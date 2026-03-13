Tata kelola AI adalah kemampuan untuk memantau dan mengelola aktivitas AI dalam suatu organisasi. Ini mencakup proses dan prosedur untuk melacak dan mendokumentasikan asal data dan model yang diterapkan dalam perusahaan; serta teknik yang digunakan untuk melatih, memvalidasi, dan memantau keakuratan model yang berkelanjutan. Tata kelola AI yang efektif memberikan tiga hasil utama bagi perusahaan:

Kepatuhan. Membantu memastikan bahwa solusi AI dan keputusan yang disampaikan AI konsisten dengan praktik yang diterima industri, standar peraturan, dan persyaratan hukum.

Kepercayaan . Memungkinkan kepercayaan pada keputusan yang disampaikan oleh AI dengan membantu memastikan bahwa model AI dapat dijelaskan, dan adil.

Efisiensi. Meningkatkan kecepatan menuju pasar dan mengurangi biaya pengembangan AI dengan menstandarisasi dan mengoptimalkan praktik pengembangan dan penerapan AI.

Perusahaan yang tidak mengadopsi tata kelola AI berisiko banyak konsekuensi negatif. Proses machine learning bersifat iteratif dan membutuhkan kolaborasi. Tanpa tata kelola dan dokumentasi yang baik, ilmuwan data atau validator tidak dapat memastikan silsilah data suatu model atau bagaimana model tersebut dibangun. Menghasilkan hasil dapat menjadi tantangan untuk direproduksi. Jika administrator melatih model menggunakan data yang salah atau tidak lengkap, pekerjaan berbulan-bulan dapat hancur.

Kekurangan tata kelola AI juga dapat mengakibatkan hukuman yang signifikan. Operator bank telah dikenakan denda tujuh digit karena menggunakan model bias saat menentukan kelayakan pinjaman. UE berencana untuk menambahkan peraturan AI ke Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). Pelanggaran GDPR saat ini dapat "mengakibatkan denda hingga €20 juta, atau 4% dari pendapatan tahunan perusahaan di seluruh dunia dari tahun keuangan sebelumnya, mana saja yang lebih tinggi."

Reputasi merek juga berisiko. Satu percobaan menggunakan perangkat lunak AI untuk mempelajari pola bicara anak muda di media sosial. Pejabat administratif segera menghapus perangkat lunak tersebut setelah troll internet "mengajarkan" alat tersebut untuk membuat postingan yang bernada rasis, seksis, dan anti-Semit.

Arsitektur Konseptual






