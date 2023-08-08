Tag
Operasi bisnis

Cara memilih perangkat lunak manajemen aset perusahaan terbaik

Pekerja di gudang

Organisasi besar terdiri atas banyak aset yang memerlukan pemantauan terus menerus untuk memastikan produktivitas optimal. Aset satu bisnis mungkin ribuan mil kabel listrik, sementara yang lain mungkin peralatan manufaktur atau gudang. Terlepas dari keadaannya, organisasi berskala besar dapat memanfaatkan perangkat lunak manajemen aset perusahaan (EAM ) untuk mengelola semua barang fisik yang dimiliki perusahaan. Kendati terdapat beragam produk EAM yang tersedia, artikel ini bertujuan membantu Anda merumuskan pertanyaan kunci guna mengidentifikasi solusi yang paling relevan bagi kebutuhan organisasi Anda.

Sistem EAM adalah kombinasi dari analitik canggih, alat manajemen, dan layanan yang bekerja sama untuk mempertahankan (atau mengontrol) kinerja aset operasional. EAMs mengoptimalkan kualitas dan pemanfaatan aset fisik sepanjang siklus hidupnya, meningkatkan waktu aktif produktif, dan mengurangi biaya operasional.

Perangkat lunak EAM memberikan pandangan konsolidasi aset perusahaan, dengan informasi berguna tentang kinerja mereka. Platform ini mampu menyerap data dari banyak tempat dan memanfaatkannya untuk menunjukkan area yang kuat maupun yang perlu diperbaiki dalam perusahaan besar yang kompleks.

Sistem manajemen aset perusahaan dapat membantu mengelola fungsi seperti manajemen kerja, pemeliharaan aset, perencanaan dan penjadwalan, manajemen rantai pasokan dan inisiatif lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS). EAM dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memusatkan informasi aset dan mengidentifikasi masalah sebelum terjadi untuk menyelesaikannya secara real-time. Menganalisis data yang diperoleh melalui perangkat lunak ini dapat membantu Anda mengidentifikasi redundansi untuk mengonsolidasikan alur kerja. 

Baik Anda berurusan dengan logistik, rantai pasokan, audit, manajemen layanan TI, operasi pemeliharaan, manajemen personalia atau bahkan program kesehatan, solusi manajemen aset yang komprehensif dapat memperkuat fungsi bisnis, meningkatkan kualitas dan efisiensi dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Contoh penggunaan untuk manajemen aset perusahaan (EAM)

Di setiap industri intensif aset, bisnis ditantang dengan cara memaksimalkan nilai aset sepanjang siklus hidup mereka. Perangkat lunak EAM biasanya terdiri dari banyak modul yang menangani berbagai contoh penggunaan terkait aset. Berikut adalah beberapa yang paling umum:

