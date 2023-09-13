Rantai pasokan berada di bawah tekanan besar. Sebagai pemimpin rantai pasokan, kami telah melihat tingkat gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tantangan dengan jaringan mitra dagang ekosistem kami, perang tarif, perang nyata, dan perputaran yang luar biasa dalam sumber daya manusia. Jumlah pemimpin rantai pasokan senior yang memasuki pensiun mencapai rekor tertinggi. Disambut atau tidak, perubahan skala besar sedang terjadi dalam profesi kita. Dan tepat ketika kita mengira segala sesuatunya tengah kembali normal ke “hybrid” baru, teknologi baru yang aneh dalam AI generatif tampaknya siap untuk menjungkirbalikkan dunia operasi lagi.

Di berbagai berita utama media, kita melihat peringatan suram tentang risiko keberadaan teknologi AI generatif terhadap budaya dan masyarakat kita. Namun sebagai inovator rantai pasokan, kami tahu bahwa ada sejarah yang kaya dalam menerapkan teknologi untuk terus mengoptimalkan operasi. Apakah AI generatif kemungkinan akan mendorong “peristiwa kepunahan” untuk rantai pasokan seperti yang kita kenal? Kami rasa tidak. Sifat dasar dari rantai pasokan adalah evolusioner, dan sudah seperti itu sejak karya kita lahir dari Sistem Produksi Toyota pada tahun 1950-an. Dalam rantai pasokan, kita mengambil risiko yang disengaja tetapi terukur; kita tidak berusaha meraih sesuatu yang sulit dicapai.

Karena profesi kita ingin menerapkan AI generatif, kita pasti akan mengambil pendekatan yang sama. Dengan pola pikir itu, kami melihat potensi peningkatan perubahan langkah dalam efisiensi, produktivitas manusia, dan kualitas. AI generatif memiliki semua potensi untuk berinovasi di luar kendala proses, teknologi, dan manusia saat ini ke masa depan di mana rantai pasokan menjadi dasar untuk memberikan hasil operasional dan pengalaman pelanggan yang lebih kaya. Tetapi kita harus memilih untuk merangkul teknologi baru ini dan menjadikannya bagian dari struktur dari semua yang kita lakukan.