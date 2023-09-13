Rantai pasokan berada di bawah tekanan besar. Sebagai pemimpin rantai pasokan, kami telah melihat tingkat gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tantangan dengan jaringan mitra dagang ekosistem kami, perang tarif, perang nyata, dan perputaran yang luar biasa dalam sumber daya manusia. Jumlah pemimpin rantai pasokan senior yang memasuki pensiun mencapai rekor tertinggi. Disambut atau tidak, perubahan skala besar sedang terjadi dalam profesi kita. Dan tepat ketika kita mengira segala sesuatunya tengah kembali normal ke “hybrid” baru, teknologi baru yang aneh dalam AI generatif tampaknya siap untuk menjungkirbalikkan dunia operasi lagi.
Di berbagai berita utama media, kita melihat peringatan suram tentang risiko keberadaan teknologi AI generatif terhadap budaya dan masyarakat kita. Namun sebagai inovator rantai pasokan, kami tahu bahwa ada sejarah yang kaya dalam menerapkan teknologi untuk terus mengoptimalkan operasi. Apakah AI generatif kemungkinan akan mendorong “peristiwa kepunahan” untuk rantai pasokan seperti yang kita kenal? Kami rasa tidak. Sifat dasar dari rantai pasokan adalah evolusioner, dan sudah seperti itu sejak karya kita lahir dari Sistem Produksi Toyota pada tahun 1950-an. Dalam rantai pasokan, kita mengambil risiko yang disengaja tetapi terukur; kita tidak berusaha meraih sesuatu yang sulit dicapai.
Karena profesi kita ingin menerapkan AI generatif, kita pasti akan mengambil pendekatan yang sama. Dengan pola pikir itu, kami melihat potensi peningkatan perubahan langkah dalam efisiensi, produktivitas manusia, dan kualitas. AI generatif memiliki semua potensi untuk berinovasi di luar kendala proses, teknologi, dan manusia saat ini ke masa depan di mana rantai pasokan menjadi dasar untuk memberikan hasil operasional dan pengalaman pelanggan yang lebih kaya. Tetapi kita harus memilih untuk merangkul teknologi baru ini dan menjadikannya bagian dari struktur dari semua yang kita lakukan.
Mari kita perjelas satu hal sejak awal: AI generatif tidak seperti teknologi apa pun yang pernah kita lihat sebelumnya dalam rantai pasokan. Ini adalah terobosan baru. Jangan tergoda untuk mengabaikan AI generatif sebagai Identifikasi Frekuensi Radio (RFID), Blockchain, atau teknologi “siklus hype” lainnya. Selama lima tahun ke depan, AI generatif akan secara fundamental mengubah cara kita bekerja dalam rantai pasokan. Teknologi ini akan mengotomatiskan pekerjaan yang membosankan, rutin, dan transaksional yang menghabiskan banyak sekali waktu bernilai tambah rendah bagi para profesional kami. Jauh dari menghilangkan nilai kemanusiaan, hal ini akan meningkatkan peran karyawan kami dan memberdayakan mereka untuk menjalankan bisnis secara prediktif, proaktif, dan berwawasan ke depan.
Terlepas dari investasi luar biasa yang telah diterima oleh rantai pasokan kami selama beberapa dekade terakhir, saat ini rantai pasokan kami masih menunjukkan perlunya penemuan kembali yang signifikan. Banyak struktur rantai pasokan tetap terpisah secara fungsional dan kesulitan mengeksekusi dengan menyeluruh sesuai prediksi. Aplikasi dan data sering terperangkap dalam batasan. Beberapa instans ERP menciptakan tantangan dengan fragmentasi pesanan dan komitmen di seluruh sistem yang berbeda. Kombinasi semua keadaan ini menciptakan biaya yang tidak perlu, peningkatan latensi eksekusi, dan pengalaman pelanggan yang kurang optimal. Tidak ada cukup waktu atau investasi untuk mengangkat atau mengganti investasi lama ini. Di sinilah solusi AI generatif (dibangun di cloud dan menghubungkan data secara menyeluruh) akan membuka nilai baru yang luar biasa sekaligus memanfaatkan dan memperpanjang umur investasi teknologi lama. AI generatif menciptakan titik infleksi strategis bagi inovator rantai pasokan dan peluang nyata pertama untuk berinovasi di luar kendala rantai pasokan tradisional.
