Seperti banyak elemen teknologi modern lainnya, tujuan menggabungkan otomatisasi ke dalam alur kerja adalah untuk membebaskan insinyur dari keharusan bergulat dengan tugas-tugas berulang yang tidak menambah nilai. Dengan waktu luang yang baru diperluas, para insinyur kemudian dapat mengerjakan tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh otomatisasi: kreasi, ide, panduan berskala besar, dan banyak lagi.

Otomatisasi dapat sangat berharga untuk tujuan berikut:

Konsistensi: Sisi buruk dari tugas manual yang berulang-ulang bukan hanya membosankan dan dapat menyita waktu untuk melakukan tindakan yang lebih berharga. Jika tugas-tugas tersebut, seperti pembuatan akun pengguna, diselesaikan dengan alat otomatisasi, kesalahan dan ketidakkonsistenan hampir dapat dihilangkan. Seorang karyawan baru mungkin melakukan sesuatu secara berbeda dibanding karyawan lama; seorang pengguna mungkin secara tidak sengaja memasukkan nilai di kolom yang salah. Proses otomatis (umumnya) akan konsisten.

Skalabilitas: Skalabilitas adalah manfaat jangka panjang utama otomatisasi. Mari kita ambil contoh pembuatan akun pengguna kami sebelumnya. Jika pembuatan akun meningkat secara eksponensial, beban kerja untuk orang yang bertanggung jawab atas penyiapan akun juga meningkat secara eksponensial, sehingga menarik karyawan ini dari aspek lain yang mungkin lebih berharga dalam pekerjaannya. Sistem otomatis tidak akan memiliki masalah ini.

Kecepatan: Tugas-tugas tertentu, seperti menemukan dan memperbaiki bug dalam kode, dapat memakan waktu yang sangat lama bagi manusia. Sistem perangkat lunak otomatis memiliki kemampuan untuk memantau sejumlah besar data, dan sering kali dapat mendeteksi kesalahan lebih cepat daripada manusia melalui pengenalan pola yang canggih dan alat bantu lainnya. Perbaikan dapat diterapkan dengan cepat, seringkali tanpa keterlibatan manusia.

Ada juga, tentu saja, bahaya yang mengintai di samping proses otomatisasi apa pun. Yaitu antara lain:

Biaya di muka: Otomatisasi harus dibuat sebelum dapat diterapkan. Ini dapat memakan banyak waktu, tenaga, dan bahkan biaya perangkat keras. Nilai otomatisasi harus dianggap sebagai keseimbangan antara upaya untuk membuatnya dan sumber daya aktual yang akan dihemat setelah diluncurkan.

Pemeliharaan: Tugas otomatis mungkin terlihat seolah-olah dapat berjalan selamanya, tetapi sering kali tidak demikian. Kode otomatisasi harus selalu diperbarui dan sinkron dengan kode lain dan pembaruan sistem. Jika fitur baru ditambahkan, kode otomatisasi mungkin juga perlu diperbarui melalui intervensi manusia untuk memasukkan tindakan baru atau untuk mencegah kesalahan.

Kecerdasan buatan menawarkan beberapa kemungkinan baru dan menarik untuk SRE, yang paling jelas di bidang otomatisasi. Baik biaya awal dan pemeliharaan secara teoritis dapat dimodulasi oleh model AI baru. Konon, AI juga membawa titik-titik masalah potensial baru: halusinasi, keamanan, dan privasi, terutama.