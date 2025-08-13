Rogge memuji kemudahan penggunaan IntelliMagic Vision untuk z/OS: "Anda dapat dengan mudah mengiris dan memotong, dan laporan mudah diubah secara interaktif. Misalnya, dengan memilih jenis bagan lain, menambahkan metrik lain, atau menampilkan metrik di unit lain. Jika perlu, seseorang juga dapat membuat laporan baru dari awal, yang kemudian segera tersedia, termasuk riwayat. Pertukaran informasi antar rekan kerja juga sangat mudah karena Anda dapat dengan mudah menyalin URL laporan dan mengirimkannya kepada rekan kerja. Mereka akan melihat hal yang persis sama—sangat nyaman! Kolega berbagi grafik satu sama lain setiap hari. "

Rogge berspesialisasi dalam kinerja z/OS. "Bagi saya, laporan tentang konsumsi sangat menarik. Ini dikelompokkan dalam Workload Manager (WLM), sehingga mencakup kelas laporan, pekerjaan, dan tugas yang dimulai. Saya dapat dengan cepat melihat berapa banyak CPU dan berapa banyak sumber daya ZiIP yang mereka konsumsi. Apa yang membuatnya sangat berguna adalah kemampuan menelusuri. Misalnya, jika saya melihat penggunaan tinggi di platform Db2, saya memperbesar kelas laporan di sana. Di dalam kelas laporan, Anda dapat melihat perangkat lunak, tugas yang dimulai, atau pekerjaan mana yang menyebabkan lonjakan." Fitur utama lainnya adalah tampilan memu top-down untuk mengidentifikasi penggunaan CPU yang tinggi. Insinyur sistem memulai dari tingkat beban kerja—menggunakan kelompok kustom dari kelas laporan—dan menelusuri ke kelas laporan, lalu ke ruang alamat spesifik. Metode terstruktur ini memungkinkan analisis akar masalah yang cepat dan pengoptimalan kinerja.

Untuk tim di domain lain, laporan lain penting. Spesialis CICS menganggap waktu respons dan jumlah transaksi di wilayah CICS yang paling penting. Dalam domain MQ, mereka terutama berfokus pada pemantauan antrian, jumlah pesan yang ada di dalamnya, atau jumlah operasi get dan put yang dilakukan. Di domain lain, seperti penyimpanan dan Db2, banyak laporan dikonsultasikan setiap hari. Colruyt Group telah menerapkan IntelliMagic Vision for z/OS di sebagian besar domain mainframe mereka, dan digunakan setiap hari untuk analisis dan pemantauan penggunaan.

Tim menggunakan dasbor untuk ulasan WLM bulanan—memeriksa pekerjaan yang tidak terklasifikasi, menganalisis distribusi kepentingan, dan mengidentifikasi peluang pengoptimalan. Tugas yang sebelumnya dilakukan manual dan lama kini diotomatisasi dengan IntelliMagic Vision for z/OS, menghemat waktu penting. Meskipun saat ini penggunaannya fokus pada penyetelan kinerja dan analisis tren, IntelliMagic Vision berperan penting dalam memastikan lingkungan mainframe terus dioptimalkan dalam penggunaan CPU, konfigurasi WLM, dan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Baru-baru ini, Colruyt Group mengerjakan pengelompokan khusus dalam IntelliMagic Vision for z/OS untuk mengaitkan transaksi CICS dengan tim aplikasi yang tepat. Dengan menggabungkan metrik SMF dari IntelliMagic Vision for z/OS dengan metadata dari alat manajemen perangkat lunak internal, mereka kini dapat menawarkan IntelliMagic Vision for z/OS sebagai alat pelaporan aplikasi bagi insinyur perangkat lunak dan manajer aplikasi. Ini menggantikan laporan SAS/MXG lama mereka dan meningkatkan pelacakan kinerja di seluruh tim.

IntelliMagic Vision for z/OS berperan penting dalam memantau tren penggunaan Fasilitas Data Terdistribusi (DDF), terutama untuk proses Java yang terhubung ke Db2 di mainframe. Setiap proses memiliki ID korelasi unik, memungkinkan insinyur sistem melacak masalah kinerja ke proses dan pemilik spesifik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. "Ini telah menjadi sangat diperlukan untuk pemantauan ini. Jika seseorang menyarankan agar kita berhenti menggunakan IntelliMagic Vision, saya berharap banyak rekan akan berkata, 'Kalau begitu kita punya masalah, karena kita akan buta di beberapa bidang. Kemudian kami harus menulis banyak laporan tambahan,’" kata Rogge.

Rogge terkesan dengan jumlah laporan di IntelliMagic Vision untuk z/OS. Vendor lain sering mengatakan mereka dapat membuat laporan apa pun. Intinya, kami tidak tahu sebelumnya apa yang ingin kami lihat. Hal yang menyenangkan adalah banyak laporan sudah menjadi standar dalam IntelliMagic Vision dan riwayatnya dibuat sejak hari pertama. Jika kami memerlukan laporan, laporan itu segera tersedia bagi kami, termasuk riwayatnya. Hal ini seringkali kurang dimiliki oleh vendor lain."

Selain itu, Colruyt Group sangat puas dengan dukungan yang tersedia untuk IntelliMagic Vision untuk z/OS. Mereka memilih untuk tidak memerlukan dukungan, tetapi jika sesuatu terjadi, mereka yakin bahwa mereka dapat dengan cepat menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan dari tim dukungan IBM®, yang mengetahui pengaturan dan alur data. Dan karena IntelliMagic ada di cloud, para pakar IBM® dapat mengaksesnya secara langsung dan juga berkolaborasi dengan mudah dengan tim Colruyt.

Rogge menyimpulkan, "Dengan IntelliMagic Vision, kami tidak hanya memiliki produk yang unggul, tetapi juga orang-orang baik yang dapat membantu ketika kami mengalami masalah. Ini solusi yang sangat baik!"