Lebih detailnya, HRM adalah arsitektur jaringan neural khas yang menerapkan satu algoritma khas untuk menghasilkan output serta menerapkan beberapa algoritma khas untuk mengoptimalkan parameter model selama pelatihan. Meskipun kinerja HRM kerap dibandingkan dengan LLM untuk tolok ukur tertentu yang secara historis didominasi oleh penalaran LLM, perbandingan tersebut sebenarnya tidak setara. HRM adalah model sempit dan spesifik per tugas yang dirancang secara eksplisit untuk menangani masalah penalaran, sedangkan LLM penalaran merupakan model generalis yang dapat diterapkan pada masalah penalaran (serta banyak tugas lainnya).

Meskipun mampu memecahkan masalah kompleks, HRM tidak mampu melakukan percakapan, pembuatan kode, peringkasan, atau tugas lain yang biasanya terkait dengan model AI generatif. Agar dapat menyelesaikan masalah sesuai keinginan Anda, HRM harus dilatih langsung menggunakan jenis masalah yang relevan. Sebaliknya, LLM biasanya dilatih menggunakan sejumlah besar data yang sangat bervariasi, kemudian diinstruksikan (melalui prompting dengan beberapa contoh) untuk memecahkan masalah baru dengan menyimpulkan aturan-aturannya.

Inti dari konsep HRM adalah “hierarki” loop berulang yang terinspirasi dari cara otak manusia memproses informasi pada berbagai tingkat dan frekuensi. Sebuah “loop dalam” (inner loop) terdiri dari dua modul. Modul pertama melakukan komputasi tingkat rendah dengan cepat, dan modul lainnya yang lebih lambat, tetapi memiliki komputasi tingkat tinggi, memandu modul tingkat rendah yang pertama. Sebuah “loop luar” (outer loop) memandu loop dalam untuk mengulangi komputasinya secara iteratif guna menyempurnakan dan meningkatkan kualitas output model.

HRM pertama kali diperkenalkan sebagai model sumber terbuka yang dijelaskan dalam sebuah makalah oleh Guan Wang, dkk. pada bulan Juni 2025. Berukuran hanya 27 juta parameter, model ini mengalahkan model-model yang jauh lebih besar, seperti o3 dari OpenAI,Claude 3.7 Sonnet dari Anthropic, dan Deepseek-R1—yang memiliki 671 miliar parameter—pada beberapa tolok ukur yang menantang, termasuk ARC-AGI, Sudoku-Extreme, dan Maze-Hard.

Model ini sendiri sebagian besar bersifat eksperimental, dan makalah ini mencatat berbagai kendala praktis sekaligus berbagai kemungkinan yang belum dieksplorasi demi untuk di masa mendatang. Namun demikian, keberhasilan HRM menjadikannya pendekatan alternatif yang menarik untuk menskalakan sistem penalaran, terutama mengingat model ini mampu memberikan efisiensi data ekstrem dalam pelatihan dan ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada kebanyakan LLM. Eksplorasi riset berikutnya, seperti model berulang kecil (tiny recurrent model, TRM), mencapai kemajuan lebih besar dengan menyempurnakan pendekatan dasar HRM dan mengambil inspirasi dari teknik baru yang diperkenalkannya.