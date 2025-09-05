8 menit
Sebutan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dan DNS (Domain Name System) mengacu pada protokol yang mengatur jaringan.
Terlepas dari kesamaannya, masing-masing protokol melakukan fungsi tertentu. DNS mengubah nama domain yang dapat dibaca manusia menjadi alamat IP komputer numerik. Sementara itu, DHCP mengotomatiskan penetapan alamat IP.
Bayangkan satu pelabuhan pengiriman yang menampung semua jenis kendaraan, baik yang bepergian melalui darat, laut atau udara. Pelabuhan itu kira-kira seperti jaringan komputer, yang harus mengakomodasi dan mengubah kebutuhan interoperabilitas berbagai perangkat. Tidak peduli seberapa kompleks dan berbeda, perangkat tersebut dapat memenuhi misi untuk mengirimkan atau menerima data dengan benar dan aman.
Tanpa manajemen jaringan yang tepat, khususnya penggunaan protokol jaringan yang efektif, kekacauan dapat dengan mudah terjadi. Bahkan perangkat klien yang terhubung ke sistem sederhana yang sama (seperti melalui jaringan area lokal (LAN) yang kecil) dapat kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Tak lama kemudian, masalah ini dapat menyebabkan gangguan operasional pada jaringan, bahkan mungkin akan berujung pada gangguan komunikasi dalam skala penuh.
Protokol jaringan mengatasi masalah seperti itu dengan menerapkan keteraturan melalui beberapa cara:
Protokol jaringan melayani berbagai tujuan. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), misalnya, dirancang untuk menjalankan otomatisasi. Alasan tim menggunakan otomatisasi dalam protokol jaringan sebagian besar sama dengan alasan penggunaan otomatisasi untuk layanan: peningkatan efisiensi, pemrosesan yang lebih cepat, dan lebih sedikit kesalahan.
Sebagai permulaan, otomatisasi meningkatkan efisiensi dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, sehingga proses otomatis dapat berjalan dengan andal di latar belakang. Dengan demikian, administrator jaringan tidak lagi harus mengawasi aktivitas-aktivitas tersebut.
Demikian pula, otomatisasi dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan. Tidaklah mengherankan jika kita mengetahui bahwa proses otomatis yang melakukan pencarian dapat mengakses informasi dengan tingkat kecepatan yang sama sekali baru jika dibandingkan dengan pencarian alamat IP oleh manusia. Otomatisasi mampu mencapai hasil ini, antara lain karena penggunaan caching. Data yang telah diakses berulang kali dapat disimpan dalam cache, sehingga dapat diakses secara instan ketika dibutuhkan kembali untuk pencarian di masa mendatang.
Otomatisasi juga membatasi terjadinya kesalahan manusia serta efeknya dan keterlambatan manusia dalam pencarian informasi. Selain itu, otomatisasi memberikan manfaat lain, seperti membantu meningkatkan skalabilitas dan mendorong penyeimbangan beban.
DHCP beroperasi dengan proses yang disebut DORA, berdasarkan akronim DORA (discover, offer, request, acknowledgment). Proses ini berusaha untuk mencocokkan perangkat klien dengan server DHCP dan kemudian menetapkan alamat IP ke perangkat tersebut. Untuk mencapai hasil ini, DHCP terlibat dalam pengiriman dan penerimaan pesan.
Kerja DHCP dimulai ketika perangkat klien DHCP yang baru tersambung mengirimkan pesan siaran yang dikirim ke jaringan lokal. Kueri ini, yang disebut pesan penemuan, mencari server DHCP aktif.
Server DHCP yang menerima pesan temuan dan memiliki alamat IP yang tersedia kemudian mengirimkan penawaran DHCP. Server DHCP memberi tahu klien secara langsung dengan mengirim pesan ke alamat MAC klien. Alamat kontrol akses media (MAC) adalah nomor 12 digit yang telah ditetapkan sebelumnya yang diberikan ke setiap perangkat fisik selama pembuatannya.
