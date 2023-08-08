Cara memilih perangkat lunak manajemen aset perusahaan terbaik

Organisasi besar terdiri atas banyak aset yang memerlukan pemantauan terus menerus untuk memastikan produktivitas optimal. Aset satu bisnis mungkin ribuan mil kabel listrik, sementara yang lain mungkin peralatan manufaktur atau gudang. Terlepas dari keadaannya, organisasi berskala besar dapat memanfaatkan perangkat lunak manajemen aset perusahaan (EAM ) untuk mengelola semua barang fisik yang dimiliki perusahaan. Kendati terdapat beragam produk EAM yang tersedia, artikel ini bertujuan membantu Anda merumuskan pertanyaan kunci guna mengidentifikasi solusi yang paling relevan bagi kebutuhan organisasi Anda.

Sistem EAM adalah kombinasi dari analitik canggih, alat manajemen, dan layanan yang bekerja sama untuk mempertahankan (atau mengontrol) kinerja aset operasional. EAMs mengoptimalkan kualitas dan pemanfaatan aset fisik sepanjang siklus hidupnya, meningkatkan waktu aktif produktif, dan mengurangi biaya operasional.

Perangkat lunak EAM memberikan pandangan konsolidasi aset perusahaan, dengan informasi berguna tentang kinerja mereka. Platform ini mampu menyerap data dari banyak tempat dan memanfaatkannya untuk menunjukkan area yang kuat maupun yang perlu diperbaiki dalam perusahaan besar yang kompleks.

Sistem manajemen aset perusahaan dapat membantu mengelola fungsi seperti manajemen kerja, pemeliharaan aset, perencanaan dan penjadwalan, manajemen rantai pasokan dan inisiatif lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS). EAM dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memusatkan informasi aset dan mengidentifikasi masalah sebelum terjadi untuk menyelesaikannya secara real-time. Menganalisis data yang diperoleh melalui perangkat lunak ini dapat membantu Anda mengidentifikasi redundansi untuk mengonsolidasikan alur kerja.

Baik Anda berurusan dengan logistik, rantai pasokan, audit, manajemen layanan TI, operasi pemeliharaan, manajemen personalia atau bahkan program kesehatan, solusi manajemen aset yang komprehensif dapat memperkuat fungsi bisnis, meningkatkan kualitas dan efisiensi dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.