DHCP vs DNS: Apa bedanya?

Jaringan
5 September 2025

8 menit

 

Penyusun

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Sebutan Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dan DNS (Domain Name System) mengacu pada protokol yang mengatur jaringan.

Terlepas dari kesamaannya, masing-masing protokol melakukan fungsi tertentu. DNS mengubah nama domain yang dapat dibaca manusia menjadi alamat IP komputer numerik. Sementara itu, DHCP mengotomatiskan penetapan alamat IP. 

Mengapa protokol jaringan diperlukan?

Bayangkan satu pelabuhan pengiriman yang menampung semua jenis kendaraan, baik yang bepergian melalui darat, laut atau udara. Pelabuhan itu kira-kira seperti jaringan komputer, yang harus mengakomodasi dan mengubah kebutuhan interoperabilitas berbagai perangkat. Tidak peduli seberapa kompleks dan berbeda, perangkat tersebut dapat memenuhi misi untuk mengirimkan atau menerima data dengan benar dan aman.

Tanpa manajemen jaringan yang tepat, khususnya penggunaan protokol jaringan yang efektif, kekacauan dapat dengan mudah terjadi. Bahkan perangkat klien yang terhubung ke sistem sederhana yang sama (seperti melalui jaringan area lokal (LAN) yang kecil) dapat kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Tak lama kemudian, masalah ini dapat menyebabkan gangguan operasional pada jaringan, bahkan mungkin akan berujung pada gangguan komunikasi dalam skala penuh.

Protokol jaringan mengatasi masalah seperti itu dengan menerapkan keteraturan melalui beberapa cara: 

  • Menyediakan satu bahasa yang dapat digunakan berbagai perangkat untuk komunikasi.
  • Menentukan bagaimana data sistem disiapkan untuk transmisi, melalui pemaketan, penentuan alamat, perutean, dan penerimaan data tersebut.
  • Menawarkan peningkatan keamanan jaringan untuk menjaga data dari pengguna yang tidak sah, sambil tetap mengaktifkan aliran lalu lintas DHCP meskipun ada firewall.
  • Bekerja untuk mengoptimalkan layanan jaringan dan kinerja melalui aliran data yang diatur dan penentuan prioritas informasi.
  • Memberi administrator informasi yang jelas tentang kinerja perangkat dan pengaturan jaringan yang ditetapkan.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

DHCP: Mengatasi kebutuhan akan kecepatan

Protokol jaringan melayani berbagai tujuan. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), misalnya, dirancang untuk menjalankan otomatisasi. Alasan tim menggunakan otomatisasi dalam protokol jaringan sebagian besar sama dengan alasan penggunaan otomatisasi untuk layanan: peningkatan efisiensi, pemrosesan yang lebih cepat, dan lebih sedikit kesalahan. 

Sebagai permulaan, otomatisasi meningkatkan efisiensi dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang, sehingga proses otomatis dapat berjalan dengan andal di latar belakang. Dengan demikian, administrator jaringan tidak lagi harus mengawasi aktivitas-aktivitas tersebut. 

Demikian pula, otomatisasi dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan. Tidaklah mengherankan jika kita mengetahui bahwa proses otomatis yang melakukan pencarian dapat mengakses informasi dengan tingkat kecepatan yang sama sekali baru jika dibandingkan dengan pencarian alamat IP oleh manusia. Otomatisasi mampu mencapai hasil ini, antara lain karena penggunaan caching. Data yang telah diakses berulang kali dapat disimpan dalam cache, sehingga dapat diakses secara instan ketika dibutuhkan kembali untuk pencarian di masa mendatang. 

Otomatisasi juga membatasi terjadinya kesalahan manusia serta efeknya dan keterlambatan manusia dalam pencarian informasi. Selain itu, otomatisasi memberikan manfaat lain, seperti membantu meningkatkan skalabilitas dan mendorong penyeimbangan beban.

NS1 Connect

IBM NS1 Connect

Perkuat ketahanan jaringan Anda dengan IBM NS1 Connect. Dalam video ini, kita membahas nilai IBM NS1 Connect untuk ketahanan dan kinerja aplikasi.
Jelajahi IBM NS1 Connect

Cara kerja DHCP

DHCP beroperasi dengan proses yang disebut DORA, berdasarkan akronim DORA (discover, offer, request, acknowledgment). Proses ini berusaha untuk mencocokkan perangkat klien dengan server DHCP dan kemudian menetapkan alamat IP ke perangkat tersebut. Untuk mencapai hasil ini, DHCP terlibat dalam pengiriman dan penerimaan pesan.

Langkah 1: Menemukan

Kerja DHCP dimulai ketika perangkat klien DHCP yang baru tersambung mengirimkan pesan siaran yang dikirim ke jaringan lokal. Kueri ini, yang disebut pesan penemuan, mencari server DHCP aktif. 

