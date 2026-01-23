Apa itu ketangkasan bisnis?

Dengan meningkatnya berbagai hambatan global, organisasi perlu memiliki alat yang diperlukan untuk menjadi lebih adaptif dan fleksibel dalam cara kerja mereka.

Ketangkasan bisnis bukanlah satu metodologi tunggal—melainkan cara untuk menggambarkan serangkaian kemampuan dan perilaku organisasi yang memungkinkan bisnis mencapai tujuannya dengan fleksibilitas dan ketangkasan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada kecepatan pasar saat ini, organisasi beralih ke kemajuan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), AI generatif (gen AI) dan otomatisasi. Teknologi ini membantu menciptakan pengalaman pelanggan bernilai lebih tinggi.

Chief executive officer (CEO) mengakui permintaan akan pendekatan inovatif, transformasi digital, dan praktik tangkas. Sebuah studi baru-baru ini dari IBM® Institute for Business Value menemukan bahwa lebih dari setengah CEO mengatakan bahwa organisasi mereka mengadopsi agen AI dan bersiap untuk mengimplementasikannya dalam skala besar.

“Ketika AI mengubah segalanya, kesuksesan tidak akan lagi datang hanya dengan melakukan hal yang sama dengan lebih baik,” menurut panduan CEO 2025, yang diterbitkan oleh IBM® Institute for Business Value.