Apa yang dimaksud dengan pengadaan berkelanjutan?

Ancaman perubahan iklim dan tanda-tanda dampak buruknya dapat dilihat dari hilangnya keanekaragaman hayati, kekurangan pangan dan air, serta meningkatnya bencana alam. Sebagai tanggapan, beberapa organisasi berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) atau menghilangkan limbah dari rantai pasokan mereka.

Selain itu, perusahaan-perusahaan semakin diharapkan untuk mengadopsi praktik-praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan menunjukkan kemajuan mereka melalui pelaporan keberlanjutan. Para pemangku kepentingan memberikan penekanan yang lebih besar untuk melihat inisiatif ESG dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dijalankan, dan itulah sebabnya undang-undang seperti Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD) telah disahkan. CSRD mewajibkan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa (UE) untuk melaporkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dari aktivitas bisnis mereka, serta inisiatif ESG mereka, melalui pelaporan ESG.

Banyak organisasi juga mempertimbangkan apa artinya bagi operasi mereka untuk mematuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Secara keseluruhan, ada 17 SDG, meskipun para profesional pengadaan cenderung berfokus pada Tujuan ke-12 yang menekankan perlunya “memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan”. Untuk mencapai Tujuan 12, sebelas target yang berbeda telah diuraikan. Salah satunya-target 12.7, secara khusus bertujuan untuk “mendorong praktik pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. ”1

Setiap aspek pengadaan, mulai dari pengambilan keputusan, pengadaan, hingga pemeriksaan fungsi di masa depan, dapat diteliti untuk memastikan organisasi memiliki strategi pengadaan berkelanjutan yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini memberikan tekanan pada para profesional di bidang rantai pasokan dan pengadaan untuk menetapkan tujuan seperti menurunkan jejak karbon perusahaan mereka dengan mengurangi emisi, terus memantau pelanggaran hak asasi manusia seperti pekerja anak, dan mengadopsi praktik pengadaan yang lebih berkelanjutan.