Langkah 2: Menawarkan

Server DHCP yang menerima pesan temuan dan memiliki alamat IP yang tersedia kemudian mengirimkan penawaran DHCP. Server DHCP memberi tahu klien secara langsung dengan mengirim pesan ke alamat MAC klien. Alamat kontrol akses media (MAC) adalah nomor 12 digit yang telah ditetapkan sebelumnya yang diberikan ke setiap perangkat fisik selama pembuatannya.

Selain mengonfirmasi ketersediaan, penawaran ini juga mencakup fitur-fitur ini: 

  • Alamat IP yang diusulkan untuk klien.
  • Subnet mask, yaitu nomor 32-bit yang memisahkan alamat IP menjadi dua bagian, yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Subnet mask memungkinkan perangkat untuk melakukan triase tujuan perutean sesuai dengan apakah tujuan tersebut dapat ditangani melalui jaringan lokal atau perlu dikirim ke router untuk distribusi lebih lanjut.
  • Spesifikasi tentang durasi waktu sewa. Setiap kali jaringan DHCP menetapkan alamat IP ke tujuan, penetapan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Untuk situs web yang tidak menerima pembaruan konstan, alamat IP statis dapat digunakan. Alamat IP statis tidak berubah, sedangkan alamat IP dinamis dipahami sebagai alamat yang bersifat sementara dan diberikan oleh penyedia layanan internet (ISP). Apa pun bentuk yang Anda pilih, alamat IP akan berhenti berfungsi saat masa sewanya habis, dan Anda harus meminta alamat IP pengganti yang baru. Waktu sewa sering kali bersifat sementara untuk membantu memastikan konten situs web tetap diperbarui dengan baik dan teratur. Periode sewa 24 jam sering digunakan sebagai pilihan de facto.
  • Pengaturan jaringan seperti gateway default dan server DNS. Gateway default hanyalah alamat IP router. Kecuali jika perutean khusus lainnya diperlukan, router tersebut berfungsi sebagai antarmuka default yang menghubungkan perangkat tersebut dengan dunia secara luas—melalui jaringan lain, termasuk internet. Sementara itu, server DNS adalah komputer yang beroperasi di internet yang mengubah nama domain yang dapat dibaca manusia menjadi urutan angka yang digunakan dalam alamat IP. 

Langkah 3: Meminta

Pada titik ini, tawaran DHCP telah dibuat sebagai tanggapan terhadap pesan penemuan asli. Mungkin juga (dan bahkan cenderung terjadi) bahwa beberapa penawaran DHCP telah diterima. Jika itu masalahnya, perangkat klien memilih penawaran—biasanya yang pertama diterima.

Klien mengonfirmasi pilihan ini dengan mengeluarkan pesan permintaan DHCP yang dikirim ke semua server DHCP. Pesan ini memberi tahu server DHCP lain bahwa klien menerima alokasi alamat IP yang diusulkan, sehingga penawaran yang dikeluarkan server lain dapat ditarik kembali. Karena alamat IP belum diberikan secara resmi, pesan permintaan ditransmisikan dengan menggunakan alamat siaran. 

Langkah 4: Mengakui

Server pengakuan berfungsi sebagai konfirmasi akhir dari “transaksi” yang berhasil terjadi. Hasil ini berasal dari server DHCP yang dipilih klien melalui pesan permintaannya.

Server DHCP mentransmisikan pesan pengakuan (ACK) yang menutup transaksi dengan menyatakan kembali persyaratan perjanjian ini. Secara khusus, alamat IP dan detail relevan lainnya, seperti masa sewa.

Klien mengonfigurasi antarmukanya dengan detail yang baru diberikan, dan alamat IP menjadi "hidup" dan menjadi alamat IP dinamis. Sekarang perangkat klien dapat beroperasi secara penuh dan berinteraksi dengan baik dalam jaringan DHCP.

DNS: Memainkan permainan nama

Protokol lain yang terutama kita pelajari dalam artikel ini adalah DNS (Domain Name System). Nama domain adalah alamat situs web yang mudah diingat yang mewakili tujuan internet yang terkenal (misalnya, ibm.com). 

Nama domain terdiri dari dua komponen: 

  • Domain Tingkat Atas (Top-Level Domain/TLD): Sedikit berlawanan dengan namanya, TLD adalah bagian terakhir dari nama domain, bukan yang pertama. TLD yang dipilih harus mencerminkan tujuan keseluruhan halaman. Inilah alasan mengapa situs web yang dijalankan secara komersial menampilkan TLD standar ".com" untuk menandakan bahwa situs web tersebut beroperasi sebagai bagian dari perusahaan komersial. Dengan token yang sama, perusahaan pendidikan menggunakan TLD ".edu" dan situs web yang dijalankan oleh kelompok nirlaba biasanya menggunakan TLD ".org". Server root adalah server nama tingkat atas yang ada dalam DNS dan merutekan kueri ke server TLD yang benar.
  • Domain Tingkat Kedua (SLD): SLD muncul sebelum TLD dalam nama domain. Komponen ini menunjukkan situs web atau nama perusahaan atau organisasi tertentu. Dalam “ibm.com,” misalnya, “ibm” adalah SLD dan mengacu pada International Business Machines (IBM).

