Apa itu DNS failover?

Biasanya disediakan oleh penyedia DNS Resmi berbasis cloud, layanan failover menggunakan pemeriksaan kesehatan dan node pemantauan untuk menilai kesehatan server DNS. Jika server merespons dengan tepat terhadap node pemantauan selama pemeriksaan kesehatan, kueri pengguna dialihkan ke dan diselesaikan oleh server tersebut. Namun, jika server tidak tersedia (karena host tidak responsif atau pemadaman server), layanan failover menarik alamat IP-nya dan mengarahkan lalu lintas jaringan ke alamat IP baru dengan server yang berfungsi.

Failover bekerja melalui sistem nama domain (DNS), yang mengubah nama domain yang dapat dibaca manusia menjadi alamat IP yang dapat dibaca komputer yang digunakan perangkat untuk mengidentifikasi satu sama lain di jaringan.

Dalam infrastruktur DNS tradisional, nama domain mengarahkan lalu lintas ke alamat IP yang menyimpan sumber daya yang benar untuk menangani kueri pengguna. Ketika pengguna memasukkan nama domain, komputer mereka berkomunikasi dengan resolver DNS. Resolver melintasi DNS untuk mencapai server nama otoritatif (biasanya, server DNS utama), yang menyimpan alamat IP untuk situs web yang diminta. Server kemudian mengubah nama domain menjadi alamat IP yang sesuai dan mengirimkan informasi yang diminta kembali ke pengguna.

Dalam banyak hal, server DNS failover tidak penting untuk fungsi jaringan dalam infrastruktur tradisional; DNS dapat melakukan tugas resolusi kueri ketika hanya server utama yang tersedia. Namun, server cadangan menyimpan salinan catatan DNS yang disinkronkan jika server utama gagal, menjadikannya penting untuk DNS failover. Tanpa server failover, seluruh DNS akan gagal jika server utama padam atau menjadi tidak dapat dijangkau.

Dengan demikian, layanan DNS failover sangat penting untuk mempertahankan jaringan komputasi yang tangguh dan redundan dengan ketersediaan tinggi.