  1. Inventarisasi aset komprehensif: Buat katalog lengkap aset penting dalam organisasi Anda yang dapat dengan mudah dikelola dengan berfokus pada spesifik dalam data, seperti lokasi, kondisi, riwayat pemeliharaan, dan dokumentasi terkait. Basis data aset terpusat memungkinkan visibilitas dan kontrol aset yang lebih baik.
  2. Pemeliharaan preventif: Menerapkan program pemeliharaan preventif untuk melakukan inspeksi, servis, dan perbaikan secara rutin. Pemeliharaan terjadwal dapat mencegah kerusakan yang tidak terduga, memperpanjang umur aset, dan meningkatkan keandalan secara keseluruhan. Gunakan perangkat lunak EAM untuk menurunkan biaya pemeliharaan dan menjadwalkan serta melacak aktivitas pemeliharaan secara efisien.
  3. Pemantauan kondisi: Memanfaatkan teknik pemantauan kondisi untuk mengumpulkan data real-time tentang kinerja aset. Memantau parameter seperti suhu, getaran, dan konsumsi energi untuk deteksi tanda-tanda awal potensi kegagalan. Menganalisis data ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan dan mengoptimalkan kinerja aset.
  4. Work order management: Menerapkan sistem manajemen order management yang efisien untuk melacak aset dan memprioritaskan tugas pemeliharaan. Perangkat lunak EAM dapat mengotomatiskan pembuatan pesanan kerja, menetapkan tugas kepada teknisi, melacak kemajuan, dan memelihara riwayat pekerjaan yang diselesaikan. Work order management yang efisien memastikan perbaikan tepat waktu dan mengurangi waktu henti.
  5. Pelacakan aset: Gunakan teknologi pelacakan aset, seperti barcode atau tag RFID, untuk memantau pergerakan dan lokasi aset. Metode ini membantu dalam identifikasi aset, mengurangi kehilangan atau pencurian dan mengoptimalkan pemanfaatan aset. Perangkat lunak EAM dapat terintegrasi dengan sistem pelacakan untuk memberikan visibilitas real-time keberadaan aset.
  6. Manajemen suku cadang: Mengoptimalkan manajemen inventaris suku cadang untuk memastikan ketersediaan sekaligus meminimalkan biaya. Perangkat lunak EAM dapat membantu melacak penggunaan suku cadang, menyusun ulang suku cadang, dan mengotomatiskan pengisian inventaris. Manajemen suku cadang yang efektif mencegah kehabisan stok dan mengurangi kelebihan persediaan.
  7. Analisis kinerja aset: Manfaatkan kemampuan analitis perangkat lunak EAM untuk menganalisis data kinerja aset, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang tepat. Menganalisis metrik kinerja aset membantu mengoptimalkan jadwal pemeliharaan, mengidentifikasi peluang peningkatan aset, dan mendorong efisiensi operasional secara keseluruhan.
  8. Kepatuhan terhadap peraturan: Pastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang relevan untuk manajemen aset di industri Anda. Perangkat lunak EAM dapat membantu dalam melacak dan mengelola persyaratan kepatuhan, seperti inspeksi, sertifikasi, dan protokol keselamatan. Kepatuhan terhadap regulasi meminimalkan risiko hukum dan memastikan integritas aset.
  9. Manajemen siklus hidup aset: Kelola aset di seluruh siklus hidupnya, mulai dari akuisisi hingga pembuangan. Terapkan pendekatan terstruktur untuk pengadaan, pemanfaatan, perencanaan pemeliharaan, dan pensiun. Perangkat lunak EAM memberikan visibilitas ke seluruh siklus hidup aset, memungkinkan pengambilan keputusan dan pengoptimalan biaya yang lebih baik.
  10. Integrasi dengan sistem lain: Integrasikan perangkat lunak EAM Anda dengan sistem SaaS dan aset TI lainnya, seperti perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), manajemen hubungan pelanggan (CRM) dan sistem manajemen keuangan. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data yang mulus, meningkatkan efisiensi fungsional, dan memberikan pandangan holistik informasi terkait aset.
Gabungan Para Pakar | 28 Agustus, episode 70

Decoding AI: Rangkuman Berita Mingguan

Bergabunglah dengan panel insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan sosok kelas dunia lainnya selagi mereka mengupas tuntas tentang AI untuk menghadirkan berita dan insight terbaru seputar AI.
Simak episode terbaru podcast

Hal yang harus dicari

Mengidentifikasi perangkat lunak EAM terbaik melibatkan sejumlah variabel. Berikut adalah fitur utama yang harus dicari:

