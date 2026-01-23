Apa itu ketangkasan bisnis?

Ketangkasan bisnis adalah kemampuan suatu organisasi untuk secara proaktif mendeteksi perubahan internal dan eksternal serta beradaptasi dengan cepat melalui solusi inovatif guna memberikan nilai bisnis.
Dengan meningkatnya berbagai hambatan global, organisasi perlu memiliki alat yang diperlukan untuk menjadi lebih adaptif dan fleksibel dalam cara kerja mereka.
Ketangkasan bisnis bukanlah satu metodologi tunggal—melainkan cara untuk menggambarkan serangkaian kemampuan dan perilaku organisasi yang memungkinkan bisnis mencapai tujuannya dengan fleksibilitas dan ketangkasan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada kecepatan pasar saat ini, organisasi beralih ke kemajuan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), AI generatif (gen AI) dan otomatisasi. Teknologi ini membantu menciptakan pengalaman pelanggan bernilai lebih tinggi.
Chief executive officer (CEO) mengakui permintaan akan pendekatan inovatif, transformasi digital, dan praktik tangkas. Sebuah studi baru-baru ini dari IBM® Institute for Business Value menemukan bahwa lebih dari setengah CEO mengatakan bahwa organisasi mereka mengadopsi agen AI dan bersiap untuk mengimplementasikannya dalam skala besar.
“Ketika AI mengubah segalanya, kesuksesan tidak akan lagi datang hanya dengan melakukan hal yang sama dengan lebih baik,” menurut panduan CEO 2025, yang diterbitkan oleh IBM® Institute for Business Value.
Ketangkasan bisnis berarti mencari dan memanfaatkan peluang yang memberikan manfaat bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Bisnis yang tangkas merespons ancaman dan peluang dengan cepat dan efektif, sekaligus menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan, produktivitas karyawan, dan pemangku kepentingan.
Tidak ada seperangkat prinsip atau serangkaian praktik yang ditentukan untuk kelincahan bisnis. Namun, fondasi kelincahan bisnis adalah menghargai individu dan interaksi mereka, mendorong inisiatif pengambilan keputusan yang kuat, dan berfokus pada peningkatan berkelanjutan di seluruh organisasi.
Era disrupsi, iklim geopolitik yang tegang, dan perubahan teknologi yang cepat, semuanya memberikan tekanan besar pada organisasi untuk memiliki pola pikir yang tangkas dan pengembangan yang berulang. Apa yang awalnya merupakan konsep yang muncul dari pengembangan perangkat lunak sekarang telah diskalakan ke skala yang lebih luas, mendorongpengambilan keputusan berbasis data dan strategi mitigasi risiko yang lebih cerdas.
Sebuah studi terbaru dari Business Agility Institute menyatakan bahwa ketangkasan bisnis memberikan nilai yang terukur meskipun ada gangguan di luar kendali mereka. Laporan tersebut menemukan bahwa ketahanan adalah pembeda utama saat menguji kelincahan bisnis. Data menunjukkan bahwa kelincahan berkorelasi dengan kepuasan pelanggan yang kuat, efisiensi operasional yang lebih besar, dan kinerja keuangan yang lebih dapat diprediksi.
Organisasi yang berpartisipasi dan secara material meningkatkan kemampuan kelincahan bisnis mereka antara 2024—2025 melihat peningkatan pendapatan rata-rata 10,3% per karyawan. Sebaliknya, organisasi yang melaporkan penurunan tingkat kelincahan bisnis melihat peningkatan 3,5% yang lebih kecil, menurut laporan tersebut.
Meskipun ketangkasan bisnis bukanlah kerangka kerja yang pasti, ini adalah pola pikir yang dikembangkan melalui pembelajaran berkelanjutan dan kepemimpinan yang tangkas. Organisasi yang tangkas membutuhkan kolaborasi lintas fungsi dan lingkungan bisnis yang inklusif.
Ketangkasan bisnis membutuhkan prinsip-prinsip yang tangkas. Budaya organisasi yang tangkas menghargai kreativitas, transparansi, dan semangat untuk mencari peluang baru. Menjadi organisasi yang tangkas membutuhkan lingkungan yang berubah-ubah yang mendorong eksperimen dan menghargai kemampuan beradaptasi.
Ketangkasan bisnis sejati berakar dari pemberdayaan anggota tim dalam suatu organisasi dan kesediaan mereka untuk bekerja lintas fungsi. Keterlibatan karyawan adalah kunci untuk membantu memastikan bahwa tim, tujuan, dan strategi selaras untuk dampak maksimum dan mendorong keputusan strategis yang tepat.