Sebuah rantai pasokan terkemuka perlu diatur di seluruh rantai nilai. Pemangku kepentingan internal dan eksternal membutuhkan informasi yang cepat dan akurat di ujung jari mereka untuk merencanakan, mengelola, dan mengarahkan rantai pasokan. Untuk mendorong tindakan, insight, dan visibilitas yang dipersonalisasi, data dalam jumlah besar (ERP, WMS, RFID, dan analitik visual) perlu dicerna, dinormalisasi, dan dianalisis dengan kecepatan tinggi. Kebutuhan akan rantai pasokan yang tangkas, tangguh, dan kompetitif tidak pernah sebesar ini.
Mengatasi tantangan ini membutuhkan platform yang dapat dimiliki, dibentuk, dan diskalakan oleh perusahaan sesuai kebutuhan bisnis. Di IBM, kami telah menggunakan hybrid cloud, arsitektur berbasis komponen yang dibangun di atas teknologi terbuka. Menyerap data dalam volume tinggi dengan cepat dan menyesuaikannya sesuai konteks dengan setiap persona adalah suatu pertimbangan. "Mesin" ini belajar, berpikir, dan menjalankan tugas berulang sekaligus memungkinkan para profesional rantai pasokan untuk berfokus pada peristiwa bisnis yang berdampak tinggi.
Kemunculan AI generatif akan mengubah cara kita berpikir dan bekerja. Solusi tradisional membatasi pengguna dalam cara melibatkan, memanfaatkan, dan menyelidiki volume besar data perusahaan. Data bahkan sering kali sulit diakses. Meskipun bot obrolan telah berusaha untuk mempermudah mendapatkan informasi, mereka mengandalkan pelatihan model yang ekstensif dan sering kali terbatas pada pertanyaan "bagaimana cara". AI generatif membawa kekuatan machine learning ke tugas sehari-hari dengan memanfaatkan model dasar yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data terstruktur dan tidak terstruktur seperti yang belum pernah ada sebelumnya. Apa yang membutuhkan waktu berbulan-bulan pelatihan hanya membutuhkan beberapa hari sekarang. Asisten digital rantai pasokan kami memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data secara percakapan untuk menginterogasi data transaksi yang sangat besar, seperti ratusan ribu dokumen dan gambar visual. Pengguna dapat beralih dari mendapatkan gambaran keseluruhan tentang kesehatan rantai pasokan hingga memahami transaksi tertentu hanya dengan bertanya. Mereka mendapatkan informasi kontekstual serta data faktual (PDF, gambar visual, informasi tag RFID). Pertanyaan dari manajer rantai pasokan (“Di mana saya memiliki kelebihan persediaan?”) atau pembeli ("Bagaimana kinerja vendor saya?") menjadi pertanyaan sederhana, bukan pertanyaan yang rumit untuk menyatukan laporan yang berbeda.
Dengan membangun platform bersama untuk semua pemangku kepentingan, mengatur rantai pasokan menjadi intrinsik untuk tugas dan proses sehari-hari. Dibangun di atas fondasi inti, perusahaan dapat menerapkan contoh penggunaan berbasis AI generatif, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan untuk menskalakan dengan cepat dan tangkas di pasar digital.
Beberapa tahun yang lalu, dalam rantai pasokan infrastruktur IBM sendiri, kami memutuskan bahwa AI dapat membantu mengatasi batas antara domain rantai pasokan yang berbeda dan menyediakan platform kolaborasi dengan tim penjualan, pemasok, dan mitra kami. Di platform ini, setiap pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi penting dengan cara yang intuitif, menggunakan bahasa alami. Kami mampu mencapai satu tampilan kebenaran yang mudah diakses, real-time, dengan insight langsung untuk mengelola pengalaman klien, beroperasi dengan ketahanan dan bereaksi terhadap gangguan pasar. Meskipun ada gangguan dan dislokasi besar di dunia COVID dan setelah COVID, rantai pasokan IBM memenuhi 100% pesanannya dan memenuhi janjinya.
AI generatif terintegrasi mempercepat percakapan intuitif antara pengambil keputusan rantai pasokan dan asisten virtual, memungkinkan tindakan cepat dan berbasis fakta. Inovasi ini memberdayakan para profesional rantai pasokan untuk berfokus pada penyelesaian masalah yang kompleks, peningkatan berkelanjutan dari desain alur kerja kami, dan penambahan model AI. Menambahkan AI generatif dan kekuatan model dasar ke solusi yang ada adalah langkah alami dalam perkembangan kemampuan rantai pasokan kami.