  • Fungsionalitas dan fitur: Solusi EAM harus menjadi solusi end-to-end sejati, yang berarti bahwa solusi ini memberi Anda kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol keandalan aset, kualitas, dan kinerja di seluruh organisasi. Semuanya harus dapat dilihat dari satu sudut pandang tunggal. Setelah siklus hidup aset dikelola dari hub terpusat, Anda dapat mengintegrasikan data dari aset dengan proses pemeliharaan untuk memprediksi dan memodelkan perilaku aset mulai dari konsepsi hingga penyusutan hingga penggantian—sehingga lebih mudah untuk mengatur dan memenuhi KPI.
  • Integrasi yang mulus: Platform EAM yang baik harus terintegrasi dengan sistem perusahaan yang ada, seperti ERP, SCADA, sistem keuangan, sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) dan platform Internet of Things (IoT). Integrasi memungkinkan kemudahan berbagi data, otomatisasi, dan penyederhanaan proses bisnis.
  • Dapat diskalakan: Perangkat lunak EAM harus dapat disesuaikan, beradaptasi seiring pertumbuhan ukuran dan kompleksitas operasi Anda, menawarkan konfigurasi untuk berbagai contoh penggunaan.
  • Berkemampuan AI: Sistem ini harus menyertakan rangkaian kemampuan kecerdasan buatan (AI) yang kuat, sehingga Anda dapat memaksimalkan analisis data dan dengan cepat mengidentifikasi area-area di mana perubahan kecil dapat memberikan hasil yang besar.
  • Ramah pengguna: Solusi EAM hanya sebagus kemampuan pengguna untuk memahami fungsinya. Pertimbangkan siapa yang akan menggunakan perangkat lunak setiap hari. Anda perlu mencari perangkat lunak yang memiliki antarmuka intuitif sehingga pengguna dengan berbagai tingkat kemampuan teknis dapat memaksimalkan fungsinya, dilengkapi dengan laporan yang dibangun sebelumnya, dasbor, dan visualisasi yang sudah dibuat sebelumnya. Aplikasi mobile yang mudah digunakan merupakan fitur utama agar teknisi bisa melakukan layanan lapangan dan mengakses data aset secara real-time lewat perangkat pintar.
  • Layanan yang kuat: Pada skala organisasi besar, Anda tidak hanya membeli produk siap pakai. Penyedia terbaik akan memandu implementasi Anda dan menyesuaikan solusi dengan kebutuhan Anda. Carilah mitra dengan pengalaman mendalam di industri Anda dan rekam jejak layanan langsung yang baik, dengan perangkat lunak yang ditandai dengan pengembangan produk yang berkelanjutan, pembaruan rutin, dan komunitas pengguna yang kuat.

Mengenal IBM Maximo

IBM® Maximo Application Suite adalah platform manajemen aset berbasis cloud terintegrasi yang mengoptimalkan kinerja, membantu memperpanjang umur aset, dan mengurangi waktu henti. Plus, terintegrasi dengan aplikasi perusahaan populer seperti perangkat lunak EAM, APM dan CMMS untuk berbagi data dan meningkatkan alur kerja.

Fitur IBM® Maximo mencakup manajemen aset yang kuat, EAM mobile, pemeliharaan prediktif, pemantauan jarak jauh, dan kemampuan inspeksi visual. Ini memungkinkan pengguna untuk merampingkan prosedur sambil mengendalikan berbagai lingkungan, skalabilitas dengan aplikasi tambahan dan fleksibilitas untuk membayar apa yang Anda butuhkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, pesan demo langsung dengan pakar IBM® https://www.ibm.com/account/reg/id-id/signup?formid=DEMO-maximo

Penulis

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think
Solusi terkait
Perangkat lunak manajemen aset perusahaan

Maksimalkan hasil pemeliharaan aset Anda dengan memanfaatkan kekuatan dari AI generatif melalui pengambilan keputusan berbasis insight.

 Jelajahi perangkat lunak manajemen aset perusahaan
Perangkat lunak dan solusi manajemen siklus hidup aset (ALM)

Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.

 Jelajahi solusi ALM
Layanan konsultasi operasi

Ubah operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.

         Jelajahi layanan konsultasi operasi
    Ambil langkah selanjutnya

    Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.

         Jelajahi Maximo Application Suite Pesan demo langsung