Cara kerja DNS

Setiap kueri DNS (atau permintaan DNS) mengikuti proses yang sama untuk menyelesaikan alamat IP. Ketika pengguna memasukkan URL, komputer akan mengirim kueri server DNS selangkah demi selangkah untuk menemukan informasi dan catatan sumber daya yang diperlukan. Proses berakhir ketika DNS resmi untuk domain tersebut memberikan jawaban akhir.

Jika Anda menyelidiki topik sistem nama domain, Anda akan menemukan "analogi buku telepon” yang menyamakan cara kerja DNS dengan fungsi direktori telepon. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak semua orang mungkin memahami referensi ini.

Banyak pengguna ponsel modern yang tidak mencari daftar telepon dengan buku telepon tradisional, melainkan mengandalkan daftar online atau asisten digital (seperti Siri dari Apple).

Ketinggalan zaman atau tidak, analogi buku telepon masih relevan karena menangkap fungsi inti di tempat kerja dengan baik. Dan orang-orang yang melihat direktori online masih melakukan tindakan yang sama—mereka menggunakan bentuk elektronik dari buku telepon untuk melakukan pencarian. 

Manajemen alamat IP sekarang melakukan pekerjaan administratif yang berhubungan dengan penanganan alamat IP dan nama host yang mungkin terkait dengannya. DNS mengkhususkan diri dalam menyelesaikan masalah resolusi nama yang kompleks yang dapat terjadi dan mungkin memerlukan pemecahan masalah di kemudian hari.

Salah satu cara utama DNS bekerja adalah dengan meningkatkan kecepatan internet dengan cache DNS, yang menyimpan nama domain yang diakses sebelumnya, bersama dengan alamat IP yang terkait dengannya. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi kebutuhan pencarian informasi yang sama secara berulang. Catatan DNS ini disimpan dalam cache DNS yang berbeda, dan dapat membantu menemukan alamat IP dengan lebih mudah dan cepat.

Berbeda dengan metode konfigurasi jaringan otomatis dan normal yang didukung oleh DHCP, DNS menyediakan sarana untuk konfigurasi manual yang mengabaikan intervensi jaringan sepenuhnya. Metode ini bisa berguna jika individu atau organisasi lebih suka menggunakan server DNS alternatif untuk mendapatkan kinerja yang disesuaikan atau privasi yang ditingkatkan.

Protokol jaringan penting lainnya

Meskipun kita telah berfokus pada dua protokol jaringan yang paling banyak digunakan, yang lain juga layak disebutkan: 

  • TCP/IP: Protokol utama, rangkaian TCP/IP (berdasarkan istilah protokol kontrol transmisi (transmission control protocol)) terkait dengan pengiriman data. Data ditransmisikan antara aplikasi dengan paket data. TCP memastikan bahwa paket-paket diurutkan secara logis dan diperiksa untuk menemukan kemungkinan kesalahan sebelum didistribusikan ke aplikasi internet, seperti browser web.
  • UDP: Sebagai jenis alternatif untuk TCP/IP, user datagram protocol (UDP) adalah protokol komunikasi yang digunakan jaringan komputer untuk mengirimkan konten dalam aplikasi real-time. Dalam protokol ini, kecepatan operasional adalah persyaratan, seperti dalam game online dan streaming video. UDP menggunakan datagram alih-alih paket yang digunakan TCP/IP dan tidak memerlukan koneksi yang ditetapkan.
  • VPN: Meskipun secara teknis bukan protokol tunggal, teknologi jaringan pribadi virtual (VPN) menggunakan berbagai protokol. Teknologi ini membantu menyediakan koneksi wifi yang aman dan privat antara perangkat klien dan jaringan jarak jauh yang beroperasi melalui internet. Untuk memastikan privasi, VPN mengkhususkan diri dalam enkripsi data. VPN sering bekerja dengan protokol lain seperti TCP dan UDP.
Solusi terkait
IBM NS1 Connect

IBM NS1 Connect adalah layanan cloud yang terkelola sepenuhnya untuk DNS perusahaan, DHCP, manajemen alamat IP, dan pengarahan lalu lintas aplikasi.

 Jelajahi NS1 Connect
Solusi Jaringan

Solusi jaringan cloud dari IBM menyediakan konektivitas berkinerja tinggi untuk mendukung aplikasi dan bisnis Anda.

 Jelajahi solusi jaringan cloud
Layanan Dukungan Jaringan

Konsolidasikan dukungan pusat data dengan IBM Technology Lifecycle Services untuk jaringan cloud dan banyak lagi.

 Layanan jaringan cloud
Ambil langkah selanjutnya

Perkuat ketahanan jaringan Anda dengan IBM NS1 Connect. Mulailah dengan akun pengembang gratis untuk menjelajahi solusi DNS terkelola atau jadwalkan demo langsung untuk melihat bagaimana platform kami dapat mengoptimalkan kinerja dan keandalan jaringan Anda.

 Jelajahi Layanan DNS Services Pesan demo langsung