Strategi tata kelola yang jelas sangat penting untuk kelincahan organisasi dan memastikan bahwa tujuan-tujuan ditetapkan dengan jelas serta proses manajemen risiko telah diterapkan. Dengan data dan metrik real-time, sumber daya dapat dialokasikan dengan cepat, mengurangi waktu ke pasar, dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Dengan kerangka kerja yang tangkas, para pemimpin dalam sebuah organisasi melampaui model dan struktur organisasi tradisional. Alih-alih hierarki yang kaku, mereka menumbuhkan pemberdayaan, kolaborasi, dan struktur pengorganisasian diri.
Organisasi yang tangkas memiliki banyak keunggulan, termasuk menghilangkan silo dan memperkuat tim lintas fungsi.
Ketangkasan bisnis menempatkan pelanggan sebagai pusat dari setiap keputusan. Tim mengumpulkan masukan dan menganalisis data penggunaan untuk merespons kebutuhan yang berubah dengan cepat.
Fokus ini membantu organisasi untuk memberikan produk dan layanan yang memecahkan masalah nyata serta menciptakan nilai terukur dari waktu ke waktu. Dengan menyelaraskan prioritas dengan hasil pelanggan, bisnis yang tangkas meningkatkan kepuasan, merampingkan pengembangan solusi, dan membangun kepercayaan.
Organisasi yang tangkas memberdayakan tim untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat. Para pemimpin menetapkan tujuan yang jelas, sementara tim menggunakan data waktu nyata dan analisis waktu nyata untuk bertindak tanpa persetujuan yang tidak perlu.
Pendekatan ini mengurangi penundaan, meningkatkan daya tanggap, dan membantu bisnis merebut peluang saat muncul. Keputusan yang lebih cepat juga membatasi risiko dengan memungkinkan tim untuk menguji, belajar, dan menyesuaikan sebelum masalah kecil menjadi masalah yang mahal.
Ketangkasan bisnis dapat diterapkan pada berbagai jenis strategi bisnis. Cara tangkas mempromosikan budaya pembelajaran yang berkelanjutan dan cara-cara tangkas untuk perbaikan. Tim secara teratur memeriksa hasil, mengukur kinerja, dan menerapkan pelajaran yang dipetik.
Disiplin ini mendorong kualitas yang lebih tinggi, mengurangi cacat, dan meningkatkan efisiensi dari waktu ke waktu. Dengan terus menyempurnakan proses dan solusi, organisasi tetap kompetitif dan lebih siap untuk menghadapi perubahan.
Bisnis yang tangkas beradaptasi dengan cepat terhadap pergeseran pasar, perubahan teknologi, dan peraturan baru. Tim memprioritaskan kembali pekerjaan dan menyesuaikan strategi tanpa mengganggu operasi.
Kemampuan beradaptasi ini meningkatkan ketahanan dan membantu organisasi mempertahankan momentum selama ketidakpastian sambil terus memberikan nilai.
Transformasi yang tangkas membutuhkan strategi yang tangkas. Kemampuan organisasi untuk menjadi tangkas bergantung pada keterbukaannya terhadap perencanaan yang fleksibel dan dinamis, masukan berkelanjutan, serta pengoptimalan.
Contoh perusahaan dengan pola pikir tangkas adalah Solar Coca-Cola, yang merupakan pembotolan Coca-Cola terbesar kedua di Brasil. Perusahaan ini mengakuisisi perusahaan pembotolan lain di Brasil dan secara bersamaan beralih untuk lebih mendesentralisasi bisnisnya. Pada titik ini, penyedia solusi Solar, CTI Global, IBM® Business Partner, mengoptimalkan proses untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi.
Hanya dalam waktu lima bulan, CTI merancang dan menerapkan solusi perencanaan terintegrasi yang sekarang dipertahankan oleh Solar sendiri. Proses ini dilakukan melalui integrasi IBM® Planning Analytics dengan platform IBM® Cognos Analytics milik Solar yang ada, yang secara historis digunakan perusahaan untuk pelaporan keuangan.
Bagian dari fase transfer pengetahuan termasuk anggota tim keuangan yang ditunjuk untuk mempelajari cara menggunakan fungsi business rules dalam platform Planning Analytics. Pembagian pengetahuan ini mencerminkan pendekatan yang tangkas, kolaborasi lintas fungsi, dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Solar melalui keahlian domain.
“Fakta bahwa kita dapat mengandalkan diri kita sendiri untuk menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan memberi kita sejumlah besar fleksibilitas,” kata Hermeson Anibal Marques, eksekutif senior di Solar. “Dan itu berarti tim kami lebih efisien dan lebih produktif.”
