterlibatan masyarakat dalam jam sukarela) hingga tata kelola (kepatuhan terhadap perilaku global PBB).
Organisasi didorong untuk berbicara dengan mitra mereka tentang tujuan keberlanjutan dan metrik ESG. Perusahaan dapat meminta informasi dari perusahaan pihak ketiga seperti Bloomberg, S&P Indeks Dow Jones dan lainnya.
Melalui pengadaan yang berkelanjutan, organisasi dapat menyeimbangkan efisiensi operasional dengan keberlanjutan dengan menggunakan bahan daur ulang atau bahan terbarukan, menerapkan langkah-langkah konservasi air, menerapkan praktik manajemen energi terbarukan, dan banyak lagi.