Selain mengonfirmasi ketersediaan, penawaran ini juga mencakup fitur-fitur ini:
Pada titik ini, tawaran DHCP telah dibuat sebagai tanggapan terhadap pesan penemuan asli. Mungkin juga (dan bahkan cenderung terjadi) bahwa beberapa penawaran DHCP telah diterima. Jika itu masalahnya, perangkat klien memilih penawaran—biasanya yang pertama diterima.
Klien mengonfirmasi pilihan ini dengan mengeluarkan pesan permintaan DHCP yang dikirim ke semua server DHCP. Pesan ini memberi tahu server DHCP lain bahwa klien menerima alokasi alamat IP yang diusulkan, sehingga penawaran yang dikeluarkan server lain dapat ditarik kembali. Karena alamat IP belum diberikan secara resmi, pesan permintaan ditransmisikan dengan menggunakan alamat siaran.
Server pengakuan berfungsi sebagai konfirmasi akhir dari “transaksi” yang berhasil terjadi. Hasil ini berasal dari server DHCP yang dipilih klien melalui pesan permintaannya.
Server DHCP mentransmisikan pesan pengakuan (ACK) yang menutup transaksi dengan menyatakan kembali persyaratan perjanjian ini. Secara khusus, alamat IP dan detail relevan lainnya, seperti masa sewa.
Klien mengonfigurasi antarmukanya dengan detail yang baru diberikan, dan alamat IP menjadi "hidup" dan menjadi alamat IP dinamis. Sekarang perangkat klien dapat beroperasi secara penuh dan berinteraksi dengan baik dalam jaringan DHCP.
Protokol lain yang terutama kita pelajari dalam artikel ini adalah DNS (Domain Name System). Nama domain adalah alamat situs web yang mudah diingat yang mewakili tujuan internet yang terkenal (misalnya, ibm.com).
Nama domain terdiri dari dua komponen:
Setiap kueri DNS (atau permintaan DNS) mengikuti proses yang sama untuk menyelesaikan alamat IP. Ketika pengguna memasukkan URL, komputer akan mengirim kueri server DNS selangkah demi selangkah untuk menemukan informasi dan catatan sumber daya yang diperlukan. Proses berakhir ketika DNS resmi untuk domain tersebut memberikan jawaban akhir.
Jika Anda menyelidiki topik sistem nama domain, Anda akan menemukan "analogi buku telepon” yang menyamakan cara kerja DNS dengan fungsi direktori telepon. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak semua orang mungkin memahami referensi ini.
Banyak pengguna ponsel modern yang tidak mencari daftar telepon dengan buku telepon tradisional, melainkan mengandalkan daftar online atau asisten digital (seperti Siri dari Apple).
Ketinggalan zaman atau tidak, analogi buku telepon masih relevan karena menangkap fungsi inti di tempat kerja dengan baik. Dan orang-orang yang melihat direktori online masih melakukan tindakan yang sama—mereka menggunakan bentuk elektronik dari buku telepon untuk melakukan pencarian.
Manajemen alamat IP sekarang melakukan pekerjaan administratif yang berhubungan dengan penanganan alamat IP dan nama host yang mungkin terkait dengannya. DNS mengkhususkan diri dalam menyelesaikan masalah resolusi nama yang kompleks yang dapat terjadi dan mungkin memerlukan pemecahan masalah di kemudian hari.
Salah satu cara utama DNS bekerja adalah dengan meningkatkan kecepatan internet dengan cache DNS, yang menyimpan nama domain yang diakses sebelumnya, bersama dengan alamat IP yang terkait dengannya. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi kebutuhan pencarian informasi yang sama secara berulang. Catatan DNS ini disimpan dalam cache DNS yang berbeda, dan dapat membantu menemukan alamat IP dengan lebih mudah dan cepat.
Berbeda dengan metode konfigurasi jaringan otomatis dan normal yang didukung oleh DHCP, DNS menyediakan sarana untuk konfigurasi manual yang mengabaikan intervensi jaringan sepenuhnya. Metode ini bisa berguna jika individu atau organisasi lebih suka menggunakan server DNS alternatif untuk mendapatkan kinerja yang disesuaikan atau privasi yang ditingkatkan.
Meskipun kita telah berfokus pada dua protokol jaringan yang paling banyak digunakan, yang lain juga layak disebutkan:
